Kamatcsökkentés és Mikulás-rali - ideális helyzet alakulhat ki a részvénypiacon
Tovább emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, párhuzamosan a dollár gyengülésével – egyre erősödik a piacon a várakozás, hogy az amerikai jegybank decemberben kamatot csökkent. A devizapiacon a jen áll a fókuszban, a befektetők elkezdtek számolni egy év végi japán kamatemeléssel.
A rövidített ünnepi hét miatt visszafogott a mozgás a piacokon: a részvények többnyire derűlátó hangulatban maradtak, a devizák pedig jóval nyugodtabban viselkedtek. A befektetők úgy tűnik, túltették magukat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos buborékaggályokon, amelyek november elején megingatták a részvényeket. A helyzetet jól jellemzi, hogy a piaci volatilitást jelző VIX index mintegy 35 százalékot esett négy nap alatt — ez volt a Wall Street „félelemindexének” legmeredekebb visszaesése április közepe óta – írja a Bloomberg.
Az amerikai piacok csütörtökön zárva tartanak a hálaadás miatt, pénteken pedig rövidített kereskedési nap következik.
- Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal emelkedett, követve a Wall Street erősödését, és jó úton halad afelé, hogy megszakítsa háromhetes vesztő szériáját.
- A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi egyaránt több mint 1 százalékkal emelkedett.
Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a részvények pozitívan reagálnak a felerősödő Fed-kamatcsökkentési várakozásokra, amelyek segítettek lehűteni a közelmúlt AI-buborék miatti félelmeit.
Év végéhez közeledve a piacok oldalazhatnak vagy lassan emelkedhetnek: a várható Fed-kamatcsökkentés és a kedvező szezonális hatások miatt a december továbbra is nehéz hónap a medvéknek, továbbá a Mikulás-rali továbbra is reális forgatókönyv
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek az elemző.
Újra napirenden a kínai ingatlanválság
Újra reflektorfénybe került a kínai ingatlanszektor, miután a China Vanke ingatlanfejlesztő kötvénytulajdonosainak jóváhagyását kérte egy kétmilliárd jüanos (körülbelül 282,6 millió dollár értékű) belföldi kötvény visszafizetésének elhalasztásához. A vállalat jüankötvényeinek árfolyama 20-40 százalékkal zuhant.
- A kínai CSI300 ingatlanindex egyéves mélypontra süllyedt 1,5 százalék esés után, a
- blue chipek árfolyamát követő, szélesebb CSI300 index viszont így is 0,4 százalékkal emelkedett.
Bár az amerikai adatközlés újraindult azután, hogy november közepén véget ért a rekord hosszúságú, 43 napos kormányzati leállás, a most közzétett gazdasági jelentések többsége az adatgyűjtés szünetelése miatt elavult és nem árul el túl sokat az amerikai gazdaság aktuális állapotáról.
Egyre erősödnek az amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások
Ezért a befektetők figyelme most elsősorban a Fed tisztviselőinek kommentárjaira irányul, hogy felmérjék a monetáris politika várható alakulását.
A héten Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke és Christopher Waller Fed-kormányzó is olyan megjegyzéseket tett, amelyek erősítették a kamatcsökkentési várakozásokat.
A kereskedők jelenleg 85 százalék eséllyel áraznak egy jövő havi kamatcsökkentést, szemben az egy héttel korábbi 30 százalékkal – derül ki a CME FedWatch eszközéből.
George Boubouras, a K2 Asset Management ügyvezető igazgatója szerint a munkaerőpiac gyengélkedése már elegendő ellensúlya a jelenlegi inflációs nyomásnak, így egy decemberi kamatvágás összességében indokoltnak tűnik.
Bár a maginfláció továbbra is a cél felett van, a 10 éves amerikai breakeven inflációs ráta (egy hagyományos és egy inflációkövető államkötvény hozamkülönbsége)– nagyjából 2,25 százalék – azt sugallja, hogy a piacok kényelmesen érzik magukat a jelenlegi inflációs várakozások közepette.
- Az euró egyhetes csúcsra emelkedett 1,16115 dolláron kereskedtek vele.
- A dollárindex 99,431-en állt, miután előző nap 0,28 százalékkal esett.
Szerdán publikált adatok szerint az új amerikai munkanélkülisegély-kérelmek száma hét hónapos mélypontra csökkent, ami azt jelzi, hogy az elbocsátások továbbra is alacsonyak.
- A font 1,3247 dollárig erősödött, egyhavi csúcsra, miután Rachel Reeves brit pénzügyminiszter költségvetése enyhítette a hosszú távú pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmakat.
- A japán jen kissé erősödött, 156,07-körüli szinteken forgott a dollárral szemben; a befektetők továbbra is számítanak egy tényleges devizapiaci intervencióra, miután pénzügyi vezetés hetek óta verbálisan próbálja megfékezni a deviza folyamatos gyengülését.
A jen október eleje óta gyengül, mióta Takaicsi átvette a kormányfői posztot, a befektetők attól tartanak, hogy a kormányzati kiadási tervek jelentős hitelfelvételt igényelnek. Továbbra is bizonytalan, hogy mit lép erre a Bank of Japan (BoJ), hagyja gyengülni a devizát, vagy kamatemeléssel próbálja meg megállítani a lejtmenetet.