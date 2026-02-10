Deviza
európai mezőgazdaság
Brüsszel
szabadkereskedelmi megállapodás
Mercosur

Megszületett a döntés: az EU felfüggesztheti a Mercosur-megállapodást, ezek a feltételek – ömleni fog a baromfi, marha, tojás és cukor Dél-Amerikából

A szabályok szigorúbbak a korábbi bizottsági javaslatnál. Új védelmi mechanizmus lép életbe az uniós termelők javára: az Európai Parlament megszavazta az uniós mezőgazdaságot óvó védzáradékokat az EU–Mercosur-megállapodáshoz.
VG/MTI
2026.02.10, 19:20
Frissítve: 2026.02.10, 19:44

Az Európai Parlament elfogadta azokat a védzáradékokat, amelyek az uniós mezőgazdaságot óvják az EU–Mercosur-kereskedelmi megállapodás liberalizációs hatásaitól. Az új szabályok gyorsabb és alacsonyabb küszöbű beavatkozást tesznek lehetővé, ha a dél-amerikai import kárt okoz az uniós termelőknek.

Farmers in France rally near European Parliament against EU-Mercosur Trade Deal
Az EP nagy többséggel rábólintott az EU–Mercosur-megállapodást kísérő védzáradékokra, amelyek ideiglenes vámfelfüggesztést is lehetővé tesznek mezőgazdasági importnövekedés esetén / Fotó: Anadolu via AFP

A jogszabályt 483 igen szavazattal, 102 ellenében és 67 tartózkodás mellett fogadták el, miután az uniós tagállamokkal már informális megállapodás született róla.

Az új rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztheti a Mercosur-országokból – Argentínából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból – érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkedvezményeket. 

Erre akkor kerülhet sor, ha az import megugrása kárt okoz az uniós termelőknek.

A szabályozás az érzékeny termékek körét is rögzíti: ide tartozik többek között a baromfi, a marhahús, a tojás, a citrusfélék és a cukor. A védintézkedések vizsgálatát az Európai Bizottság akkor indítja el, ha

  • ezen termékek behozatala hároméves átlagban legalább 5 százalékkal nő – ami jelentős szigorítás a korábban javasolt évi 10 százalékos küszöbhöz képest;
  • és ezzel egyidejűleg az importárak legalább 5 százalékkal az adott hazai ár alatt maradnak.

Az európai gazdák személyesen is kiállhatnak a Mercosurral szemben

Vizsgálat kezdeményezésére nemcsak a tagállamok jogosultak. Az ágazatot képviselő természetes vagy jogi személyek, illetve az ágazat nevében eljáró szakmai szervezetek is kérhetik az eljárás megindítását, ha súlyos kár bekövetkezésének veszélye merül fel.

A rendelet további garanciákat is beépít: az Európai Bizottságnak legalább félévente jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek az érzékeny termékek importjának piaci hatásairól.

Ez folyamatos parlamenti kontrollt biztosít a megállapodás gyakorlati következményei felett.

A szabályozás a tanács formális elfogadását követően jelenik meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodással együtt lép hatályba.

Mercosur: Ursula von der Leyen váratlanul levelet írt Orbán Viktoréknak, nyíltan megfenyegette az ellenálló országokat – ami most jön, még durvább lesz

Brüsszel szerint a szabadkereskedelmi megállapodásokkal az EU nemcsak piacokat, hanem geopolitikai mozgásteret is nyer. Ursula von der Leyen szerint a versenyképesség kérdése ma már stratégiai ügy.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
865 cikk

 

 

