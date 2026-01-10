Deviza
Rohamtempóban terjed Magyarországon egy új fizetési módszer, amely megáshatja a bankkártyák sírját

Rohamosan terjed a magyar fejlesztésű qvik mobilfizetési rendszer, amely az egyik legbiztonságosabb digitális fizetési megoldást kínálja. Az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsult a qvik-tranzakciók terjedése, egy áruházlánc már a teljes hálózatában bevezette és a Díjneten is lehet ezzel a módszerrel fizetni.
Világgazdaság
2026.01.10, 10:02
Frissítve: 2026.01.10, 11:11

A hetekben újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai fizetési piac, amikor a Príma egyes szupermarketjei után a Praktiker teljes országos hálózatában bevezette a magyar fejlesztésű qvik mobilfizetési rendszert, amely ráadásul már a Díjneten is elérhető . Ez egyértelműen a digitális fizetési szokások fejlődését jelzi, és a szakértők szerint a qvik az azonnali fizetési rendszer után a magyar pénzforgalom következő sikertörténetévé válhat. Az egyik legbiztonságosabb digitális fizetési megoldás népszerűsége folyamatosan növekszik – számolt be róla az Origo.

Qvik fizetés a Praktikerben már országosan
A Praktiker teljes hálózatában bevezette a qvik fizetési megoldást / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A qvik rohamosan terjed, mivel egyre több magyar bank ügyfelei, kereskedője és szolgáltatója vezeti be ezt az azonnali fizetési rendszert, amely  a magyar bankok (pl. OTP Bank, CIB Bank, Erste Bank) mobilalkalmazásain keresztül érhető el.

Lényege, hogy QR-kód, NFC és linkek révén teszi lehetővé a bankkártyaadatok megadása nélküli, azonnali és díjmentes (vagy kedvezőbb) átutalásos fizetést a mobilbanki alkalmazásokban. Más szóval QR-kód beolvasása, NFC érintés POS terminálon, vagy egy qvik-linkre kattintás révén indítható a fizetés, ami az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül. 

Rohamléptekkel tör előre a qvik

Ezt az állítást támasztják alá az MNB adatai is, amelyek szerint 2025 harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben. 

Ebben az időszakban közel tízmilliárddal, 17,1 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél a fogyasztók.

A tavalyi év harmadik negyedévében 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, ami darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest. Sőt, a BiztosDöntés szakértője szerint a negyedéves dinamika is kiemelkedő : a qvik-forgalom értéke július és szeptember között közel tízmilliárd forinttal, több mint 2,2-szeresére nőtt a megelőző, tavaszi negyedév adataihoz képest. Eközben a júniusi 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett, ami jóval magasabb a bankkártyás tranzakciók értékénél. 

S hogy mit prognosztizálnak a szakértők az idei évre a qvik-fizetés további elterjedésére vonatkozóan? Itt közöljük a becsléseket. 

