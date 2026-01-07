Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,67 +0,09% CZK/HUF15,86 -0,32% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,27 +0,03% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,67 +0,09% CZK/HUF15,86 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 385,44 -0,03% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 210 -0,2% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 188,71 -0,15% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 560,89 +0,39% BUX116 385,44 -0,03% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 210 -0,2% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 188,71 -0,15% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 560,89 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szabadkereskedelmi egyezmény
közös agrárpolitika (KAP)
Nagy István
Mercosur
Európai Unió

Csatába indulnak a V4-ek agrárminiszterei a Mercosur-szerződés és az agrártámogatások csökkentése ellen

A tárcavezetők szerdai ülésén az Európai Bizottság el akarja oszlatni a szabadkereskedelmi megállapodás okozta félelmeket. A Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodásról már 25 éve tárgyalnak.
VG
2026.01.07, 16:00
Frissítve: 2026.01.07, 16:04

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalnak az uniós tagállamok agrárminiszterei szerdán, miután kedden Olaszország is támogatásáról biztosította a megállapodást, így meglehet a szerződés aláírásához szükséges minősített többség.

A Mercosur-megállapodás a gazdák helyzetét tovább nehezítené / Fotó: Nagy István / Facebook

Nagy István szerint az élelmiszer-biztonság nem lehet politikai játszmák része

Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán a V4-országokból származó kollégáival tett közzé közös csoportképet azzal a kommentárral, hogy csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben. A tárcavezető szerint vállvetve harcolnak a gazdálkodók versenyképességének, valamint a nekik járó uniós forrásoknak a megőrzéséért.

Az agrárminiszter szerint ugyanis jogosak a termelők aggályai, ezért kiállnak mellettük az Európai Bizottság által szerdára összehívott politikai egyeztetésen is, ugyanis az élelmiszer-biztonságot nem lehet mindennapi politikai játszmák részévé tenni.

A 25 éve tárgyalás alatt álló megállapodást főként Németország szorgalmazza, amely iparának szerezne új piacokat, ám a nagy mezőgazdasági országok, mint például Franciaország, az agrárszektorukat féltik az egyezségtől.

Az Európai Bizottság szerdára rendkívüli egyeztetést hívott össze az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek részvételével, hogy megszerezze a szükséges politikai támogatást az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz.

A találkozó célja elsősorban az ingadozó országok – mindenekelőtt Olaszország – meggyőzése, miután Franciaország és Olaszország tavaly decemberben megakasztotta a megállapodás aláírását.

A két ország akkor azzal indokolta elutasítását, hogy nem kaptak megfelelő garanciákat a gazdák védelmére. 

A legnagyobb félelem az, hogy a Mercosur-országokból – Brazíliából, Argentínából, Uruguayból és Paraguayból – érkező olcsó mezőgazdasági termékek, különösen a marhahús és a cukor, ellehetetleníthetik az európai termelőket.

A Mercosur-szerződés mellett az uniós agrárpolitika is szóba kerül

A tervek szerint hangsúlyos téma lesz az EU közös agrárpolitikájának (KAP) jövője is. A bizottság ígéretet tehet arra, hogy a következő hétéves költségvetésben megmarad a gazdák védelmére szolgáló, 6,3 milliárd eurós válságalap. Több tagállamot ugyanis aggaszt, hogy Brüsszel összevonná a regionális kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, ami csökkentheti a mezőgazdaságra jutó pénzeket.

A diplomaták szerint szó lesz az importellenőrzések szigorításáról is, beleértve a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó határértékeket. 

A bizottság várhatóan hivatalos levélben is rögzíti, milyen jövedelemtámogatást kapnának a termelők a megállapodás életbelépése után.

A megállapodást erőteljesen támogatja Németország és Spanyolország, a bizottság pedig azon dolgozik, hogy összegyűljön a szükséges minősített többség: legalább 15 tagállam támogatása, amelyek az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.

Ha ez sikerül, az aláírásra akár már január 12-én sor kerülhet, a döntő szavazás pedig pénteken várható.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu