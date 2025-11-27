Lélegzetelállító hadihajót épített Kína, ilyet még Amerika se látott: a Type 076 már a nagy háborúra kell – videó

A Type 076 típus új fejezetet nyit a Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének történetében. Ez az első olyan egység, amelyet kifejezetten drónok számára terveztek, ám akkora méretű, hogy helikopterek, vagy akár még kisebb, ember vezette repülőgépek is használhatják.

A kínai flotta büszkesége, a Type 076 anyahajó / Fotó: Xinhua via AFP

Az 50 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó – 252 méter hosszú, 45 méter széles repülőfedélzetével –majdnem kétszer olyan nagy, mint az olaszok Trieszt nevű úszó reptere, vagy a spanyol flotta zászlóshajója, a Juan Carlos repülőgép-hordozó. De még az USA hasonló kategóriába tartozó America és Wasp osztályú rohamhajóinál is méretesebb. - íra az infostart.

A Szecsuán nevet viselő egység azzal is kiemelkedik a többi közül, hogy elektromágneses katapulttal látták el, akárcsak a nemrég hadrendbe állított Fucsián anyahajót.

Mi több, a drónhordozónak még hosszabb is a katapultja, így alkalmas egészen nagy méretű robotok indítására. Ezeket aztán három, szintén elektromos működtetésű fékezőrendszer állítja meg, amikor visszatérnek a fedélzetre.

A kínai mérnökök a jármű kialakításánál a brit Queen Elizabeth anyahajót vették alapul: a Szecsuánra is két szigetet terveztek. Az elsőből végzik a hajó irányítását, míg a hátsó a drónok vezérlését végző tengerészek munkahelye. Feltehetően itt kaptak helyet azok is, akik a hajó rendkívül fejlett felderítő és légtérfigyelő rendszereit kezelik.

Ezer tengerészgyalogos szolgál a hajón

Az új hadihajón két 21 MW-os gázturbina és hat darab 6 MW-os dízel generátor biztosítja a meghajtást végző villanymotorok, az elektromágnese katapult, valamint a rengeteg kommunikációs, illetve megfigyelő rendszer áramellátását.

Az Army Recognition úgy értesült, hogy főleg a legújabb fejlesztésű GJ-11-es és WZ-7-es drónokról lehet szó. Ezek 12-14 méteres fesztávolságú autonóm repülőeszközök, amik felderítésre, rakéták célba irányítására és közvetlen csapásmérésre is megfelelőek.

A drónhangárok alatt van a hajó elárasztható deszantfedélzete, ahonnan két, légpárnás partraszálló járművet lehet vízre tenni, illetve visszafogadni. Összesen ezer főnyi tengerészgyalogos különítmény tartozik a hajó személyzetéhez. Őket klasszikus „kétéltű” feladatok és különleges rajtaütések végrehajtására képezik ki.