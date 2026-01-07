Betett az erős forint a magyarok kedvelt befektetésének, de így is dől ide a pénz – elképesztő új csúcson a vagyon

Az ősz végére lassított a magyarok egyik kedvenc befektetésének gyarapodása, a hazai befektetési alapok vagyona ezzel együtt így is feljebb araszolt, ezzel pedig újabb csúcsot döntött, 2025 novemberében már stabilan 26 ezermilliárd forint feletti vagyont fialtattak bennük.

Novemberben is rekordott döntött a kedvelt hazai befektetés / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Az alapkezelőknél lévő eszközállomány ezúttal mindössze szűk fél százalékkal bővült, jócskán elmaradva ezzel az októberi, 2,5 százalékos lendülettől, de így is rekorddal, 26 172 milliárd forintos összvagyonnal fordult rá a szektor az év utolsó hónapjára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása alapján.

Lassított a befektetési alapok bővülése, az erős forint miatt sokan bánkódhatnak

A novemberi, 111 milliárd forintos növekedéssel együtt immár több mint három és fél éve, 2022 márciusa óta folyamatosan bővül a hazai befektetési alapok vagyona. A legutóbbi gyarapodáshoz

leginkább a megtakarítók járultak hozzá 149 milliárd forinttal,

amit a piaci hozamok 56 milliárd forinttal erősítettek.

A devizapiaci mozgások viszont nem kedveztek, 95 milliárddal csökkentve a vagyon értékét.

Utóbbi mögött a forint szárnyalása áll, ami 1,8 százalékot erősödött az euróval szemben, és a dollárhoz képest is 2,2 százalékot javított. A hazai fizetőeszköz erősödése miatt a devizaalapú befektetések forintban kifejezett értéke csökkent.

Ez a befektetés nyújtotta a legjobb teljesítményt

A messze a legnagyobb, közel 8000 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező kötvényalapokba érkező friss megtakarítások elapadtak, miközben a hozamok és a devizahatás is negatív hatást gyakorolt rájuk, így félszázalékos mínusszal zárták a hónapot.

A vagyonrangsorban második helyen álló kockázati és magántőkealapok ellenben 1,3 százalékkal tudtak gyarapodni, mivel a bőséges, 50 milliárd feletti tőkebeáramlást és a kiemelkedőnek számító, 25 milliárd forintnyi árfolyamnyereséget csak kevésbé tompította a devizapiaci veszteség.

A szintén tekintélyes, csaknem 5000 milliárd forint vagyon útját egyengető ingatlanalapokból 32 milliárd forint tőke távozott novemberben, a 12 milliárdos piaci árfolyam-emelkedés pedig nem volt elegendő, hogy ellensúlyozza a kedvezőtlen devizahatást. Mindezek eredőjeként a harmadik legnagyobb kategória összvagyona közel 1 százalékkal apadt.