Most kapaszkodjon meg mindenki, de főleg Trump: megmondták a szakértők Grönland árát – ilyen üzlet még nem volt a Földön

Dánia és a helyiek hiába hangsúlyozzák, hogy Grönland nem eladó, Donald Trump amerikai elnök és a csapata a Fehér Ház szóvivője szerint folyamatosan egyeztet arról, hogyan nézhetne ki egy ilyen üzlet. Bár egy hatalmas, ám kiaknázatlan ásványkincsekkel rendelkező sziget pontos árát nehéz meghatározni, szakértők is próbálkoznak megsaccolni, és úgy vélik, hogy elérheti a több ezermilliárd dollárt.

Nem könnyű Grönland ásványkincseinek kiaknázása / Fotó: AFP

Egy biztos: Trump még nem tett hivatalos ajánlatot, és azt sem közölte, hogy szerinte mennyi lenne a sziget reális ára, Marco Rubio külügyminiszter szerint azonban ezt a megoldást részesítené előnyben az esetleges katonai megszállással szemben.

Mivel az amerikai elnök előbb-utóbb megszerzi, amit akar, az európai vezetők kétségbeesett terveket szőnek Grönland bekebelezésének megakadályozására. Dánia a pszichológiai hadviselést is bevetette, a jegybank a héten adott ki egy jelentést arról, hogy milyen siralmas állapotban van a sziget gazdasága.

Mennyibe kerül Grönland?

Szakértők elég széles sávon becsülik Grönland vételi árát. David Barker ingatlanfejlesztő, a New York Fed korábbi közgazdásza egy éve a The New York Timesnak 12,5 és 77 milliárd dollár közötti összeget saccolt, de ő arról híres, hogy pusztán pénzügyi befektetési szempontból rossz üzletnek nevezte Alaszka 1867-es megvásárlását is Oroszországtól, pedig az csak holdanként két centbe, összesen 7,2 millió dollárba került.

Nick Kounis, a holland ABN AMRO Bank vezető közgazdásza óvatosabb. „Nincsen olyan piac, ahol országokat adnak-vesznek” – mondta a Reutersnek.

Így nincs elfogadott keretrendszer sem az országok értékének meghatározására.

Most is van amerikai katonai bázis a szigeten / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok 1946-ban már felajánlotta, hogy 100 millió dollárért megvásárolja Dániától a sarkvidéki szigetet – a mai árfolyamon körülbelül 1,7 milliárd dolláros ajánlatot akkor elutasították.

Grönland nem összehasonlítható Alaszkával vagy Lousianával

Ez a már eleve csekély összeg nem használható alapként, mivel azóta mind az amerikai, mind a dán gazdaság hatalmas növekedést ért el, és nem tükrözi Grönland és erőforrásainak relatív „értékét” sem. Az akkori ár az amerikai GDP 0,04 százalékát tette ki.