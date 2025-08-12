Kijött a forint számára fontos amerikai adat – már látszik is a hatása az árfolyamon

Az amerikai infláció júliusban alulmúlta az elemzői várakozást, míg a maginfláció meghaladta a várakozásokat. A dollár kissé gyengült, a forint erősödni kezdett.
Az amerikai fogyasztó árindex (CPI) júliusban 2,7 százalék volt, vagyis nem változott júniushoz képest, s elmaradt az elemzői várakozásoktól.
A maginfláció júliusban 3,1 százalékra ugrott
a júniusi 2,9 százalékról, s egyúttal az elemzői várakozást is felülmúlta.
A The Wall Street Journal által megkérdezett közgazdászok előzetesen arra számítottak, hogy a fogyasztói árak 2,8 százalékkal emelkedhettek júliusban év per év alapon. A júniusi 2,7 százalék után.
Míg a maginflációt – mely nem tartalmazza az ingadozó élelmiszerárakat és energiaköltségeket – 3 százalékra várták, a júniusi 2,9 százalék után.
Az Egyesült Államokban két módszerrel számítják az inflációt. Az egyik a fogyasztói árindex, a CPI, a másik pedig a kereskedelmi minisztérium által közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe. A jegybank szerepét betöltő Fed a PCE-inflációt részesíti előnyben, míg a mezei befektetők jobbára a fogyasztó árindexet (CPI) figyelik.
Újabban az is módszertani problémát okoz, hogy a kormányzati leépítések miatt az amerikai államok egész sorában nem ellenőrzik az árakat, mert nincs elég számlálóbiztos. Ezért a statisztikusok a korábban megszokottnál több esetben tippelnek. Miközben az amerikai inflációs ráta a kamatoktól a kötvényhozamokon és a bérmegállapodásokon át az adósávokig számos területen meghatározó mutató.
A részvények árfolyama emelkedett, a kötvényhozamok pedig csökkentek, miután a legfrissebb inflációs adat megerősítette azokat a találgatásokat, hogy a Federal Reserve hamarosan csökkentheti a kamatlábakat.
Az S&P 500 határidős ügyletek 0,4%-kal emelkedtek. A 10 éves államkötvények hozama négy bázisponttal 4,25%-ra csökkent. Egy dollár 0,2%-kal esett. A pénzpiacok azt mutatják, hogy a kereskedők decemberig több mint két kamatcsökkentést áraztak be, és nagy a valószínűsége annak, hogy a Fed már a következő hónapban csökkenteni fog - mutatott rá a Bloomberg.
