Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,67 +0,09% CZK/HUF15,86 -0,32% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,67 +0,09% CZK/HUF15,86 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 385,41 -0,03% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 210 -0,2% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 188,62 -0,15% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 561,14 +0,4% BUX116 385,41 -0,03% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 210 -0,2% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 188,62 -0,15% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 561,14 +0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akvizíció
Thyssenkrupp
acélmű

Most árusítják ki a német ipari örökség egyik utolsó darabját, a részvénykurzus mégis az égbe szökött

Ügyes húzással kerülnék meg az eddigi fő akadályt. A Thyssenkrupp acélipari üzletágát több részletben vennék meg az indiaiak.
Murányi Ernő
2026.01.07, 16:20

A német Thyssenkrupp több lépésben eladhatja  a Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) nevű leányvállalatába szervezett acélipari üzletágát az indiai Jindal Steel Internationalnak – értesült szerdán a Reuters. A hírre kilőttek a Ruhr-vidéki konszern részvényei.

Thyssenkrupp
Indiai kézbe kerülhet a Thyssenkrupp Steel / Fotó: AFP

Már egy ideje folyik a Thyssenkrupp Steel átvilágítása

Az indiai acélgyártó október óta végzi a kiszemelt üzletág átvilágítását, miután korábban már nem kötelező ajánlatot tett Európa második legnagyobb acélgyártójára.

Az üzlet kulcsfontosságú a Thyssenkrupp számára, mivel a tengeralattjárók gyártásától az autóalkatrészek termeléséig sok mindennel foglalkozó csoport szívesen megszabadulna már veszteséges divíziójától.

A kiszivárgott terv szerint a Jindal első lépésben többségi részesedést szerezne a TKSE-ben, valószínűleg 60 százalékot, a fennmaradó 40 százalékot pedig később egy – vagy két 20 százalékos – részletben vásárolná meg, a szerkezetátalakítás előrehaladásától függően.

Az a fránya nyugdíj-kötelezettség

Ez a szakaszos tranzakció ugyanis nagyobb rugalmasságot biztosítana a Thyssenkruppnak a TKSE-hez kapcsolódó, mintegy 2,5 milliárd eurós nyugdíj-kötelezettségek kezeléséhez. A korábbi eladási kísérletek ugyanis rendre ezen a tételen feneklettek meg. 

A fokozatos felvásárlás részletes ütemezése és ennek az adósságkötelezettségekre gyakorolt ​​hatása még nem ismert, ezek részletei ráadásul még változhatnak is – árulták el a hírügynökségnek.

A Thyssenkrupp részvényei mindenesetre szerda délutánig 5,7 százalékkal, 10,14 euróig száguldottak Frankfurtban.

 

Mindkét fél nyerne az üzlettel, de van B terv is

A TKSE eladása végre megszabadíthatná a német holdingot eredeti üzletágától, amely bár központi szerepet játszott Németország ipari örökségében, ám a kőkemény ázsiai verseny közepette égeti a pénzt. 

A Naveen Jindal csoport nemzetközi acélipari leányvállalata, a Jindal Steel International pedig a lépéssel jócskán felpörgetné európai terjeszkedését a 2024-ben felvásárolt, ám jóval kisebb cseh Vitkovice Steel megszerzése után.

Miguel Lopez, a Thyssenkrupp vezérigazgatója a múlt hónapban arról beszélt, hogy a Jindal Steel optimális választás a TKSE számára, hozzátéve, hogy az indiai csoport érdeklődését a menedzsment átfogó szerkezetátalakítási terve keltette fel, amelynek célja a munkahelyek és a kapacitások csökkentése.

Lopez hangsúlyozta, hogy a Thyssenkruppnak még mindig van egy B terve arra az esetre, ha a Jindal Steel International vezetésével folytatott tárgyalások kudarcot vallanának, de erről nem közölt részleteket.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu