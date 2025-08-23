Deviza
német gazdaság
kötelező sorkatonai szolgálat
Bundeswehr

Németország háborúra készül, egyre közelebb a kötelező sorkatonai szolgálat

A gazdaságilag lerongyolódott Németország továbbra sem adja fel a Bundeswehr állományának növelését. Egy új törvénytervezet szerint, ha nem teljesül az önkéntes sorozási kvóta, lehetővé válna a kötelező sorkatonai szolgálat.
D. GY.
2025.08.23, 10:10
Frissítve: 2025.08.23, 10:52

Németország gazdasága stagnál, a nyugdíjkiadások rohamosan nőnek, a globális instabilitás egy újabb kockázatot jelent az ország fiataljai számára: a kötelező sorkatonai szolgálatot – írja a Bloomberg. 

Bundeswehr kötelező sorkatonai szolgálat
Németország egyre közelebb kerül a kötelező sorkatonai szolgálathoz, hiába súlyos teher ez a gazdaságnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy szerdán a kormány elé kerülő törvénytervezet célja, hogy növelje a Bundeswehr toborzását Oroszország elrettentése és az európai szövetségesek védelme érdekében. A besorozás kezdetben önkéntes lenne, de a jogszabály olyan rendelkezést is tartalmaz, amely lehetővé teszi a sorkötelezettség visszaállítását, ha nem sikerül elegendő embert toborozni. 

Annak ellenére, hogy a Bundeswehr Európa egyik legjobban fizetett hadereje, a tavalyi toborzási számok kevesebb mint felét tették ki a 2031-re kitűzött cél éves részarányának. 

A lassú jelentkezések és a magas lemorzsolódási arány nyomást gyakorol Friedrich Merz kancellár kormányára, miközben az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalások – amelyek végső soron szövetséges katonák részvételét is jelenthetik – még sürgetőbbé teszik a helyzetet.

Erősen megosztott a német társadalom

Míg Németország partnerei üdvözlik az újrafegyverkezést, a kérdés erősen megosztja a német társadalmat. A támogatók szerint az országnak fel kell készülnie önmaga és a liberális világrend védelmére. Ez ugyan szembemegy a második világháború utáni pacifista hagyományokkal, de a legnagyobb akadály azok ellenállása, akiknek ténylegesen kockáztatniuk kellene az életüket. 

A német fiatalok alig mutatnak érdeklődést egy olyan társadalmi és politikai rendszer védelme iránt, amely számukra nem működik. 

Az idősebb generációk jólétéhez képest elérhetetlennek tűnő jövő miatt a 25 év alattiak még a társadalom egészénél is jobban polarizáltak – az utóbbi választásokon elsősorban a szélsőjobb vagy a szélsőbal ellenzéki pártjaira szavaztak.

Az összes EU-tagállam közül, ahol nem volt sorkötelezettség, Németország szüntette meg utolsóként, 2011-ben. Azóta a Bundeswehr rossz felszereltségéről, költségtúllépéseiről és szélsőjobboldali botrányairól vált ismertté – mindez különösen megnehezíti a fordulatot.

A Bundeswehr bőkezű, de így sem népszerű

A német hadsereg valóban bőkezű feltételeket kínál: az újonnan belépők fizetése az új törvény értelmében harmadával, havi több mint 2300 euróra emelkedik. Még a növelés előtt is a nettó bér gyakran több mint kétszerese volt annak, amit a fiatalok szakképzésben kereshettek volna. Ennek ellenére a Bundeswehr továbbra sem népszerű. 

  • Bár a toborzás idén várhatóan 50 százalékkal 15 ezer önkéntesre nő, 
  • a cél 40 ezer fő, 
  • ami csak a fizetésemelések miatt havi 24 millió euró többletkiadást jelentene.

Kötelező sorkatonai szolgálat: a német fiatalok nem védenék meg hazájukat

A szkepticizmus továbbra is magas. 

  • A Forsa augusztusi felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 16 százaléka mondta, hogy biztosan megvédené Németországot egy támadás esetén. 
  • Nemzetközi összehasonlításban a németek a legkevésbé hajlandók harcolni a hazájukért, a Gallup 2024-es felmérése szerint.

Az új törvény, amely januárban lépne hatályba a parlament jóváhagyása után, előírná, hogy a 18 éves fiúk egészségi állapotukról, képességeikről és szolgálati hajlandóságukról töltsenek ki egy kérdőívet. A cél, hogy kapcsolatba kerüljenek a Bundeswehrrel, és megfontolják a csatlakozást.

2027 júliusától kötelező orvosi vizsgálat is része lesz a folyamatnak. 

A tervezet egy olyan kitételt is tartalmaz, amely lehetővé tenné a sorkötelezettség bevezetését, ha a toborzási célokat nem teljesítik.

Mind a támogatók, mind az ellenzők egyetértenek abban, hogy a 75 százalékkal 460 ezer fősre növelni kívánt hadsereghez vezető toborzási célok elérése valószínűtlen. De a katonai megerősítés pártolói szerint Németország nem engedheti meg magának a halogatást.

Gazdasági következmények

A sorkötelezettség a német gazdaság számára is drága kompromisszum lenne. 

Az Ifo Intézet számításai szerint 70 milliárd euróba kerülne, ha mindenki számára kötelezővé tennék a katonai szolgálatot, főként amiatt, hogy a fiatalok később lépnének be a munkaerőpiacra.

A Bundeswehr különféle marketingstratégiákkal próbálja növelni az érdeklődést: 

  • webes sorozatot készítettek a katonák mindennapjairól, 
  • megjelentek a világ legnagyobb fitneszvásárán Kölnben, 
  • sőt pékségben osztogatott szatyrokon is hirdettek.

Ezek az erőfeszítések azonban nem elégségesek ahhoz, hogy legyőzzék a német társadalom mély megosztottságát. A pandémia, a migráció, a recesszió és az egyenlőtlenség válságaival terhelt országban megrendült a demokrácia iránti elkötelezettség. 

