Felmentést kapott a Volkswagen a vámok alól, de csak egy modell ússza meg a sarcot – ez lesz a gyártó új csodafegyvere?

A döntés precedenst teremthet más gyártók számára is. A Volkswagen alkut kötött Brüsszellel: kvóta és minimumár fejében vámmentességet kapott a Kínában gyártott elektromos SUV-ja.
VG
2026.02.10, 16:18
Frissítve: 2026.02.10, 17:17

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Volkswagen Kínában gyártott elektromos SUV-ja, a Cupra Tavascan mentesüljön az uniós pótlólagos vámok alól. A döntés számottevő pénzügyi könnyítést jelent az autógyártónak, amelyet eddig hátrányosan érintettek a kínai elektromos autókra kivetett terhek.

Automobile Barcelona International Motor Show in Spain volkswagen
A Volkswagen különmegállapodással kerülte el az extra uniós vámokat a Kínában gyártott elektromos SUV-jére / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés hónapokig tartó intenzív egyeztetések eredménye és az első ilyen jellegű megállapodás, amelyet az EU elfogadott egy konkrét elektromos modell esetében.

A teljesen elektromos Cupra Tavascant az EU-ban eddig 20,7 százalékos pótlólagos importvámmal sújtották a 10 százalékos uniós alapvám mellett. Ezeket Brüsszel még 2024-ben vezette be a Kínában gyártott elektromos járművekre – az uniós szabályok ugyanakkor lehetővé teszik, hogy az autógyártók egyedi mentességet tárgyaljanak ki meghatározott modellekre.

Fellélegezhet a Volkswagen, de a kemény feltételeket nem ússza meg

A SEAT/Cupra közlése szerint a megállapodás éves importkvótát és egy minimális importárat tartalmaz, de a részleteket nem hozták nyilvánosságra. A Reuters által látott bizottsági dokumentum szerint a Volkswagen kötelezettséget vállalt arra is, hogy elektromosjármű-beruházásokat valósít meg az Európai Unióban.

A bizottság a kvóta és a minimumár pontos mértékét üzleti titokra hivatkozva nem árulta el még a kínai Kereskedelmi Kamara kérésére sem. A szervezet bírálta Brüsszelt amiatt, hogy egyedi, kétoldalú tárgyalásokat folytatott egyes vállalatokkal.

A döntés jelentős enyhülést hozhat a Volkswagennek. A SEAT/Cupra üzletág működési eredménye 2025 első kilenc hónapjában 96 százalékkal, 16 millió euróra esett vissza, nagyrészt a Tavascanre kivetett vámok miatt. 

A modell 2024 végén jelent meg a piacon, tavaly 36 ezer darabot adtak el belőle, ami a Cupra összes kiszállításának mintegy 11 százalékát tette ki.

A mostani megállapodás nemcsak a Cupra számára hozhat fordulatot, hanem irányt mutathat más európai gyártóknak is, amelyek kínai gyártású elektromos modelljeikkel próbálnak alkalmazkodni az egyre szigorúbb uniós kereskedelmi feltételekhez.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
864 cikk

 

 

