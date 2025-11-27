Lengyelország gyászol, Európa szégyellheti magát: 220 évig működött, most végleg bezár a legendás acélgyár – videón a végső búcsú a Huta Korlewskától
Az ArcelorMittal Poland bejelentette, hogy végleg leállítja a chorzówi Huta Królewska acélmű termelését, miután az üzem működtetése hosszú távon veszteségessé vált. A döntés több mint 220 évnyi folyamatos ipari tevékenység végét jelenti a történelmi gyárban – derült ki a Super Biznes cikkéből.
A vállalat a bezárás ellenére mind a 270 érintett dolgozónak igyekezik munkalehetőséget biztosítani az ArcelorMittal Poland más létesítményeiben, így senkit nem bocsát el kényszerűen az átszervezés miatt. A cég munkaügyi vezetése személyes egyeztetéseket ígért minden munkatársnak, hogy megtalálják számukra a legmegfelelőbb pozíciót házon belül.
A bezárás oka elsősorban az, hogy a Huta Królewska már csak az AMP teljes termelésének kevesebb mint 1 százalékát adta, berendezései pedig elavultak.
Az üzem korszerűsítéséhez jelentős és gazdaságilag nem megtérülő beruházásokra lett volna szükség.
Az ArcelorMittal Poland az elmúlt években mintegy 30 millió zlotyt költött modernizációra, ám a beruházások nem bizonyultak elégségesnek. A társaság még stratégiai befektetőt is keresett, illetve közös vállalkozás lehetőségét is vizsgálta, de nem talált megfelelő partnert.
A Huta Królewska bezárása inkább szerkezeti átalakítás, mintsem visszavonulás. Az AMP célja a hatékonyság javítása és versenyképességének megőrzése a rendkívül nehéz piaci környezetben.
A chorzówi üzem különösen nagy történelmi jelentőséggel bírt. Gyökerei az 1700-as évek végére nyúlnak vissza, a Königshütte korszakig, és működése során többször játszott kulcsszerepet a régió iparosodásában. A hozzá kapcsolódó munkástelep Felső-Szilézia legrégebbi fennmaradt munkástelepe, és az acélmű ihlette Adolph von Menzel híres festményét, a „Vashengermalom” című művet is. A bezárással tehát nem csupán egy ipari egység szűnik meg, hanem egy több mint két évszázados ipari örökség fejezete is lezárul.
A Huta Królewska bezárása nem elszigetelt jelenség, hanem a lengyel és az európai acélipart sújtó problémák része. Idén szeptemberben az ArcelorMittal Poland (AMP) Dąbrowa Górnicza-i üzeme két nagyolvasztójának egyikét leállították a magas energiaárakra , az elégtelen piacvédelmi mechanizmusokra és az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének költségeire hivatkozva.
A vállalat ennek ellenére továbbra is Lengyelország legnagyobb acélgyártója, amely az üzemhálózatával és a kontinens legnagyobb kokszolóüzemével a lengyel acélipar mintegy felét adja. A vállalat több mint 9000 embert foglalkoztat, és acéltermékeket gyárt építőipar, háztartási gépek és közlekedés számára.
Az európai acélipar alkonya, Németország is leállította legendás kohóját
Európa-szerte zárják be a kohókat, csökkentik a termelési kapacitást, és halasztják vagy törlik a beruházásokat a cégek.
Németország legnagyobb acélgyártója leállította az egyik nagyolvasztóját. Németország legnagyobb acélgyártó vállalata, a Thyssenkrupp Steel leállította a duisburgi 8-as és 9-es számú kohóját. A második nagyolvasztó október 22-én este 22 órakor fejezte be a működését, amivel egy darabka ipartörténelem is lezárult Duisburgban – jelentette a WAZ.
A Thyssenkrupp Steel lépésével több száz munkahely szűnt meg, és véget ért a hamborni acélgyártás több évtizedes korszaka.A termelési hálózat átalakítása pedig mintegy 1600 állás megszűnését jelenti 2029 végéig.