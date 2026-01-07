Az olaj erősebb volt a szankcióknál? Venezuela máris visszatér, Washington puhíthat a gazdasági retorziókon

Az Egyesült Államok kormánya azt tervezi, hogy enyhít néhány Venezuelát érintő szankciót, és lépéseket tesz az olajexport folyamatos biztosítására – állítja több, a Fehér Házzal kapcsolatban álló forrás. A megállapodás értelmében Washington részben feloldja a venezuelai kormány ellen irányuló korlátozásokat, melyeket korábban a dél-amerikai ország olajágazata ellen hoztak.

Fotó: Humberto Matheus

A források szerint az első, akár 50 millió hordónyi venezuelai kőolaj szállítása az Egyesült Államokba, melyet Donald Trump korábban bejelentett, csak az induló mennyiség, és az olajeladások „határozatlan ideig” folytatódnak. A döntést a kereskedelmi kapcsolat élénkítésével és az olajellátás biztonságával indokolták, miközben a venezuelai olajpiac újrafelvételének gazdasági lehetőségeit hangsúlyozták.

Az Interfax értesülése szerint

a venezuelai olaj értékesítése nemcsak az Egyesült Államok, hanem más piaci szereplők számára is folytatódhat,

ami arra utal, hogy a Washingtonnal kötött megállapodások keretében részben eltérhetnek a korábbi szankciós korlátoktól.

A hírek szerint az intézkedés a politikai és gazdasági kapcsolatok átrendeződését is jelzi, különösen azután, hogy az amerikai hatóságok a múlt héten elfogták és az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit kábítószer-kereskedelemben való részvétellel vádolnak. A venezuelai elnököt követően Delcy Rodríguez alelnököt január 5-én ideiglenes elnökké iktatták be – ez a váltás is közrejátszhat abban, hogy a szankciók enyhítésére irányuló lépések elkezdődnek.

Az amerikai bejelentés szerint a Venezuelából érkező olaj továbbra is piaci árakon kerül értékesítésre, ami a Fehér Ház szerint előnyös lehet mind az amerikai importőrök, mind a venezuelai kormányzat számára. Az amerikai döntés hatásai a nemzetközi olajpiacokra és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatra hosszabb távon is érvényesülhetnek.

Amerika máris megkezdte a venezuelai olaj értékesítését

A venezuelai ideiglenes hatóságok 30-50 millió hordó, korábban szankcionált olajat adnak át az Egyesült Államoknak, amelyet piaci áron értékesítenek, a bevételek felhasználását pedig az amerikai elnök felügyelné. Piaci becslések szerint az ügylet akár 2,9 milliárd dollár bevételt is hozhat, bár a tényleges ár a világpiaci szint alatt maradhat, és az sem tisztázott, milyen időtávon történne az átadás.

A mennyiség Venezuela esetében jelentős, mivel az ország egy-két havi teljes termelésének felel meg,

miközben az Egyesült Államok számára a napi mintegy 14 millió hordós termeléshez képest elenyésző. A lépés éles ellentmondásba kerül azzal, hogy Washington hivatalosan továbbra is érvényben lévő embargóról beszél, miközben venezuelai olajjal megrakott, szankcionált tankerek az év eleje óta folyamatosan elhagyják az ország vizeit.