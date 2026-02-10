Felmentést kapott a Volkswagen a vámok alól, de csak egy modell ússza meg a sarcot – ez lesz a gyártó új csodafegyvere?
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Volkswagen Kínában gyártott elektromos SUV-ja, a Cupra Tavascan mentesüljön az uniós pótlólagos vámok alól. A döntés számottevő pénzügyi könnyítést jelent az autógyártónak, amelyet eddig hátrányosan érintettek a kínai elektromos autókra kivetett terhek.
A döntés hónapokig tartó intenzív egyeztetések eredménye és az első ilyen jellegű megállapodás, amelyet az EU elfogadott egy konkrét elektromos modell esetében.
A teljesen elektromos Cupra Tavascant az EU-ban eddig 20,7 százalékos pótlólagos importvámmal sújtották a 10 százalékos uniós alapvám mellett. Ezeket Brüsszel még 2024-ben vezette be a Kínában gyártott elektromos járművekre – az uniós szabályok ugyanakkor lehetővé teszik, hogy az autógyártók egyedi mentességet tárgyaljanak ki meghatározott modellekre.
Fellélegezhet a Volkswagen, de a kemény feltételeket nem ússza meg
A SEAT/Cupra közlése szerint a megállapodás éves importkvótát és egy minimális importárat tartalmaz, de a részleteket nem hozták nyilvánosságra. A Reuters által látott bizottsági dokumentum szerint a Volkswagen kötelezettséget vállalt arra is, hogy elektromosjármű-beruházásokat valósít meg az Európai Unióban.
A bizottság a kvóta és a minimumár pontos mértékét üzleti titokra hivatkozva nem árulta el még a kínai Kereskedelmi Kamara kérésére sem. A szervezet bírálta Brüsszelt amiatt, hogy egyedi, kétoldalú tárgyalásokat folytatott egyes vállalatokkal.
A döntés jelentős enyhülést hozhat a Volkswagennek. A SEAT/Cupra üzletág működési eredménye 2025 első kilenc hónapjában 96 százalékkal, 16 millió euróra esett vissza, nagyrészt a Tavascanre kivetett vámok miatt.
A modell 2024 végén jelent meg a piacon, tavaly 36 ezer darabot adtak el belőle, ami a Cupra összes kiszállításának mintegy 11 százalékát tette ki.
A mostani megállapodás nemcsak a Cupra számára hozhat fordulatot, hanem irányt mutathat más európai gyártóknak is, amelyek kínai gyártású elektromos modelljeikkel próbálnak alkalmazkodni az egyre szigorúbb uniós kereskedelmi feltételekhez.
