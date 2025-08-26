A gyerekek odavannak értük, de életveszélyesek is lehetnek ezek a népszerű játékfigurák

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) figyelmeztetést adott ki, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis Labubu babák akár fulladás- és életveszélyt is jelenthetnek a kisgyermekek számára. Egyes részei akár beleférhetnek egy kisgyermek szájába, és elzárhatják a légutakat – közölték. Ezenkívül néhány hamisítvány olyan csapnivaló minőségű, hogy apró darabokra törhetnek, amelyeket a gyerekek a szájukba dughatnak, ami extrém esetben fulladásos halálhoz is vezethet – számolt be róla az Origo.
A CPSC figyelmeztette a fogyasztókat, hogy kerüljék a hamisítványokat, ha pedig mégis vásároltak belőlük, akkor gyerekeiknek ne engedjék, hogy játsszanak velük. „Ezek a hamis Labubu babák veszélyesek, illegálisak és nincs helyük az amerikai otthonokban” – idézi Peter Feldmant, a CPSC megbízott elnökét a CBS. „A szülők védjék meg gyermekeiket, és csak megbízható eladóktól vásároljanak”– teszi hozzá Feldman.
A Labubu babákat, amelyeket Kasing Lung hongkongi művész „A szörnyek trilógiája” című könyvének szereplői ihlettek, 30 dollár alatti áron lehet megvásárolni a kínai Pop Mart áruházban. Ám mára annyira népszerűek lettek, hogy egyes ritka változatok több ezer dollárért is elkelhetnek az online piactereken.
A CPSC szerint a nagyon olcsón kínált Labubuk valószínűleg nem eredetiek.
A vásárláskor érdemes a holografikus Pop Mart matricát és a beolvasható QR-kódot is megkeresni a csomagoláson a megbízható termékek beazonosításához.
Az újabb, eredeti Labubu babáknál egy, a CPSC által előírt, diszkrét UV-bélyegző található a plüssfigurák egyik lábán.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezzel kapcsolatban kiadott nyilatkozatát itt olvashatja el.
