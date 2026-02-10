Megszületett a döntés: az EU felfüggesztheti a Mercosur-megállapodást, ezek a feltételek – ömleni fog a baromfi, marha, tojás és cukor Dél-Amerikából

Az Európai Parlament elfogadta azokat a védzáradékokat, amelyek az uniós mezőgazdaságot óvják az EU–Mercosur-kereskedelmi megállapodás liberalizációs hatásaitól. Az új szabályok gyorsabb és alacsonyabb küszöbű beavatkozást tesznek lehetővé, ha a dél-amerikai import kárt okoz az uniós termelőknek.

Az EP nagy többséggel rábólintott az EU–Mercosur-megállapodást kísérő védzáradékokra, amelyek ideiglenes vámfelfüggesztést is lehetővé tesznek mezőgazdasági importnövekedés esetén / Fotó: Anadolu via AFP

A jogszabályt 483 igen szavazattal, 102 ellenében és 67 tartózkodás mellett fogadták el, miután az uniós tagállamokkal már informális megállapodás született róla.

Az új rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztheti a Mercosur-országokból – Argentínából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból – érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkedvezményeket.

Erre akkor kerülhet sor, ha az import megugrása kárt okoz az uniós termelőknek.

A szabályozás az érzékeny termékek körét is rögzíti: ide tartozik többek között a baromfi, a marhahús, a tojás, a citrusfélék és a cukor. A védintézkedések vizsgálatát az Európai Bizottság akkor indítja el, ha

ezen termékek behozatala hároméves átlagban legalább 5 százalékkal nő – ami jelentős szigorítás a korábban javasolt évi 10 százalékos küszöbhöz képest;

és ezzel egyidejűleg az importárak legalább 5 százalékkal az adott hazai ár alatt maradnak.

Az európai gazdák személyesen is kiállhatnak a Mercosurral szemben

Vizsgálat kezdeményezésére nemcsak a tagállamok jogosultak. Az ágazatot képviselő természetes vagy jogi személyek, illetve az ágazat nevében eljáró szakmai szervezetek is kérhetik az eljárás megindítását, ha súlyos kár bekövetkezésének veszélye merül fel.

A rendelet további garanciákat is beépít: az Európai Bizottságnak legalább félévente jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek az érzékeny termékek importjának piaci hatásairól.

Ez folyamatos parlamenti kontrollt biztosít a megállapodás gyakorlati következményei felett.

A szabályozás a tanács formális elfogadását követően jelenik meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodással együtt lép hatályba.