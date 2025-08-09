Deviza
Döntött a globális elit, ide menekülnek az atomháború elől: új országban építik a luxusbunkereiket, de nagyot tévednek – videó

Amikor mindenki menekül, nem számít, hogy ki a menedékhely tulajdonosa. A globális elit évek óta építi a luxusbunkereit, ám amikor megérkezik az apokalipszis, a milliárdjaik semmire sem lesznek jók.
Nemes Tamás
2025.08.09., 05:00

A világ leggazdagabbjai közül többen már évek óta készülnek arra, hogy a civilizáció összeomlásakor új-zélandi luxusbunkereiben húzzák meg magukat. A gond csak az, hogy a túléléshez nem elég a pénz – és a végén épp az elit lehet a legkönnyebben kiszorítható a saját menedékéből.

FRANCE - SURVIVAL EXPO 2023 - AUTONOMY AND OUTDOOR EXHIBITION új-zélandi luxusbunker
A globális elit évek óta építi új-zélandi luxusbunkereket, ám amikor megérkezik az apokalipszis, a milliárdjaik semmire sem lesznek jók / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Wall Street Journal értesülései alapján egyre több amerikai milliárdos vásárol birtokot és épít luxusbunkert Új-Zéland félreeső vidékein – egy atomháború és más globális katasztrófák során ugyanis ezek a helyek érintetlenek maradhatnak. A létesítmények nem a hétköznapi viharokra készülnek: saját levegő-szűrőrendszer, víztisztító, élelmiszer-készletek és külön termek a szórakozásra. Minden adott, hogy az ultraprivilégium zárt köreiben túlélje az apokalipszist.

Csakhogy van egy apró, ám annál kínosabb probléma: ezek a tervek gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy a túlélés nem pusztán pénz kérdése, hanem a kulcsfontosságú emberek együttműködésén múlik. 

A globális elit tagjai nem gondolnak arra, hogy:

  • a magángépjüket valakinek vezetnie kell, a pilótáknak pedig várhatóan van családja, akiket biztonságban akarnak tartani;
  • a nyomukban loholó asszisztenseik és testőreik tisztában vannak a terveikkel, és a hűséges szolgálatukért nem akarnak lemaradni;
  • a luxusbunkerekben pedig valószínűleg teljes személyzet tartózkodik, akik főznek, mosnak, takarítanak a milliárdosokra, a civilizáció megszűnése után azonban várhatóan nem akarnak szolgasorban maradni.

Ha a gépen, majd pedig a bunkerben minden hely foglalt, jön az elkerülhetetlen feszültség – és talán a nyers erő. Arról nem is beszélve, hogy ha itt a világvége, a repülőtereket el fogják özönleni a menekülő emberek, aki valószínűleg nem fogják tiszteletben tartani azt, hogy ki a jogos tulajdonosa a kifutópályán parkoló gépeknek.

Új-zélandi luxusbunkerek: a kisember kulcsa a túléléshez

A történelem ismeri a hatalom átrendeződését, amikor a kiszolgálók felismerték valódi erejüket. A középkori Egyiptomban a mamlúkok először az Oszmán Birodalom rabszolgái voltak, majd katonai és adminisztratív vezetők lettek, idővel pedig rájöttek, hogy nincs szükségük uraikra. A túlélőbunker világában ugyanez történhet.

A fegyveres őrök és karbantartók nélkülözhetetlenek, a pénz viszont értéktelen lesz – így a tulajdonos hirtelen „haszontalan szájjá” válhat, akinek az óriási vagyona az apokalipszis előtt is irigység tárgyát képezte.

A pénz a civilizáció játékában erős ütőkártya, de ha a szabályok megszűnnek, csak az számít, ki birtokolja az erőforrásokat – és ki képes megvédeni őket. Új-Zéland föld alatti luxuskomplexumai akár a világvége utolsó felvonásának díszletei is lehetnek, ahol a főszerepet végül nem a milliárdosok, hanem a közvetlen alkalmazottjaik játsszák.

Virágzik az atombunkerpiac

Azt hiszik az emberek, hogy így túlélhetik a nukleáris háborút. Ami rövid távon igaz, és nem is kell hozzá atombunker.

 

Világrend

Világrend
634 cikk

 

 

