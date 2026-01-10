Deviza
Ukrajna
Czepek Gábor
Brüsszel

Kiakadt a miniszterhelyettes: „Bődületes összeget borítana Ukrajnára Brüsszel”

Az energiaügyi miniszterhelyettes kiakadt Brüsszelre. Czepek Gábor szerint az Ukrajnának szánt pénzből a napenergiára, atomenergiára és tárolásra alapozó magyar modell egész Európára kiterjeszthető lenne.
2026.01.10, 11:04
Frissítve: 2026.01.10, 12:24

„Bődületes összeget borítana Ukrajnára Brüsszel” – közölte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a Facebookon.

Kiakadt a miniszterhelyettes: „Bődületes összeget borítana Ukrajnára Brüsszel" / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A politikus azt írta, hogy a napenergiára, atomenergiára és tárolásra alapozó magyar modell egész Európára kiterjeszthető lenne, ha az Ukrajnának szánt 800 milliárd dollárt az európai energiaszuverenitás megteremtésére fordítanák.

„Tíz éven át a magyar és európai adófizetők állják Ukrajna működési költségeit, ha Brüsszel terve megvalósul. Immáron nemcsak a háborús védekezés, hanem a hétköznapi állami kiadások fedezetét is a mi pénztárcáinkból vennék el” – írta.

Czepek Gábor közölte, hogy ez közel azonos tétel azzal, amit az Európai Unió 2026 végéig 27 tagállam gazdasági megerősítésére, versenyképességének világjárvány utáni helyreállítására szán. Hozzátette: eközben a Magyarországnak járó forrásokat nyilvánvalóan politikai okokból visszatartják. Ráadásul a teljes RRF-keretnek csak mintegy ötöde hasznosulhat az energetikában, zöldátállásban.

A politikus állítja, hogy 

a 800 milliárd dollár alkalmas lehetne arra, hogy Európa végrehajtsa a valódi patrióta zöldfordulatot. 

Ekkora összegből elérhetnénk a tényleges szuverenitást, az önellátáson túl kedvezőbb piaci árkörnyezetet alakíthatnánk ki egész Európában. 

„Így Európa felzárkózhatna a legerősebb globális vetélytársakhoz, megőrizhetnénk az európai ipart és munkahelyeket” –  írta.

Hozzátette, hogy ekkora pénzből a napenergiára, atomenergiára és tárolásra alapozó magyar modell egész Európára kiterjeszthető lenne. 

Mindenütt létrejöhetnének azok a kapacitások, amelyekkel a kontinens néhány éven belül függetlenedhetne az áramimporttól, olcsón láthatná el magát helyben megtermelt zöldenergiával. Nem vitás, hogy Ukrajna fékevesztett pénzelésénél mindannyian jobban járnánk azzal, ha a józan ész szavára hallgatva inkább az európai szuverenitás megerősítésére költenénk.

Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat – erről írt Orbán Viktor kedden reggel a közösségi oldalán.

Az ügy háttere, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett az ukrán gazdaság jövőjéről. Ukrajna számításai szerint

a következő tíz év pénzügyi szükségletei elérhetik a 800 milliárd dollárt,

miközben a védelemmel kapcsolatos kiadások ebben még nem szerepelnek.

