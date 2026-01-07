Csatába indulnak a V4-ek agrárminiszterei a Mercosur-szerződés és az agrártámogatások csökkentése ellen

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalnak az uniós tagállamok agrárminiszterei szerdán, miután kedden Olaszország is támogatásáról biztosította a megállapodást, így meglehet a szerződés aláírásához szükséges minősített többség.

A Mercosur-megállapodás a gazdák helyzetét tovább nehezítené / Fotó: Nagy István / Facebook

Nagy István szerint az élelmiszer-biztonság nem lehet politikai játszmák része

Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán a V4-országokból származó kollégáival tett közzé közös csoportképet azzal a kommentárral, hogy csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben. A tárcavezető szerint vállvetve harcolnak a gazdálkodók versenyképességének, valamint a nekik járó uniós forrásoknak a megőrzéséért.

Az agrárminiszter szerint ugyanis jogosak a termelők aggályai, ezért kiállnak mellettük az Európai Bizottság által szerdára összehívott politikai egyeztetésen is, ugyanis az élelmiszer-biztonságot nem lehet mindennapi politikai játszmák részévé tenni.

A 25 éve tárgyalás alatt álló megállapodást főként Németország szorgalmazza, amely iparának szerezne új piacokat, ám a nagy mezőgazdasági országok, mint például Franciaország, az agrárszektorukat féltik az egyezségtől.

Az Európai Bizottság szerdára rendkívüli egyeztetést hívott össze az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek részvételével, hogy megszerezze a szükséges politikai támogatást az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz.

A találkozó célja elsősorban az ingadozó országok – mindenekelőtt Olaszország – meggyőzése, miután Franciaország és Olaszország tavaly decemberben megakasztotta a megállapodás aláírását.

A két ország akkor azzal indokolta elutasítását, hogy nem kaptak megfelelő garanciákat a gazdák védelmére.

A legnagyobb félelem az, hogy a Mercosur-országokból – Brazíliából, Argentínából, Uruguayból és Paraguayból – érkező olcsó mezőgazdasági termékek, különösen a marhahús és a cukor, ellehetetleníthetik az európai termelőket.

A Mercosur-szerződés mellett az uniós agrárpolitika is szóba kerül

A tervek szerint hangsúlyos téma lesz az EU közös agrárpolitikájának (KAP) jövője is. A bizottság ígéretet tehet arra, hogy a következő hétéves költségvetésben megmarad a gazdák védelmére szolgáló, 6,3 milliárd eurós válságalap. Több tagállamot ugyanis aggaszt, hogy Brüsszel összevonná a regionális kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, ami csökkentheti a mezőgazdaságra jutó pénzeket.