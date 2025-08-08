Deviza
EUR/HUF396.04 -0.2% USD/HUF339.67 -0.07% GBP/HUF456.62 -0.14% CHF/HUF421.05 -0.21% PLN/HUF93.21 -0.07% RON/HUF78.08 -0.24% CZK/HUF16.2 -0.18% EUR/HUF396.04 -0.2% USD/HUF339.67 -0.07% GBP/HUF456.62 -0.14% CHF/HUF421.05 -0.21% PLN/HUF93.21 -0.07% RON/HUF78.08 -0.24% CZK/HUF16.2 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,887.4 -0.37% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL2,972 -1.28% OTP29,880 -0.3% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,020 0% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,158.18 -0.1% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.45 -0.01% BUX102,887.4 -0.37% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL2,972 -1.28% OTP29,880 -0.3% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,020 0% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,158.18 -0.1% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.45 -0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
elektromos autók
kínai elektromosautó
Xiaomi

Csúnya fordulat a kínai szuperautónál: százezrek rendelték meg lelkendezve, most végleg bukhatják a pénzüket – botrány a Xiaominál

A kínai vállalat kihasználja az óriási érdeklődést az autók iránt. A hosszadalamas várakozásra kényszerülő vásárlók azonban úgy érzik, a Xiaomi túl messzire megy a lépéssel.
K. B. G.
2025.08.08., 05:35

Egyre több Xiaomi ügyfél panaszkodik, hogy a cég már előre elkéri tőlük az elektromos autójuk árát, noha korábban azt ígérték, hogy a teljes árat csak a járművek átvételekor kell rendezni.

Xiaomi YU7 Electric SUV On Display Across China
A Xiaomi YU7 iránt óriási az érdeklődés/Fotó: VCG via Reuters 

A Xiaomi azt ígérte, elég az átvételkor fizetni

A kínai sajtóban megjelent hírek szerint nem egy esetben a sokak által keresett autók szállítása előtt hetekkel vagy hónapokkal kéri a pénzt a kínai vállalat, mely ráadásul azzal is fenyegetőzik, hogy nem teljesítés esetén az 5000 jüanos (237 ezer forint) foglalót is elvesztik – írja a Car News China. A Xiaomi megteheti mindezt, hiszen a cég eddig bemutatott két autója, a SU7 és a YU7 iránt óriási az érdeklődés, az eladásokat csak a gyártás sebessége fékezi. 

A szerződésbe a kínai vállalat még azt is beleírhatta, hogy a vásárlóknak a fizetési felszólítás után hét napon belül fizetniük kell, különben a szerződéd érvényét veszti, és a foglaló a cégnél marad. Most az ügyfelek arra panaszkodnak, hogy enélkül a kitétel nélkül le sem lehetett adni a rendelést, ám a szerődést méltánytalannak tartják. Különösen, hogy olyanok is kaptak fizetési felszólítást, akiknek az autója csak 22-25 hét múlva érkezik majd.

A kínai közösségi médiában azonban a Xiaomi azt ígéri, hogy a vevőknek lesz lehetőségük megtekinteni az autókat a fizetés előtt és a legtöbb kínai elektromosautó-gyártónál is ez a gyakorlat. Egyes feltételezések szerint a Xiaomi a lépéssel a várakozási időt szeretné csökkenteni, miután az mind a SU7, mind az újabb YU7 esetében hosszadalmas.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
törlesztő

3 százalékos hitel: megszólaltak a bankok a kamatokról – ezzel jobb, ha minden magyar számol

Kovács Levente a Világgazdaságnak: könnyen elérhető, működőképes konstrukció a kormány Otthon Start programja.
1 perc
Orbán Viktor

Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

A Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor. A kormányfő elmagyarázta, hogy mi a magyar álom lényege.
2 perc
Németország

Németország hajthatatlan: meghosszabbítja a határellenőrzéseket, de ennél is nagyobb szigor jön

Nemcsak ellenőriznek, hanem vissza is fordítják az engedély nélkül belépőket, sőt: fokozódik a kitoloncolások üteme is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu