Most kapaszkodjon meg mindenki, de főleg Trump: megmondták a szakértők Grönland árát – ilyen üzlet még nem volt a Földön
Dánia és a helyiek hiába hangsúlyozzák, hogy Grönland nem eladó, Donald Trump amerikai elnök és a csapata a Fehér Ház szóvivője szerint folyamatosan egyeztet arról, hogyan nézhetne ki egy ilyen üzlet. Bár egy hatalmas, ám kiaknázatlan ásványkincsekkel rendelkező sziget pontos árát nehéz meghatározni, szakértők is próbálkoznak megsaccolni, és úgy vélik, hogy elérheti a több ezermilliárd dollárt.
Egy biztos: Trump még nem tett hivatalos ajánlatot, és azt sem közölte, hogy szerinte mennyi lenne a sziget reális ára, Marco Rubio külügyminiszter szerint azonban ezt a megoldást részesítené előnyben az esetleges katonai megszállással szemben.
Mivel az amerikai elnök előbb-utóbb megszerzi, amit akar, az európai vezetők kétségbeesett terveket szőnek Grönland bekebelezésének megakadályozására. Dánia a pszichológiai hadviselést is bevetette, a jegybank a héten adott ki egy jelentést arról, hogy milyen siralmas állapotban van a sziget gazdasága.
Mennyibe kerül Grönland?
Szakértők elég széles sávon becsülik Grönland vételi árát. David Barker ingatlanfejlesztő, a New York Fed korábbi közgazdásza egy éve a The New York Timesnak 12,5 és 77 milliárd dollár közötti összeget saccolt, de ő arról híres, hogy pusztán pénzügyi befektetési szempontból rossz üzletnek nevezte Alaszka 1867-es megvásárlását is Oroszországtól, pedig az csak holdanként két centbe, összesen 7,2 millió dollárba került.
Nick Kounis, a holland ABN AMRO Bank vezető közgazdásza óvatosabb. „Nincsen olyan piac, ahol országokat adnak-vesznek” – mondta a Reutersnek.
Így nincs elfogadott keretrendszer sem az országok értékének meghatározására.
Az Egyesült Államok 1946-ban már felajánlotta, hogy 100 millió dollárért megvásárolja Dániától a sarkvidéki szigetet – a mai árfolyamon körülbelül 1,7 milliárd dolláros ajánlatot akkor elutasították.
Grönland nem összehasonlítható Alaszkával vagy Lousianával
Ez a már eleve csekély összeg nem használható alapként, mivel azóta mind az amerikai, mind a dán gazdaság hatalmas növekedést ért el, és nem tükrözi Grönland és erőforrásainak relatív „értékét” sem. Az akkori ár az amerikai GDP 0,04 százalékát tette ki.
Alaszka mellett a Louisiana államért 1803-ban fizetett 15 millió dollárt sem lehet alapul venni, elsősorban azért, mert Oroszország és Franciaország is maga döntött az eladás mellett, nem kényszerítették erre.
A legkonzervatívabb becslések szerint Grönland ára több százmilliárd dollár, az American Action Forum (AAF) jobbközép agytröszt becslése szerint azonban megközelítheti a 2800 milliárd dollárt – ez
a 30 486 ezermilliárd dolláros tavalyi amerikai GDP-nek majdnem az egy százaléka.
2025 januárjában publikált tanulmányukban az árat Grönland természetierőforrás-tartalékait, valamint a potenciális ingatlanértéket figyelembe véve próbálták kikalkulálni.
A maximális összeg úgy jön ki, hogy összehasonlították a földrajzilag hasonlóan stratégiai fontosságú Izlanddal: az Egyesült Államoknak négyzetkilométerenként 1,28 millió, összesen 131 milliárd dollárba kerülne felvásárolni azt a szigetet.
Nem volt teljes geológiai felmérés
Sokkal kisebb ár jön ki, ha a természeti kincseket veszik alapul, bár ebben az esetben nehezebb is a számítás.
Az egész szigetre vonatkozó, teljes körű és megfelelő geológiai vizsgálatokat még nem végeztek, de amerikai, dán és grönlandi felmérések adatai szerint a szigeten található ismert kritikus fontosságú ásványi és energiaforrások értéke meghaladja a 4400 milliárd dollárt. Megtalálható a szigeten az Európai Bizottság által „kritikus nyersanyagnak” minősített 34 ásványi anyagból 25.
Ez az összeg azonban 2700 milliárd dollárra csökken, ha nem számítjuk bele az olajat és a földgázt, amelyekre Grönland 2021-ben környezetvédelmi okokból megszüntette a kutatási engedélyek kiadását, bár ezt az intézkedést nem lenne gond azonnal visszavonni, ha a sziget amerikai kézbe kerülne.
Mennyit lehet az ásványkincsekből kiaknázni?
Az értékes ásványkincseket azonban nem lehet teljes egészében kiaknázni Grönland
- hideg éghajlata,
- alacsony, körülbelül 57 ezer fős népessége
- és a szükséges infrastruktúra hiánya miatt.
Például, míg Grönland több mint 36 millió tonna ismert ritkaföldfémmel büszkélkedik, az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete 2024-es tanulmányában úgy becsülte, hogy ebből csak 1,5 millió tonna kiaknázható – mindössze 4,2 százalék.
Ha ezt az arányt általánosan alkalmazzuk, akkor az AAF tanulmánya Grönland értékét 186 milliárd dollárra csökkenti.
Mennyit ér a NATO és a jelenlegi világrend?
Vannak azonban más becslések is. A brit Financial Times Alphaville 2019-es „nagyon konzervatív” értékelése 1100 milliárd dollár volt.
Iwan Morgan, a University College of London Amerikai Intézetének emeritus professzora a CNN-nek nyilatkozva szintén több ezermilliárdos összegről beszélt, de kiemelte azt is,
politikailag és jogilag mennyire bonyolult lenne a megállapodás.
A nehézségeket és a súlyos politikai következményeket hangsúlyozta a CNBC-nek Douglas Holtz-Eakin, az AAF elnöke is. „A kormányzat a gazdasági szempontokat mérlegeli, de legyünk őszinték, ez nem a gazdaságról szól – mondta. – Mi az ára a NATO-ban betöltött helyünknek vagy a globális világrendnek? Szerintem nagyon magas” – tette hozzá.