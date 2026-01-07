Deviza
Itt van a jelentés, amire Orbán Viktor várt – Pintér Sándor részletes beszámolót tett le a miniszterelnök elé

A rendkívüli téli időjárás miatt a kormány operatív törzs felállításáról döntött, és a védekezés irányítására Pintér Sándort kérték fel. A belügyminiszter Orbán Viktornak ismertette a helyzetképet az utak járhatóságáról, az ellátásról és a beavatkozásokról. A hóhelyzet Magyarországon jelenleg kezelhető, de a balesetek száma és a kórházi ellátási igény érezhetően nőtt.
VG
2026.01.07., 16:35
Fotó: Fidesz / Facebook

Az elmúlt napok rendkívüli téli időjárása miatt a kormány operatív törzs felállításáról döntött, melynek megszervezésére Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert kérte fel. A miniszterelnök ezt követően személyesen hallgatta meg a belügyminiszter jelentését a hóhelyzetről, a védekezés aktuális állapotáról, valamint az érintett szervezetek munkájáról.

Itt van a jelentés, amire Orbán Viktor várt – Pintér Sándor részletes beszámolót tett le a miniszterelnök elé a hóhelyzetről
Itt van a jelentés, amire Orbán Viktor várt – Pintér Sándor részletes beszámolót tett le a miniszterelnök elé a hóhelyzetről / Fotó: Fidesz / Facebook

A tájékoztatás szerint Magyarországon jelenleg nincs elzárt település, az országos közlekedési és ellátási rendszer működőképes maradt. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokban összesen 833 munkagép vett részt, melyek eddig 

  • mintegy 91 ezer tonna útszóró sót 
  • és közel 2 millió liter kalcium-klorid-oldatot juttattak ki az utakra. 

A belügyi irányítás szerint az utánpótlás biztosított, az anyagellátásban fennakadás nincs.

Az egészségügyi ellátórendszerre ugyanakkor érezhető többletterhet rótt a téli időjárás. A mentőszolgálat adatai alapján a közlekedési balesetek száma 20-25 százalékkal emelkedett, ezen belül is elsősorban a sérüléses esetekből volt több. A kórházaknál átlagosan szintén körülbelül 25 százalékkal nőtt az ellátási igény, ami fokozott készenlétet követelt az egészségügyi intézményektől.

A rendészeti és katasztrófavédelmi szervek is megerősített jelenléttel dolgoztak a hóhelyzet kezelése érdekében. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, valamint a tűzoltók és műszaki mentést végző egységek összesen 323 fővel vettek részt a beavatkozásokban. 

A rendőrség a jelentés szerint 95 intézkedést hajtott végre közvetlenül a hóhelyzettel összefüggésben, elsősorban közlekedési és biztonsági okokból.

Az utak állapotának ellenőrzésében és a lakosság védelmében összesen 1656 fő vett részt, miközben 823 szolgálati járművet vetettek be. A hideg időjárás miatt külön intézkedésként bevezették a füstölő kémények ellenőrzését is. Azokon a helyeken, ahol egyedül élő lakosnál nem volt fűtésre utaló jel, a hatóságok tűzrakással és személyes ellenőrzéssel győződtek meg arról, hogy senki ne hűljön ki az éjszaka során.

A belügyi beszámoló összképe alapján a védekezés országos szinten szervezetten zajlik, ugyanakkor a hatóságok továbbra is fokozott figyelmet kérnek a közlekedésben részt vevőktől és a hidegnek különösen kitett lakossági csoportok esetében.

 

A héten még velünk marad a hó

A hét további részében is kitartó, kiadós havazás várható az előrejelzések szerint, miközben a tartós hideg komoly terhelést jelent a mindennapokban. Az országban több helyen okoz fennakadást a közlekedés, az operatív törzs pedig folyamatosan frissíti a hóhelyzetről szóló tájékoztatást. A katasztrófavédelem külön felhívta a figyelmet a befagyott vizek veszélyeire: 

a jégre csak megfelelő vastagság (legalább 10 centiméter), jó látási viszonyok és biztonságos körülmények mellett szabad menni. 

Az Útinform szerint több gyorsforgalmi szakaszon latyakos, hókásás a burkolat, az M1-esen és az M0-son időszakosan jelentős torlódások alakultak ki, a vasúton pedig váltóhibák lassították a közlekedést. A hatóságok azt kérik, hogy aki bajba jutott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívót, és lehetőleg mindenki csak a kijelölt helyeken tartózkodjon a jégen.

