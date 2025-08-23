Egymilliárd dolláros bírságot kapott a "világ legnagyobb feljegyzett tengeri műanyagszennyezéséért" felelős konténerhajó tulajdonosa

A konténerhajók nagyban hozzájárulnak a környezetszennyezéshez azáltal, hogy temérdek fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, ami növeli a levegőszennyezést és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezenkívül rendkívüli esetekben előfordul, hogy baleset éri őket, ami jellemzően súlyos környezeti károkkal jár, mivel olaj, műanyag vagy egyéb vegyszerek kerülnek tonnaszám az óceánokba, tengerekbe.

Az egyik ilyen a természeti környezetre pusztító mértékűnek bizonyult baleset egy szingapúri bejegyzésű konténerszállítóval történt, amely történelminek nevezhető károkat okozott – legalábbis ezt mondta ki a bíróság. Srí Lanka legfelsőbb bírósága egymilliárd dollár megfizetésére kötelezte annak a szingapúri zászló alatt hajózó konténerszállító hajónak a tulajdonosait, amely konténerszállító a „világ legnagyobb feljegyzett tengeri műanyagszennyezéséért” felelős.

Az AP hírügynökség szerint az ítélet a perbe fogott tulajdonosokat tette felelőssé a környezeti válságért, amely több száz tengeri állat halálát okozta, és továbbra is károsítja az ország vizeit.

De mi történt pontosan?

Az X-Press Pearl 2021 júniusában kigyulladt és elsüllyedt Colombo partjainál, miközben vegyi anyagokat szállított. A Legfelsőbb Bíróság szerint ennek következtében következett be „Srí Lanka tengeri környezetének példátlan pusztítása”. A becsélesek szerint 417 teknős-, 48 ​​delfin-, nyolc bálna- és számtalan haltetem sodródott partra a baleset után. A hajóról származó törmelék, köztük több tonna műanyag pellet, amelyet zacskók gyártásához használtak, szétszóródott a partokon és az óceánba.

Ez a tengeri környezeti katasztrófa mérgező és veszélyes anyagok széles körű kibocsátását eredményezte a tengeri környezetbe, megmérgezve az óceánvizeket, elpusztítva a tengeri fajokat és a növényi eredetű fitoplanktonokat is – olvasható az ítéletben.

A hajó bejegyzett tulajdonosát, az EOS Ro Pte. Limitedet más bérlőkkel és egy Srí Lanka-i ügynökkel együtt felelősségre vonták a „szennyező fizet” elv alapján.

Az ítélet a gazdasági következményekre kitérve megjegyezte, hogy különösen súlyosan érintette az incidens az ország halászközösségeit.

Tengertudósok figyelmeztetnek, hogy a mikroműanyag-szennyezés – mint például az ebben a balesetben kiszabadult pelletek – évekig megmaradhat a levegőben, bekerülhet a táplálékláncba és potenciálisan hatással lehet az emberi egészségre.

A bíróság hangsúlyozta, hogy a hajóból történő szivárgás „továbbra is pusztítást és károkat okoz Srí Lanka tengeri környezetében”.