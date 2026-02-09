Mercosur: Ursula von der Leyen váratlanul levelet írt Orbán Viktoréknak, nyíltan megfenyegette az ellenálló országokat – ami most jön, még durvább lesz

Az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásai kézzelfogható előnyt jelentenek az európai vállalatok számára a globális gazdasági versenyben – áll Ursula von der Leyen üzenetében. Az Európai Bizottság elnöke szerint a nyitott, szabályalapú kereskedelem Európa jólétének és függetlenségének kulcsa.

Európa csak akkor maradhat erős, ha nem zárkózik be – üzeni az uniós vezetőknek Ursula von der Leyen / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az Európai Unió által megkötött és előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi megállapodások összesen 79 partnerországra terjesztik ki az EU gazdasági kapcsolatrendszerét

– írta Ursula von der Leyen a csütörtöki rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt a tagállami vezetőknek. Ezek az országok együtt közel kétmilliárd fős piacot és a globális GDP csaknem egynegyedét képviselik.

A megállapodások olyan kulcsszereplőkkel köttetnek vagy köttetnének meg, mint Mexikó, a Mercosur-országok, Svájc, Indonézia és India, de a tervek szerint tovább bővülhet a kör az Indo-csendes-óceáni térség, a Közel-Kelet, valamint Ausztrália, Thaiföld, Malajzia, a Fülöp-szigetek és az Egyesült Arab Emírségek irányába is.

Von der Leyen szerint a kereskedelmi egyezmények egyértelmű üzenetet küldenek a világnak: a szabályokon alapuló kereskedelem működik, és továbbra is stabil alapja lehet a gazdasági növekedésnek. Erre szerinte azért is szükség van, mert a mai világban a gazdasági eszközöket egyre gyakrabban használják geopolitikai fegyverként.

A bizottság elnöke hangsúlyozta: a gazdasági kapcsolatok diverzifikálása nem ideológiai kérdés, hanem biztonsági érdek. Európa versenyképessége és függetlensége azon múlik, mennyire képes csökkenteni kiszolgáltatottságát és erősíteni saját ipari bázisát.

Von der Leyen: Európa nem lehet széttagolva

A politikus szerint az egységes piac elmélyítése elkerülhetetlen, mert az EU-n belüli széttagoltság és eltérő nemzeti szabályozás továbbra is akadályozza a határokon átnyúló beruházásokat. Különösen érintettek a stratégiai jelentőségű ágazatok, mint a távközlés, az energia, a tőkepiacok, a társasági jog, a kutatás és az innováció.

Figyelmeztetett: ahol a tagállami egyetértés hiánya veszélyezteti Európa cselekvőképességét, ott az EU-nak nem szabad kizárnia a megerősített együttműködés eszközét sem. A globális versenyben ugyanis nem várják meg Európát.