Valóban működik a Fomo, ezért vannak résen a hatóságok is

A Fomo a „fear of missing out” kifejezés betűszava az angol nyelvben, arra a pszichológiai jelenségre utal, amelynél az egyén attól fél, hogy kimarad valamilyen izgalmas jelenségből, vagy – fogyasztóként – lemarad valamilyen különösen előnyös vásárlási ajánlat kihasználásától. Az Origo témával foglalkozó összeállításában arról ír, hogy ezt a jelenséget a gazdaságra gyakorolt hatásai miatt is érdemes lehet értelmezni, és abból következményeket levonni. A Fomo ugyanis nem pusztán egyéni érzés, hanem társadalmilag is befolyásoló tényező. Befolyásolja a fogyasztói döntéseket, sok esetben vásárlásra vagy elköteleződésre ösztönöz olyan dolgok iránt, amelyekre valójában nem is lenne szükségünk.
A lap összeállításában arról ír, hogy már a 2010-es években elvégzett felmérések is azt mutatták, hogy a millenniumi generáció 70 százalékát érinti a Fomo, valamint a korosztály 69 százaléka úgy vélte, hogy az élményekben való részvétel (például nagy fesztiválokon) segít kapcsolódni az emberekhez, generációjának tagjaihoz, és úgy általában a világhoz.
Ezzel összefüggésben, a Fomo kapcsán nem lehet elégszer hangsúlyozni a közösségi média hatásait. A fogyasztók 71 százaléka nagyobb valószínűséggel vásárol termékeket és szolgáltatásokat közösségi médiás ajánlások alapján, míg a Z generációra és a millenniumi generációra nagyobb valószínűséggel van hatással ez a trend. A millenniumi generáció 84 százaléka szerint legalább „némi hatással” vannak rá a közösségi médiában látott ajánlások. S bár globálisan számszerűsíteni az így elköltött összegeket módszertanilag nagyon nehéz, abban nincs vita a témával foglalkozók között, hogy a Fomo nagy hatással van a gazdasági mutatókra, kiskereskedelmi eredményekre is.
A Fomo pszichológiai jelenségként különösen a fiatalok, gyerekek, illetve azon felnőttek fogyasztói döntéseire nézve jelenthet befolyást, akik korunknál fogva kitettek ezeknek a hatásoknak, vagy felnőttként esetleg önértékelési nehézségekkel küzdenek. Ezt a körülményt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósítva próbálhatják kihasználni egyes kereskedők. Ezért nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is nagyon figyelnek a kereskedelmi kommunikációra és a marketingeszközök alkalmazására a fogyasztóvédelmi hatóságok.
További részletek a témában az Origo összeállításában olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.