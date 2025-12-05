Egy másik gigaprojekttel nincs gondja, de a debreceni CATL-nek komolyan keresztbe tesz Brüsszel – 800 millió euró a tét, ezt zsigereiben érezheti a gyáróriás

A CATL debreceni akkumulátorgyárának kormányzati támogatásához még mindig nem adott zöld utat az Európai Bizottság, ezzel szemben a cégnek a Stellantisszal közösen megvalósítandó spanyolországi gyártóbázis építését nemhogy nem tartja aggályosnak, de 300 millió euróval maga is támogatja. A támogatás különösen abban az összefüggésben pikáns, hogy az EU éppen most készül roppant szigorral lecsapni a kínai befektetőkre – legalábbis az asztalán fekvő jogszabálytervezet szerint.

A CATL debreceni akkumulátorgyárának kormányzati támogatásához még mindig nem adott zöld utat az Európai Bizottság / Fotó: AFP

A CATL-beruházás Debrecenben

A magyarországi gyár késlekedő támogatása kapcsán Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi gyáraiért felelős ügyvezető igazgató a Világgazdaság kérdésre közölte, hogy debreceni terveikben 800 millió eurós támogatással számoltak, ha ebben változás lesz, annak valószínűleg lesz kihatása az eredeti elképzelésekre is.

Matt Shen lapunk kérdésre azt is elmondta, hogy az elektormobilitás kiszolgálása mellett stratégiai területük az energiatárolás is, ezen a piacon is erős pozíciókat kívánnak kiépíteni, ezt célzó tárgyalások már számos partnerrel folynak. A kontinensre telepített technológia ilyen célú akkumulátorok gyártására is alkalmas, első körben azonban az elektromobilitás igényeinek kiszolgálására koncentrálnak, annál is inkább, mivel a debreceni gyár kapacitásait jövő évre már lekötötték az európai piacon érdekelt autógyárak.

A CATL Debrecenben három évvel ezelőtt évi száz gigawatt óra akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas gyártóbázis létrehozását jelentette be, ezt 800 millió eurós támogatás mellett 7,3 milliárd euróból három ütemben tervezte megvalósítani. Az első ütem gyakorlatilag kész, a tömeggyártás azonban különböző okok miatt majd csak jövőre kezdődhet meg.

A szállítások célpontja Spanyolország és Németország, azok a helyek, ahol elektromos autókat gyártanak. (Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője közölte, hogy minden Európában jelen lévő autóipari szereplő a vevőjük, kivéve a saját cégcsoportján belül akkumulátorgyártással is foglalkozó BYD-t, amely kínai gyártó, így a CATL egyik legjelentősebb konkurenciájának számít.)