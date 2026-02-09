Deviza
EUR/HUF376,79 -0,26% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,54 -0,04% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,55 -0,29% EUR/HUF376,79 -0,26% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,54 -0,04% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,55 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Brüsszel
Ursula von der Leyen
szabadkereskedelmi megállapodás
Mercosur
Európai Unió

Mercosur: Ursula von der Leyen váratlanul levelet írt Orbán Viktoréknak, nyíltan megfenyegette az ellenálló országokat – ami most jön, még durvább lesz

Brüsszel szerint a szabadkereskedelmi megállapodásokkal az EU nemcsak piacokat, hanem geopolitikai mozgásteret is nyer. Ursula von der Leyen szerint a versenyképesség kérdése ma már stratégiai ügy.
VG/MTI
2026.02.09, 19:20
Frissítve: 2026.02.09, 20:00

Az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásai kézzelfogható előnyt jelentenek az európai vállalatok számára a globális gazdasági versenyben – áll Ursula von der Leyen üzenetében. Az Európai Bizottság elnöke szerint a nyitott, szabályalapú kereskedelem Európa jólétének és függetlenségének kulcsa.

Ursula von der Leyen Európai Unió, Európai Bizottság, EU, EB Oroszország szankciók orosz-ukrán háború, konfliktus
Európa csak akkor maradhat erős, ha nem zárkózik be – üzeni az uniós vezetőknek Ursula von der Leyen / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az Európai Unió által megkötött és előkészítés alatt álló szabadkereskedelmi megállapodások összesen 79 partnerországra terjesztik ki az EU gazdasági kapcsolatrendszerét 

– írta Ursula von der Leyen a csütörtöki rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt a tagállami vezetőknek. Ezek az országok együtt közel kétmilliárd fős piacot és a globális GDP csaknem egynegyedét képviselik.

A megállapodások olyan kulcsszereplőkkel köttetnek vagy köttetnének meg, mint Mexikó, a Mercosur-országok, Svájc, Indonézia és India, de a tervek szerint tovább bővülhet a kör az Indo-csendes-óceáni térség, a Közel-Kelet, valamint Ausztrália, Thaiföld, Malajzia, a Fülöp-szigetek és az Egyesült Arab Emírségek irányába is.

Von der Leyen szerint a kereskedelmi egyezmények egyértelmű üzenetet küldenek a világnak: a szabályokon alapuló kereskedelem működik, és továbbra is stabil alapja lehet a gazdasági növekedésnek. Erre szerinte azért is szükség van, mert a mai világban a gazdasági eszközöket egyre gyakrabban használják geopolitikai fegyverként.

A bizottság elnöke hangsúlyozta: a gazdasági kapcsolatok diverzifikálása nem ideológiai kérdés, hanem biztonsági érdek. Európa versenyképessége és függetlensége azon múlik, mennyire képes csökkenteni kiszolgáltatottságát és erősíteni saját ipari bázisát.

Von der Leyen: Európa nem lehet széttagolva

A politikus szerint az egységes piac elmélyítése elkerülhetetlen, mert az EU-n belüli széttagoltság és eltérő nemzeti szabályozás továbbra is akadályozza a határokon átnyúló beruházásokat. Különösen érintettek a stratégiai jelentőségű ágazatok, mint a távközlés, az energia, a tőkepiacok, a társasági jog, a kutatás és az innováció.

Figyelmeztetett: ahol a tagállami egyetértés hiánya veszélyezteti Európa cselekvőképességét, ott az EU-nak nem szabad kizárnia a megerősített együttműködés eszközét sem. A globális versenyben ugyanis nem várják meg Európát.

A levél zárásában az Európai Bizottság elnöke világossá tette: az innováció dönti el a versenyt. Azok az országok kerülnek előnybe, amelyek többet fektetnek kutatás-fejlesztésbe, technológiába és oktatásba. Ehhez azonban nagyszabású beruházásokra, digitális készségek fejlesztésére és az innovatív vállalatok növekedését gátló akadályok lebontására van szükség.

Mindenki a Mercosurról beszél, de India már a spájzban van – szép halkan újabb EU-s szabadkereskedelmi megállapodás köttetett

Hosszas egyeztetések után, 2026. január 27-én az Európai Unió Bizottsága és India aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást. A társulás eredményeként egy mintegy kétmilliárd fős övezet jöhet létre, amely így a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságait kapcsolja majd össze. Az élelmiszer-biztonsági szabályok betartatása az Indiából érkező áruk esetében még számos kihívás elé állíthatja az EU ellenőreit.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
863 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu