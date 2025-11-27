Megrohamozták ősszel a turisztikai szálláshelyeket – ennyit kaszáltak októberben a szállásadók
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11 százalékkal, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.
A mostani bővülés jól illeszkedik az idei trendbe, hiszen augusztusában a turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Szeptemberében pedig a 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal múlta felül a 2024-es hasonló adatot.
Idén októberben a vendégek száma összességében 11 százalékkal, a vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,8 százalékkal, a vendégéjszakáké 6,9 százalékkal bővült 2024 októberéhez viszonyítva. A vendégek 70 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 9,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,7 százalékkal bővült 2024 októberéhez képest. A 821 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 596 ezer vendéget és csaknem 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 79 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 10 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 12 százalékkal meghaladta a 2024. októberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben1 nőtt, a legnagyobb mértékben (19 százalékkal) a Győr–Pannonhalma térségben. Budapesten 20, a Balatonnál 11 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,6 százalékkal nőtt 2024 októberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 833 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 569 ezer vendéget és közel 1,4 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,5 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 18 százalékkal meghaladta a 2024. októberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben bővült a legnagyobb mértékben (24 százalékkal), a leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (17 százalékkal). Budapesten 15, a Balatonnál 1,4 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Százmilliárd fölötti bevétel a szálláshelyeknél
Összesen 26 460 turisztikai szálláshely, ezen belül 2494 kereskedelmi, illetve 23 966 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
- A kereskedelmi szálláshelyek közül 977 szálloda és 1034 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.
- A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 104,2 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 11 százalékkal többet, 3,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
Az év első tíz hónapjában, 2025. januárja és októbere között az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 6,8 százalékkal több, összesen közel 16,8 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal több (közel 8,5 millió, illetve 8,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
A szaktárca is kommentálta a friss adatot
Nem sokkal a KSH adatsorának publikálása után megérkezett a Nemzetgazdasági Minisztérium kommentárja is. Az NGM szerint az ágazat növekedésének fenntartása érdekében a kormány a közelmúltban több intézkedésről is döntött. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől KTH Start néven megkezdte 1-10 millió forintos forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 2,5 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez.
Emellett egy több mint 1000 milliárd forintos fejlesztés is indult a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, amelynek keretében megépül a 3-as terminál, valamint kötöttpályás gyorsvasút és új kétszer háromsávos úthálózat kapcsolja össze a fővárosi légikikötőt Budapesttel. A kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezáltal tovább fokozva a hazánkba irányuló nemzetközi turizmust.
A NGM kiemelte, hogy kimagasló teljesítményével a turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Az új kormányzati intézkedéssekkel tovább folytatódik a turisztikai ágazat versenyképességének erősítése és hazánk nemzetközi vonzerejének fokozása.