Olaszország második legnagyobb vagyonkezelője jöhet létre, a Mediobanca bekebelezheti a Banca Generalit

Az Európai Központi Bank (EKB) engedélyezte, hogy a Mediobanca felvásárolja a Banca Generali olasz vagyonkezelőt. A Reuters emlékeztet: a tranzakció lezárásához szükséges a részvényesek jóváhagyása is, amiről az érintettek augusztus 21-én szavaznak.

A Mediobanca megkapta az EKB jóváhagyását a Banca Generali felvásárlásához / Fotó: AFP

A Mediobanca részvényeire a legrégebbi olasz bank, a Monte dei Paschi (MPS) tett felvásárlási ajánlatot, amelyet a Mediobanca nemkívánatosnak minősített. A pénzintézet talált egy kiskaput: 6,3 milliárd eurós ajánlatot tett a vagyonkezelő Banca Generali megvásárlására, amelyet a Generali Biztosítóban (Assicurazioni Generali) meglévő 13 százalékos részesedésével fizetne ki.

A Banca Generali anyavállalata a Generali Biztosító, vagyis az utóbbi a korábban értékesített részvényeit kapná vissza fizetségként. Az üzlet egy olyan befektetési bankot és vagyonkezelőt hozna létre, amely a nemzetközi befektetőknek is észszerűbb képet mutatna. Emellett megszabadítaná a Mediobancát attól a kritikától, hogy túlságosan függ a Generali biztosítóból származó osztalékoktól.

A Mediobanca már megkapta az olasz versenyhatóság engedélyét, így csak a részvényeseken múlik a végső döntés. Bár az ügyletre rábólintottak az olasz hatóságok, komoly fejfájást okoz Rómának, mivel a Monte dei Paschi (MPS) ismételten fúziós partner nélkül maradhat.

Róma szabadulna a legrégebbi olasz banktól, de a Mediobanca kihagyná az ajánlatot

Az MPS-t a kormány 2008 óta háromszor is megmentette, és azóta próbálnak olyan megoldást találni, amely lehetővé tenné az állami részesedés eladását. Először az UniCredit volt a kiszemelt vevő, majd a kormány a Banco BPM-mel igyekezett összeboronálni, azonban ezek a próbálkozások zátonyra futottak.

A legutóbbi elképzelés az volt, hogy a Monte Paschi venné át a Mediobancát, ám ezt az ajánlatot a Mediobanca határozottan visszautasította. A Mediobanca vezetése leszögezte: a részvényeseknek választaniuk kell az MPS felvásárlási ajánlata vagy a Banca Generali bekebelezése között. Ha a befektetők az utóbbi mellett döntenek, akkor az olasz kormány erőfeszítése újfent lyukra fut.