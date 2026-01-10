Így néz ki az első nyugat-európai étterme a magyar gyorsétteremláncnak – további egységeket ígértek, sőt jön az autós kiszolgálás is

Az elmúlt hónapokban a Tóth testvérek több Simon’s Burgert nyitottak országszerte. Az év végén még két dobást tervezett a gyorsétterem lánc: átadták a rózsadombi egységüket és megnyitotta a kapuit az első osztrák éttermük is.

A Simon’s Burger összesen 25 éttermet nyitott három országban / Forrás: Instagram / Tóth Simon

Tóth Simon és Tóth Máté már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban. Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés további nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet még, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.

Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyílik meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem az eredetileg októberre tervezett időpontban, hanem novemberben tudták átadni az új éttermet. Tóth Simon a lapunknak elmondta, hogy a szlovák egységüket franchise-partnerségben nyitották meg az OC Optima mall bevásárlóközpontban.

„Ez egy fontos megnyitó volt, ezért megadtuk a módját, hiszen ez az első nemzetközi Simon’s Burger” – mondta el a Világgazdaságnak a lánc alapítója, aki szerint a megnyitó sikeressége után várhatóan újabb partnerek jelentkeznek majd.

A külföldi terjeszkedés itt nem állt meg, a magyar étteremlánc október végén jelentette, hogy decemberben adják át Parndorfban a második nemzetközi egységüket.

Tóth Simon elmondta, hogy

ezt a külföldi projektjüket afféle „hibrid beruházásnak” tekintik, hiszen a határ menti osztrák kisvárosban rengeteg magyar jár át dolgozni és vásárolni is.

Így a nemzetközi terjeszkedésen belül ez inkább a hazai közönséget fogja megszólítani.

„Sőt, ezt nem egy franchise-partnerünk nyitja meg, hanem a sajátunk lesz” – emelte ki. Azt is elmondta, hogy a Simon’s Burger-lánc győri vezetőjét bízták meg a parndorfi egység irányítására.

Közép-Európa egyik legnagyobb outletközpontja a Facebook-oldalán korábban úgy fogalmazott, hogy büszkén jelentik be, hogy a Simon’s Burger érkezik a PADO Shopping Galerienbe.

„A világszerte ellenállhatatlan smash burgereiről ismert márka – amelyekből évente több mint egymillió darabot adnak el – most Parndorfba hozza el a szaftos burgerélményt” – írta az osztrák bevásárlóközpont.