Sópánik Ukrajnában - elfoglalták az oroszok Európa legnagyobb sóbányáját

A boltok polcairól eltűnt a hazai só, a tengeri import pedig néhány hónapig irreálisan magas áron volt elérhető. Három évvel később a helyzet konszolidálódni látszik, ám a megoldás korántsem teljes: Ukrajna továbbra is jelentős mértékben függ az importról, saját bányái és hagyományos termelőhelyei csak lassan térnek magukhoz.
A nátrium-klorid a mindennapi élet nélkülözhetetlen eleme: a szervezet ideg- és izomműködéséhez elengedhetetlen, az élelmiszeriparban konzerválóként szolgál, a vegyipar számára alapanyag, télen pedig közlekedési infrastruktúrák biztonságát garantálja. Az ukrán kultúrában külön szimbolikus jelentősége is van: a vendégfogadás gesztusát a „kenyér és só” testesíti meg, a csillagos égboltot pedig a „csumákok” sókereskedelmi útvonalairól nevezték el.
Az ország formálisan 16 milliárd tonnára becsült sóvagyonnal rendelkezik, ám ezek többsége vagy elérhetetlen, vagy gazdaságilag kihasználhatatlan. A Szoledar melletti sóbányák biztosították a háborúig a teljes hazai fogyasztás mellett az export jelentős részét is:
az Artemszil 2021-ben közel 1,9 millió tonna sót szállított ki, amivel az egyik legnagyobb európai termelő volt.
Ezzel szemben a 2022 utáni időszakban az ukrajnai ellátás egyetlen komoly forrása megszűnt.
Az Artemszil elvesztése után az ukrajnai sóipar súlypontja a Kárpátok és Kárpátalja térségébe helyeződött át. Kszenyija Orincsak, az Ukrán Bányászati Szövetség ügyvezető igazgatója szerint két projekt bír stratégiai jelentőséggel: a talaborfalui lelőhely Kárpátalján és a dolinai Ivano-Frankivszk megyében.
A kárpátaljai bánya 15,5 millió tonnás igazolt készleteivel világklasszis projektnek számítana, és akár 300-450 ezer tonna technikai sóval képes lenne fedezni az ország téli útkarbantartási igényét. Második ütemben élelmiszeripari minőségű, „extra” só gyártása is tervezett
– hangsúlyozta Orincsak. Ugyanakkor hozzátette: 2025 elején a termelés teljesen leállt a befektetők közötti éles tulajdonosi vita miatt, ami azonnal megbénította a projektet.
A figyelem ezért jelenleg inkább a Dolinához közeli lelőhelyre irányul. Ivan Diriv, a település polgármestere szerint a kitermelést új technológiákkal indítják újra, és a tervek szerint évi 15 ezer tonna só kerülhet piacra. Bár ez eltörpül az Artemszil kapacitásai mellett, a projektnek van realitása, ugyanis az energiaköltségeket helyi forrásból (földgáz melléktermékének hőjével) mérsékelhetik.
Orincsak ugyanakkor figyelmeztet:
a jelenlegi termelési volumen kevesebb mint 10 ezer tonna, miközben az import csökkenése több mint 180 ezer tonnát jelentett csak az idei első félévben. Ez azt jelzi, hogy az ukrajnai kitermelés nem képes érdemben pótolni az elveszett kapacitásokat.
A termelés gyengesége miatt 2022 óta az ország főként Törökországból, Romániából és Egyiptomból szerzi be sókészleteit. 2024-ben a behozatal stabilizálta a piacot, de 2025 első felében 46 százalékos visszaesés történt: mindössze 211 ezer tonna érkezett be január és június között.
A csökkenés azonban nem az ukrajnai termelés bővülésének köszönhető. A szakértők két tényezőt emelnek ki:
Ezért inkább a kereslet zsugorodása magyarázza az import visszaesését, mint az ukrán önellátás növekedése. Szakértők szerint 1-2 éven belül Ukrajna nem lesz képes önellátásra. Az új bányák és üzemek felfutásához tőke, technológia és stabilitás szükséges, ami háborús körülmények között lassan halad. Kiemelték,
a kárpátaljai sóbánya belső konfliktusának rendezése nélkül nem lehet megvalósítani a téli útkarbantartáshoz szükséges több százezer tonna technikai só kitermelését.
Középtávon, 3-5 év alatt viszont reális esély van a jelentős önellátásra. Ehhez azonban elengedhetetlen a befektetői bizalom erősítése és az állami szerepvállalás tisztázása. A szakértők szerint a sóipar problémái jól tükrözik az egész ukrán bányászati ágazat dilemmáit:
a nyersanyagvagyon hatalmas, de a kitermelés szervezetlen, a szabályozás kiszámíthatatlan, és a háború miatti kockázatok elriasztják a befektetőket.
Összességében a helyzet kettős:
Az ukrajnai bányák és üzemek újraindítása reményt kelt, de kapacitásaik egyelőre töredékét sem érik el a háború előtti szintnek. Az optimizmust viszont növeli, hogy a piacon egyre több befektető jelenik meg, akik hajlandók modern technológiákat és környezetbarát megoldásokat hozni. Ha ezek a projektek valóban elindulnak, néhány éven belül Ukrajna nemcsak saját szükségletét fedezheti, hanem ismét exportőrré is válhat.
