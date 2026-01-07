Deviza
EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF329,06 -0,03% GBP/HUF443,46 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,36 -0,04% RON/HUF75,6 +0,01% CZK/HUF15,84 -0,45% EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF329,06 -0,03% GBP/HUF443,46 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,36 -0,04% RON/HUF75,6 +0,01% CZK/HUF15,84 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Berkshire Hathaway
fizetés
Warren Buffett

Pityeregnek a Berkshire Hathaway részvényesei, nemcsak egy legenda távozik, de az új vezér rögtön 25 milliós fizetést kért

Warren Buffett több mint negyven éve nem kapott fizetésemelést, ám akkora részesedése volt a cégében, hogy ez nem számított sokat. A Berksire Hathaway élén őt váltó Greg Abel bére már évi 25 millió dollár lesz.
K. B. G.
2026.01.07, 16:47

A Berkshire Hathaway részvényesei nemcsak amiatt szomorkodhatnak, mert a cég éléről távozik a legendás befektető, Warren Buffett, hanem azért is, mert utóda, Greg Abel fizetése jóval többe kerül majd.

Greg Abel jóval nagyobb fizetésért vezeti a Berkshire-t, mint Warren Buffett / Fotó: Wikipedia / AFP

Ezért úszhatta meg olcsón a Berkshire Buffett fizetését

Ebben persze nagy szerepet játszik az is, hogy Buffett a cég jelentős részét birtokolja, így a vállalat jó teljesítménye a vagyonát is szépen gyarapítja akkor is, ha fizetése relatíve alacsony marad. Ez látható azon is, hogy 

Buffett 150 milliárd dolláros vagyonával a világ tizedik leggazdagabb embere, annak ellenére, hogy bőkezűen adakozott jótékonysági célokra az elmúlt években.

A tavalyi év végével távozó cégvezető ezért több mint negyven éve meghatározott bérért, mindössze évi 100 ezer dollárért (nagyjából 33 millió forint) látta el feladatait, ami ritkaságnak számít a hasonló méretű cégek vezetőinek körében, bár nem teljesen szokatlan olyan esetekben, amikor például tech cégek alapítói jelentős részesedéssel rendelkeznek a cégükben.

Buffett juttatási csomagjának ráadásul a része volt az is, hogy a cég fizette személyének és otthonának őrzését is. A The Wall Street Journal most arról ír, hogy a Berkshire kedden az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum szerint Abel fizetését évi 25 millió dollárban (több mint 8,2 milliárd forint) határozta meg. A lap szerint még a teljes juttatási csomagot figyelembe véve is az új cégvezető fizetése több mint 62-szer annyiba kerül, mint amennyit a 95 évesen visszavonuló legenda hazavitt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu