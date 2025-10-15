Európai a nevető harmadik a kínai-amerikai csipháborúban, de csúnya vége is lehet

Kedvező fogadtatásban részesítette a piac a holland ASML félvezetőipari gépgyártó óriás negyedéves gyorsjelentését, s noha a langymeleg előrejelzésével nem igazán voltak kibékülve a befektetők, így is 3,5 százalékkal feljebb nyomták az amszterdami tőzsdén jegyzett társaság részvényárfolyamát, amely az idén már 26 százalék feletti pluszban jár.

Az ASML 2,1 milliárd eurós tiszta profitot termelt a harmadik negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A maga műfajában globális piacvezető ASML lelkesen ecsetelte, hogy a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások fejlődésével generált csipgyártói többletigények kiszolgálása miatt rendelésállománya dinamikusan nő, ugyanakkor azon „sápadozott”, hogy a jövő évtől akár az amerikai exportszigorítások, akár más tényezők miatt kínai értékesítésében erős törés következhet be.

Az MI-szektor elárasztja megrendelésekkel az ASML-t

A két ellentétes hatás eredőjeként az ASML 2026-ban forgalmának stagnálására vagy enyhe emelkedésére számít, legközelebb erről januárban tudnak többet, pontosabbat mondani.

Az elemzők által kitüntetett figyelemmel követett mutató, a nettó rendelésállomány a harmadik negyedév végén 5,40 milliárd eurón állt, ez ha nem is sokkal, de meghaladja a Visible Alpha elemzőinek 5,36 milliárdról szóló becslését.

A rendelések oroszlánrészét, 3,60 milliárd euró értékben a legfejlettebb litográfiai eszközök adják, amelyek extrém rövid hullámhosszú (13,5 nanométeres) ultraibolya fény alkalmazásával néhány nanométeres tranzisztorok gyártását teszik lehetővé a szilíciumlapkákon. Ezek a legmagasabb haszonkulcsú termékeik közé tartoznak.

Kutatás-fejlesztésre 1,2 milliárd eurót költöttek a harmadik negyedévben a hollandok / Fotó: AFP

Lesz tehát munkájuk bőven a hollandoknak, főként azután, hogy szeptemberben és októberben egymás után érkeztek a hírek a csipgyártók és az MI-cégek közötti megaüzletekről, felvásárlásokról, melyek kiemelt célja egy olyan gyártástechnológia bevezetése, amellyel az MI-alkalmazásokat kiszolgáló adatközpontok beruházási költsége radikálisan csökkenhet, és energiaéhségük is csillapodna. A szerverparkok költségének nagyjából a felét most a beszerelt csipek teszik ki.

A kínai kereslet megbicsaklása miatt aggódnak a hollandok

A fejlesztésekben a maga feladatát az ASML is elvégzi, ahogy azt Christophe Fouquet vezérigazgató hangsúlyozta, mind az okostelefonokban és az adatközpontokban használatos fejlett logikai csipek, mind pedig az MI-alkalmazásokhoz szintén szükséges, fejlett memóriacsipek gyártásához szükséges technológia terén egyre több ügyfelet szereznek maguknak.