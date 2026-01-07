Most árusítják ki a német ipari örökség egyik utolsó darabját, a részvénykurzus mégis az égbe szökött

A német Thyssenkrupp több lépésben eladhatja a Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) nevű leányvállalatába szervezett acélipari üzletágát az indiai Jindal Steel Internationalnak – értesült szerdán a Reuters. A hírre kilőttek a Ruhr-vidéki konszern részvényei.

Indiai kézbe kerülhet a Thyssenkrupp Steel / Fotó: AFP

Már egy ideje folyik a Thyssenkrupp Steel átvilágítása

Az indiai acélgyártó október óta végzi a kiszemelt üzletág átvilágítását, miután korábban már nem kötelező ajánlatot tett Európa második legnagyobb acélgyártójára.

Az üzlet kulcsfontosságú a Thyssenkrupp számára, mivel a tengeralattjárók gyártásától az autóalkatrészek termeléséig sok mindennel foglalkozó csoport szívesen megszabadulna már veszteséges divíziójától.

A kiszivárgott terv szerint a Jindal első lépésben többségi részesedést szerezne a TKSE-ben, valószínűleg 60 százalékot, a fennmaradó 40 százalékot pedig később egy – vagy két 20 százalékos – részletben vásárolná meg, a szerkezetátalakítás előrehaladásától függően.

Az a fránya nyugdíj-kötelezettség

Ez a szakaszos tranzakció ugyanis nagyobb rugalmasságot biztosítana a Thyssenkruppnak a TKSE-hez kapcsolódó, mintegy 2,5 milliárd eurós nyugdíj-kötelezettségek kezeléséhez. A korábbi eladási kísérletek ugyanis rendre ezen a tételen feneklettek meg.

A fokozatos felvásárlás részletes ütemezése és ennek az adósságkötelezettségekre gyakorolt ​​hatása még nem ismert, ezek részletei ráadásul még változhatnak is – árulták el a hírügynökségnek.

A Thyssenkrupp részvényei mindenesetre szerda délutánig 5,7 százalékkal, 10,14 euróig száguldottak Frankfurtban.

Mindkét fél nyerne az üzlettel, de van B terv is

A TKSE eladása végre megszabadíthatná a német holdingot eredeti üzletágától, amely bár központi szerepet játszott Németország ipari örökségében, ám a kőkemény ázsiai verseny közepette égeti a pénzt.

A Naveen Jindal csoport nemzetközi acélipari leányvállalata, a Jindal Steel International pedig a lépéssel jócskán felpörgetné európai terjeszkedését a 2024-ben felvásárolt, ám jóval kisebb cseh Vitkovice Steel megszerzése után.

Miguel Lopez, a Thyssenkrupp vezérigazgatója a múlt hónapban arról beszélt, hogy a Jindal Steel optimális választás a TKSE számára, hozzátéve, hogy az indiai csoport érdeklődését a menedzsment átfogó szerkezetátalakítási terve keltette fel, amelynek célja a munkahelyek és a kapacitások csökkentése.