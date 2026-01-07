Betett az erős forint a magyarok kedvelt befektetésének, de így is dől ide a pénz – elképesztő új csúcson a vagyon
Az ősz végére lassított a magyarok egyik kedvenc befektetésének gyarapodása, a hazai befektetési alapok vagyona ezzel együtt így is feljebb araszolt, ezzel pedig újabb csúcsot döntött, 2025 novemberében már stabilan 26 ezermilliárd forint feletti vagyont fialtattak bennük.
Az alapkezelőknél lévő eszközállomány ezúttal mindössze szűk fél százalékkal bővült, jócskán elmaradva ezzel az októberi, 2,5 százalékos lendülettől, de így is rekorddal, 26 172 milliárd forintos összvagyonnal fordult rá a szektor az év utolsó hónapjára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása alapján.
Lassított a befektetési alapok bővülése, az erős forint miatt sokan bánkódhatnak
A novemberi, 111 milliárd forintos növekedéssel együtt immár több mint három és fél éve, 2022 márciusa óta folyamatosan bővül a hazai befektetési alapok vagyona. A legutóbbi gyarapodáshoz
- leginkább a megtakarítók járultak hozzá 149 milliárd forinttal,
- amit a piaci hozamok 56 milliárd forinttal erősítettek.
- A devizapiaci mozgások viszont nem kedveztek, 95 milliárddal csökkentve a vagyon értékét.
Utóbbi mögött a forint szárnyalása áll, ami 1,8 százalékot erősödött az euróval szemben, és a dollárhoz képest is 2,2 százalékot javított. A hazai fizetőeszköz erősödése miatt a devizaalapú befektetések forintban kifejezett értéke csökkent.
Ez a befektetés nyújtotta a legjobb teljesítményt
A messze a legnagyobb, közel 8000 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező kötvényalapokba érkező friss megtakarítások elapadtak, miközben a hozamok és a devizahatás is negatív hatást gyakorolt rájuk, így félszázalékos mínusszal zárták a hónapot.
A vagyonrangsorban második helyen álló kockázati és magántőkealapok ellenben 1,3 százalékkal tudtak gyarapodni, mivel a bőséges, 50 milliárd feletti tőkebeáramlást és a kiemelkedőnek számító, 25 milliárd forintnyi árfolyamnyereséget csak kevésbé tompította a devizapiaci veszteség.
A szintén tekintélyes, csaknem 5000 milliárd forint vagyon útját egyengető ingatlanalapokból 32 milliárd forint tőke távozott novemberben, a 12 milliárdos piaci árfolyam-emelkedés pedig nem volt elegendő, hogy ellensúlyozza a kedvezőtlen devizahatást. Mindezek eredőjeként a harmadik legnagyobb kategória összvagyona közel 1 százalékkal apadt.
A származtatott termékeknél 29 milliárd forint tőkebeáramlást regisztrált az MNB, amit a devizaveszteségen felüli piaci árfolyamnyereség egészített ki, 1 százalékos bővülést eredményezve a bő 3600 milliárdos vagyonnal rendelkező eszköztípusnál.
Csendesebb időszak a tőzsdén
Csendesebb hónapon vannak túl a részvényalapok is, melyek szűk 1 százalékos növekedést tudtak felmutatni. Ez is a friss, 29 milliárd forintnyi megtakarításnak köszönhető, melynek hatását némileg tompították a csekély mértékben leforduló piaci árfolyamok.
A vegyes termékkategória ütésállónak bizonyult, a devizapiaci és az árfolyam-változások sem tudták megingatni – igaz, javítani sem – a havi teljesítményüket, a beérkező 22 milliárdos új tőkének köszönhetően csaknem három százalékkal ugrott meg a vagyonuk.
A legjobb novemberi teljesítményt a garantált alapok nyújtották, melyek 4,4 százalékkal növelték vagyonukat. A bővülés ugyanakkor itt is kizárólag az ügyfelek friss lekötéseinek köszönhető, akik 38 milliárd forintot helyeztek el ilyen termékekbe, miközben az árfolyam- és devizamozgások csekély mértékben erodálták az eszközállományt.
A legkisebb, pénzpiaci kategória vagyona 2,6 százalékkal esett vissza, elsősorban a befektetők visszaváltásainak eredményeként.