Németország gazdasága 2025: egyetlen hónap alatt 14 ezer munkahely szűnt meg – újabb iparág omlik össze

Júniusban közel 14 ezer, az első fél évben pedig összesen 76 ezer munkahely szűnt meg a német fém- és elektromos iparban – közölte a Gesamtmetall munkaadói szövetség hétfőn. Júniusban körülbelül 3,82 millió alkalmazottat foglalkoztatott a német fém- és elektromos ipar, 104 ezerrel kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Drámai leépítések: több tízezer munkahely szűnt meg a német iparban fél év alatt / Fotó: Jacques Tarnero

A szövetség szerint 2023 óta 154 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban. Lars Kroemer, a szövetség vezető közgazdásza szerint

Németországnak mint telephelynek hatalmas költségproblémái vannak az energia, az adók, a szociális járulékok és a bürokrácia terén,

és mindehhez hozzáadódnak a világgazdasági terhek, mint például az Egyesült Államok vámpolitikája. Hangsúlyozta, hogy minden megszűnt munkahely több mint 100 ezer euró hozzáadottérték-termeléstől fosztja meg a német gazdaságot, ami „közel 25 milliárd euróval kisebb gazdasági teljesítményt jelent 2019-hez képest”. A munkaadói szövetség vezető közgazdásza hathatós kormányzati reformprogramot szorgalmazott a versenyképesség erősítése érdekében.

Látszik a fény az alagút végén a német ipar számára

Egy az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött vámmegállapodás előtt nem sokkal végzett felmérés alapján a német ipar exportvárakozásai több mint két éve nem látott magasságba emelkedtek – közölte az Ifo német gazdaságkutató intézet júliusban, amikor mínusz 0,1 pontra emelkedett az egy hónappal korábbi mínusz 3,6 pontról. Utoljára 2023 áprilisában állt ennél magasabban az index.

Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésének vezetője elmondta, hogy

a tartós bizonytalanság az egyes iparágakban eltérő mértékben jelentkezik.

Az export emelkedésére számítanak az elektromos berendezések gyártói és az italgyártók, az élelmiszeripari vállalatok is enyhe növekedésre számítanak.

A bizalom az autógyártók körében is javult, de a felmérés adatai még így is enyhén negatívak a jelentés szerint, míg a gépipar és a textilipar stabil exportforgalomra számít. Ezzel szemben a fémgyártó és -feldolgozó vállalatok, valamint az adatfeldolgozó berendezések és elektronikai termékek gyártói exportcsökkenéssel számolnak.