Kamatcsökkentés és Mikulás-rali - ideális helyzet alakulhat ki a részvénypiacon

Tovább emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, párhuzamosan a dollár gyengülésével – egyre erősödik a piacon a várakozás, hogy az amerikai jegybank decemberben kamatot csökkent. A devizapiacon a jen áll a fókuszban, a befektetők elkezdtek számolni egy év végi japán kamatemeléssel.

A bika szobra a New York-i tőzsde előtt – ideális helyzetbe kerülhet a részvénypiac / Fotó: AFP

A rövidített ünnepi hét miatt visszafogott a mozgás a piacokon: a részvények többnyire derűlátó hangulatban maradtak, a devizák pedig jóval nyugodtabban viselkedtek. A befektetők úgy tűnik, túltették magukat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos buborékaggályokon, amelyek november elején megingatták a részvényeket. A helyzetet jól jellemzi, hogy a piaci volatilitást jelző VIX index mintegy 35 százalékot esett négy nap alatt — ez volt a Wall Street „félelemindexének” legmeredekebb visszaesése április közepe óta – írja a Bloomberg.

Fed-kamatcsökkentés és Mikulás rali – ideális napok elé nézhet a részvénypiac

Az amerikai piacok csütörtökön zárva tartanak a hálaadás miatt, pénteken pedig rövidített kereskedési nap következik.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal emelkedett, követve a Wall Street erősödését, és jó úton halad afelé, hogy megszakítsa háromhetes vesztő szériáját.

A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi egyaránt több mint 1 százalékkal emelkedett.

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a részvények pozitívan reagálnak a felerősödő Fed-kamatcsökkentési várakozásokra, amelyek segítettek lehűteni a közelmúlt AI-buborék miatti félelmeit.

Év végéhez közeledve a piacok oldalazhatnak vagy lassan emelkedhetnek: a várható Fed-kamatcsökkentés és a kedvező szezonális hatások miatt a december továbbra is nehéz hónap a medvéknek, továbbá a Mikulás-rali továbbra is reális forgatókönyv

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek az elemző.

Újra napirenden a kínai ingatlanválság

Újra reflektorfénybe került a kínai ingatlanszektor, miután a China Vanke ingatlanfejlesztő kötvénytulajdonosainak jóváhagyását kérte egy kétmilliárd jüanos (körülbelül 282,6 millió dollár értékű) belföldi kötvény visszafizetésének elhalasztásához. A vállalat jüankötvényeinek árfolyama 20-40 százalékkal zuhant.

A kínai CSI300 ingatlanindex egyéves mélypontra süllyedt 1,5 százalék esés után, a

blue chipek árfolyamát követő, szélesebb CSI300 index viszont így is 0,4 százalékkal emelkedett.

Bár az amerikai adatközlés újraindult azután, hogy november közepén véget ért a rekord hosszúságú, 43 napos kormányzati leállás, a most közzétett gazdasági jelentések többsége az adatgyűjtés szünetelése miatt elavult és nem árul el túl sokat az amerikai gazdaság aktuális állapotáról.