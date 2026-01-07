Csatába indulnak a V4-ek agrárminiszterei a Mercosur-szerződés és az agrártámogatások csökkentése ellen
Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalnak az uniós tagállamok agrárminiszterei szerdán, miután kedden Olaszország is támogatásáról biztosította a megállapodást, így meglehet a szerződés aláírásához szükséges minősített többség.
Nagy István szerint az élelmiszer-biztonság nem lehet politikai játszmák része
Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán a V4-országokból származó kollégáival tett közzé közös csoportképet azzal a kommentárral, hogy csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben. A tárcavezető szerint vállvetve harcolnak a gazdálkodók versenyképességének, valamint a nekik járó uniós forrásoknak a megőrzéséért.
Az agrárminiszter szerint ugyanis jogosak a termelők aggályai, ezért kiállnak mellettük az Európai Bizottság által szerdára összehívott politikai egyeztetésen is, ugyanis az élelmiszer-biztonságot nem lehet mindennapi politikai játszmák részévé tenni.
A 25 éve tárgyalás alatt álló megállapodást főként Németország szorgalmazza, amely iparának szerezne új piacokat, ám a nagy mezőgazdasági országok, mint például Franciaország, az agrárszektorukat féltik az egyezségtől.
Az Európai Bizottság szerdára rendkívüli egyeztetést hívott össze az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek részvételével, hogy megszerezze a szükséges politikai támogatást az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz.
A találkozó célja elsősorban az ingadozó országok – mindenekelőtt Olaszország – meggyőzése, miután Franciaország és Olaszország tavaly decemberben megakasztotta a megállapodás aláírását.
A két ország akkor azzal indokolta elutasítását, hogy nem kaptak megfelelő garanciákat a gazdák védelmére.
A legnagyobb félelem az, hogy a Mercosur-országokból – Brazíliából, Argentínából, Uruguayból és Paraguayból – érkező olcsó mezőgazdasági termékek, különösen a marhahús és a cukor, ellehetetleníthetik az európai termelőket.
A Mercosur-szerződés mellett az uniós agrárpolitika is szóba kerül
A tervek szerint hangsúlyos téma lesz az EU közös agrárpolitikájának (KAP) jövője is. A bizottság ígéretet tehet arra, hogy a következő hétéves költségvetésben megmarad a gazdák védelmére szolgáló, 6,3 milliárd eurós válságalap. Több tagállamot ugyanis aggaszt, hogy Brüsszel összevonná a regionális kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, ami csökkentheti a mezőgazdaságra jutó pénzeket.
A diplomaták szerint szó lesz az importellenőrzések szigorításáról is, beleértve a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó határértékeket.
A bizottság várhatóan hivatalos levélben is rögzíti, milyen jövedelemtámogatást kapnának a termelők a megállapodás életbelépése után.
A megállapodást erőteljesen támogatja Németország és Spanyolország, a bizottság pedig azon dolgozik, hogy összegyűljön a szükséges minősített többség: legalább 15 tagállam támogatása, amelyek az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.
Ha ez sikerül, az aláírásra akár már január 12-én sor kerülhet, a döntő szavazás pedig pénteken várható.