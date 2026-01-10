Deviza
belügyminisztérium
vármegye
extrém hideg

Életeket mentettek meg a kihűléstől – több vármegyében akadozik az áramszolgáltatás

Az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. A havazás miatt öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban.
VG/MTI
2026.01.10, 09:46
Frissítve: 2026.01.10, 11:07

A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri: figyeljünk egymásra az extrém hidegben.

Az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti / Fotó: Belügyminisztérium

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton azt közölte a rendőrség honlapján, hogy egy kihűlt férfira a polgármester talált rá Kutason. A helyi férfi nem ment be reggel dolgozni az önkormányzathoz, ezért elment hozzá a település polgármestere, aki kihűlt, mozdulatlan és már kommunikálni is képtelen állapotban találta meg az otthonában. A mentők a férfit kórházba vitték.

Egy idős nőre szintén kihűlés közeli állapotban találtak rá a dombóvári rendőrök. A kurdi szomszédok jelentették be a rendőrségen pénteken, hogy napok óta nem látják egyedül élő szomszédjukat. 

Az egyenruhások kimentek a házhoz, ahol az egyik szobában az ágyon fekve találták meg az 67 éves asszonyt. A rendőröknek elmondta, hogy nagyon gyengének érzi magát, több napja nem evett és ivott, és begyújtani sem tudott. A rendőrök mentőt hívtak az asszonyhoz, akik megvizsgálták és kórházba vitték.

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett: 

az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni. 

Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

Öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban, több településen pénteken a hulladékszállítás is akadozott – közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.

Az összegzés szerint péntek és szombat reggel 4 óra között Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy és Veszprém vármegyében összesen 20 települést érintő áramszolgáltatás-kiesés volt 5342 fogyasztási helyen.

A vízszolgáltatás Tolna vármegyében, Bogyiszló településen 720 fogyasztási helyen szünetelt átmenetileg.

A hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek összesen 424 tagja országosan 120 tűzoltási és műszaki mentési feladatot végzett el 143 eszköz alkalmazásával.

A havas, hideg időjárás miatt pénteken is voltak a vasúti és a közúti közlekedésben fennakadások; elzárt település nem volt.

A tűzoltóegységek számos baleset helyszínén végeztek műszaki mentést, jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették.

Kitértek arra: szombat estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan előfordulhat havazás, hózápor. Szombat reggelig az Északi-középhegységben helyenként ismét mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő. Szombat estétől az északkeleti megyékben és a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északi szél, amely hófúvást okozhat.

