A gyerekek odavannak értük, de életveszélyesek is lehetnek ezek a népszerű játékfigurák

Napjaink legnépszerűbb játékai közé tartoznak a Labubu babák, ám egyre több belőlük a hamisítvány, amelyek gyenge minőségük miatt akár a gyerekek egészségét is veszélyeztethetik. Végletes esetben pedig fulladásos halált okozhatnak.
Világgazdaság
2025.08.26, 10:14
Frissítve: 2025.08.26, 10:23

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) figyelmeztetést adott ki, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis Labubu babák akár fulladás- és életveszélyt is jelenthetnek a kisgyermekek számára. Egyes részei akár beleférhetnek egy kisgyermek szájába, és elzárhatják a légutakat – közölték. Ezenkívül néhány hamisítvány olyan csapnivaló minőségű, hogy apró darabokra törhetnek, amelyeket a gyerekek a szájukba dughatnak, ami extrém esetben fulladásos halálhoz is vezethet – számolt be róla az Origo.

Labubu Pop Mart, hamis Labubu babák
Egyre nagyobb mennyiségben kerülnek forgalomba hamis Labubu babák / Fotó: AFP

A CPSC figyelmeztette a fogyasztókat, hogy kerüljék a hamisítványokat, ha pedig mégis vásároltak belőlük, akkor gyerekeiknek ne engedjék, hogy játsszanak velük. „Ezek a hamis Labubu babák veszélyesek, illegálisak és nincs helyük az amerikai otthonokban” – idézi Peter Feldmant, a CPSC megbízott elnökét a CBS. „A szülők védjék meg gyermekeiket, és csak megbízható eladóktól vásároljanak”– teszi hozzá Feldman.

A Labubu babákat, amelyeket Kasing Lung hongkongi művész „A szörnyek trilógiája” című könyvének szereplői ihlettek, 30 dollár alatti áron lehet megvásárolni a kínai Pop Mart áruházban. Ám mára annyira népszerűek lettek, hogy egyes ritka változatok több ezer dollárért is elkelhetnek az online piactereken.

Hogyan ismerhetjük fel a hamis Labubu babákat?

A CPSC szerint a nagyon olcsón kínált Labubuk valószínűleg nem eredetiek

A vásárláskor érdemes a holografikus Pop Mart matricát és a beolvasható QR-kódot is megkeresni a csomagoláson a megbízható termékek beazonosításához.

Az újabb, eredeti Labubu babáknál egy, a CPSC által előírt, diszkrét UV-bélyegző található a plüssfigurák egyik lábán.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezzel kapcsolatban kiadott nyilatkozatát itt olvashatja el.

 

