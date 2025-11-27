Lélegzetelállító hadihajót épített Kína, ilyet még Amerika se látott: a Type 076 már a nagy háborúra kell – videó
A Type 076 típus új fejezetet nyit a Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének történetében. Ez az első olyan egység, amelyet kifejezetten drónok számára terveztek, ám akkora méretű, hogy helikopterek, vagy akár még kisebb, ember vezette repülőgépek is használhatják.
Az 50 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó – 252 méter hosszú, 45 méter széles repülőfedélzetével –majdnem kétszer olyan nagy, mint az olaszok Trieszt nevű úszó reptere, vagy a spanyol flotta zászlóshajója, a Juan Carlos repülőgép-hordozó. De még az USA hasonló kategóriába tartozó America és Wasp osztályú rohamhajóinál is méretesebb. - íra az infostart.
A Szecsuán nevet viselő egység azzal is kiemelkedik a többi közül, hogy elektromágneses katapulttal látták el, akárcsak a nemrég hadrendbe állított Fucsián anyahajót.
Mi több, a drónhordozónak még hosszabb is a katapultja, így alkalmas egészen nagy méretű robotok indítására. Ezeket aztán három, szintén elektromos működtetésű fékezőrendszer állítja meg, amikor visszatérnek a fedélzetre.
A kínai mérnökök a jármű kialakításánál a brit Queen Elizabeth anyahajót vették alapul: a Szecsuánra is két szigetet terveztek. Az elsőből végzik a hajó irányítását, míg a hátsó a drónok vezérlését végző tengerészek munkahelye. Feltehetően itt kaptak helyet azok is, akik a hajó rendkívül fejlett felderítő és légtérfigyelő rendszereit kezelik.
Ezer tengerészgyalogos szolgál a hajón
Az új hadihajón két 21 MW-os gázturbina és hat darab 6 MW-os dízel generátor biztosítja a meghajtást végző villanymotorok, az elektromágnese katapult, valamint a rengeteg kommunikációs, illetve megfigyelő rendszer áramellátását.
Az Army Recognition úgy értesült, hogy főleg a legújabb fejlesztésű GJ-11-es és WZ-7-es drónokról lehet szó. Ezek 12-14 méteres fesztávolságú autonóm repülőeszközök, amik felderítésre, rakéták célba irányítására és közvetlen csapásmérésre is megfelelőek.
A drónhangárok alatt van a hajó elárasztható deszantfedélzete, ahonnan két, légpárnás partraszálló járművet lehet vízre tenni, illetve visszafogadni. Összesen ezer főnyi tengerészgyalogos különítmény tartozik a hajó személyzetéhez. Őket klasszikus „kétéltű” feladatok és különleges rajtaütések végrehajtására képezik ki.
Úgy tudni, hogy a Szecsuán nem felváltja, hanem kiegészíti a kínai hadiflotta eddigi két, kisebb rohamhajó-osztályába tartozó Type 075 helikopterhordozókat, illetve a Type 071-es partraszállást támogató egységeket. Valószínű, hogy háborúban a legnagyobb és legmodernebb Szecsuán lenne a támadó kötelék zászlóshajója.
Megjött a tajvani válasz
Hiába fenyegetett Kína, őrült fegyverkezésbe kezdett az ősellensége: Amerika dörzsölheti a tenyerét – megépül a Taiwan Dome
Laj Csing tajvani elnök szerdán bejelentette, hogy kormánya negyvenmilliárd dolláros pótlólagos védelmi kiadást tervez több évre elosztva, hogy elrettentse Kínát az inváziótól. A forrásokat amerikai fegyverekre, precíziós rakétákra és a Taiwan Dome légvédelmi rendszer megépítésére fordítják.
Tajvan az elmúlt évtizedben növelte védelmi kiadásait a kínai katonai nyomás fokozódása miatt, miközben Donald Trump amerikai elnök kormánya arra ösztönzi Tajpejt, hogy tegyen még többet saját védelme érdekében.
A többletkiadásokat egyebek között amerikai fegyverek beszerzésére fordítják, és megépítenek egy felderítő- és elfogóképességgel rendelkező légvédelmi rendszert, a Taiwan Dome-ot
– mondta a tajvani elnök, aki szerint a pótlólagos 40 milliárd dollárt nyolc év alatt költik el 2026-tól. A GDP-hez képest a védelmi kiadások a jövő évi 3,3 százalékról a tervek szerint 5 százalékra emelkednek éveken belül.
Ugyancsak szerdán Wellington Koo tajvani nemzetvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a 40 milliárd dollár pótlólagos forrást egyebek között precíziós rakéták vásárlására, illetve olyan rendszerek beszerzésére fordítják, amelyeket az Egyesült Államokkal közösen fejlesztenek ki.