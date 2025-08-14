Svéd kikötőben fotózták le a MÁV új mozdonyait: úton vannak Magyarországra a Mikkelsenek

Már úton van a következő ex-DSB ME trió! Augusztus 11-én, hétfő este szállt kompra a ystadi kikötőben a 1513, 1518 és 1523 pályaszámú „Mikkelsen” – jelentette az uuuu a Facebook oldalán.
A mozdonyok a lengyelországi Świnoujście kikötőjébe érkeznek komppal, a svédországi Ystadból.
Az 1534-es mozdony a közelmúltig a Contec Railnél volt szolgálatban, míg a másik kettő – az 1526-os és az 1516-os – egy ideje nem vett részt aktív forgalomban, utoljára a nemrég csődbe ment C-Rail Safety bérelte őket. A három mozdony az utóbbi időt a Contec Rail kalundburgi telephelyén töltötte az uuuu cikke szerint.
A Nordic Refinance lízingcégtől használtan beszerzett, dán eredetű dízelmozdonyok első példánya április 17-én állt szolgálatba. A mozdony több MÁV-járat kocsijait is húzza Tapolca és Balatonfüred között – számolt be a Világgazdaság korábban.
A Svédországban TMe sorozatú, hattengelyes gépeket korábban a dán nemzeti vasút, a DSB használta távolsági Intercity-forgalomban, majd a Nordic Refinance vette át, akikkel a MÁV csoport leányvállalata, a MÁV Rail Tours Kft. köt a tervek szerint öt évre szóló bérleti szerződést. A mozdonyokat a MÁV Személyszállítási Zrt. (a korábbi MÁV-Start) a MÁV Rail Toursszal kötött, hatályos együttműködési megállapodás keretében veszi igénybe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.