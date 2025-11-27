Deviza
EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12% EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,676.27 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,379.17 -0.41% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.27 -0.24% BUX109,676.27 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,379.17 -0.41% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.27 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vámháború
Németország
kiszervezés

Donald Trump vámjai bevitték a kegyelemdöfést a német gazdaságnak: menekülnek az országból a vállalatok

A német vállalatok kétharmada költöztetné el a termelést Németországból. Bár a legtöbben Európát jelölték meg lehetséges célpontként, ugrásszerűen nőtt az amerikai költözést fontolgató német vállalatok száma a feldolgozóiparban.
VG/MTI
2025.11.27, 08:48
Frissítve: 2025.11.27, 09:28

Nagy a baj Németországban, ahol a kereskedelmi háborúk és a növekvő protekcionizmus miatt háromból már kettő vállalat fontolgatja termelésének teljes vagy részleges áthelyezését külföldre – derül ki Deloitte könyvvizsgáló cég és a BDI német iparszövetség által végzett felmérés adataiból.

gyár, feldolgozóipar, ipar, gyár, munkás, munkások
A német vállalatok kivándorolnak / Fotó: FloridaStock / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Egyre több német vállalat költözne az Egyesült Államokba

A megkérdezett vállalatok 68 százaléka mondta azt, hogy a vámok miatt a következő két-három évben teljes egészében vagy részben át kívánja helyezni gyártását külföldre. Európán kívül az Egyesült Államok a legkedveltebb célpont, amit a korábbi felmérésekhez képest lényegesen gyakrabban említettek, így a válaszadók 26 százaléka helyezné át oda a termelést. 

Ennek valószínűleg a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok lehetnek az okai.

Azonban a felmérés szerint továbbra is Európa a fő célpont, ahová a válaszadók 30 százaléka tervezi áthelyezni Németországból a termelést. Ázsia továbbra is vonzó gyártási helyszín sokak számára: 16 százalék Kínába, 14 százalék Indiába, 19 százalék más ázsiai országokba költözne. Sok vállalat több lehetőséget is megjelölt.

Sok német cég már ma sem Németországban termel

A válaszadók 19 százaléka ugyanakkor már most sem folytat semmilyen termelést Németországban, noha két éve ez az arány csak 11 százalék volt. Ráadásul a kivándorlás nemcsak a gyártást érinti, hiszen a kutatás-fejlesztést is egyre gyakrabban kiszervezik.

„A geopolitikai zavarok már régóta viharos ellenállást jelentenek a német gazdaság számára” – mondta Wolfgang Niedermark, a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) igazgatótanácsának tagja, aki szerint nem meglepő, hogy a vállalatok 68 százaléka fontolgatja a termelés külföldre telepítését, ám ez figyelmeztetés a fekete-vörös koalíció számára. 

Niedermark szerint a szövetségi kormánynak gyorsabban kell cselekednie, mivel csak így lehet megszüntetni a telephelyi hátrányokat.

Ugyanakkor nem teljesen egyirányú a külföldre költözés folyamata, így a megkérdezettek 9 százaléka vinné vissza a korábban Kínába telepített gyártást Európába, míg 7 százalék az Egyesült Államokból költöztetné vissza Európába a termelést.

Jürgen Sandau, a Deloitte ellátásilánc-szakértője kifejtette, hogy a vállalatok rövid távon máshol olcsóbban tudnak ugyan termelni, ám ha az új helyszín nem bizonyul biztonságosnak, akkor a szállítás leállása nagyon gyorsan megsemmisítheti az összes megtakarítást.

A tanulmányhoz szeptemberben és októberben 148 ellátási láncért felelős vezetőt kérdeztek meg a gyáriparban, különösen az autóipar, a technológia, a gépgyártás, az energiaipar és a vegyipar területén, 84 százalékban nagyvállalati, 16 százalékban kis- és középvállalati körből.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
823 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu