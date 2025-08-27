Sópánik Ukrajnában - elfoglalták az oroszok Európa legnagyobb sóbányáját

A boltok polcairól eltűnt a hazai só, a tengeri import pedig néhány hónapig irreálisan magas áron volt elérhető. Három évvel később a helyzet konszolidálódni látszik, ám a megoldás korántsem teljes: Ukrajna továbbra is jelentős mértékben függ az importról, saját bányái és hagyományos termelőhelyei csak lassan térnek magukhoz.

A szoledari sóbányában egykor még koncerteket is rendeztek; Európa legnagyobbja volt. Ma Ukrajna sóimportra szorul / Fotó: AFP

A nátrium-klorid a mindennapi élet nélkülözhetetlen eleme: a szervezet ideg- és izomműködéséhez elengedhetetlen, az élelmiszeriparban konzerválóként szolgál, a vegyipar számára alapanyag, télen pedig közlekedési infrastruktúrák biztonságát garantálja. Az ukrán kultúrában külön szimbolikus jelentősége is van: a vendégfogadás gesztusát a „kenyér és só” testesíti meg, a csillagos égboltot pedig a „csumákok” sókereskedelmi útvonalairól nevezték el.

Az ország formálisan 16 milliárd tonnára becsült sóvagyonnal rendelkezik, ám ezek többsége vagy elérhetetlen, vagy gazdaságilag kihasználhatatlan. A Szoledar melletti sóbányák biztosították a háborúig a teljes hazai fogyasztás mellett az export jelentős részét is:

az Artemszil 2021-ben közel 1,9 millió tonna sót szállított ki, amivel az egyik legnagyobb európai termelő volt.

Ezzel szemben a 2022 utáni időszakban az ukrajnai ellátás egyetlen komoly forrása megszűnt.

Kárpátalja lett a sóközpont

Az Artemszil elvesztése után az ukrajnai sóipar súlypontja a Kárpátok és Kárpátalja térségébe helyeződött át. Kszenyija Orincsak, az Ukrán Bányászati Szövetség ügyvezető igazgatója szerint két projekt bír stratégiai jelentőséggel: a talaborfalui lelőhely Kárpátalján és a dolinai Ivano-Frankivszk megyében.

A kárpátaljai bánya 15,5 millió tonnás igazolt készleteivel világklasszis projektnek számítana, és akár 300-450 ezer tonna technikai sóval képes lenne fedezni az ország téli útkarbantartási igényét. Második ütemben élelmiszeripari minőségű, „extra” só gyártása is tervezett

– hangsúlyozta Orincsak. Ugyanakkor hozzátette: 2025 elején a termelés teljesen leállt a befektetők közötti éles tulajdonosi vita miatt, ami azonnal megbénította a projektet.