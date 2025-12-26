Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel - az Arbitrázs legnépszerűbb idei adásai

Bőven volt az idén miről beszélniük a befektetőknek, hiszen nemegyszer fordult hatalmasat a világ a befektetésekkel: elég csak az áprilisi szakadásra visszaemlékezni. Az Arbitrázs podcastben igyekeztünk hétről hétre mindent feldolgozni, ami a befektetők számára aktuális és fontos lehetett, legyen szó részvényekről vagy állampapírokról, az év végével pedig összegyűjtöttük az öt legnépszerűbb idei adást: bőven vannak igazán jól öregedő mondatok is köztük.
Mészáros Gergő
2025.12.26., 11:03

Bőven szolgáltatott témát az idei évre a tőkepiac, a legfrissebb fejleményeket nem csak cikkekben, de szakértőkkel folytatott beszélgetések formájában is feldolgoztuk az Arbitrázs podcastben. A műsor az idén 47 adással jelentkezett, összegyűjtöttük, melyik volt az öt legnagyobb érdeklődést kiváltó beszélgetésünk: célkeresztben a részvények és az állampapírok.

PMÁP-pénzeső: így fektetik be a profik – részvényektől a kötvényekig

PMÁP-pénzeső: így fektetik be a profik – részvényektől a kötvényekig

Januárban szinte minden állampapírpiaccal kapcsolatos cikk arról szólt, hogy jelentős mértékben megcsappan a PMÁP kamatozása az idei, sok százmilliárd forintos kamatfizetési dömpinget követően. Januári beszélgetésünkben ugyanakkor Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője emlékeztetett: vannak befektetők, akiknek továbbra is ez az állampapír vagy a hazai piacon elérhető valamelyik másik kötvény lehet a jó választás.

A szakértő a beszélgetésben kiemelte: a hazai kötvénypiac ugyan eddigi fényéből már veszíteni fog, jó beszállókat továbbra is tartogat – az viszont, hogy kinek mi üti meg ezt a mércét, a kockázatvállalási hajlandóságtól kezdve a vételi időhorizontig sok mindentől függ, a FixMÁP 6,5 százalékos kamata azonban (ami októberrel 7 százalékra nőtt) minden bizonnyal viszonylag sok befektető számára érdekes lehet.

 

Ez a két részvény lehet az ősz sztárja – nem a bejáratott nevek közt kell keresgélni

Elfogyott a lendület az amerikai részvénypiacon Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde előtt, a piac minden idegszálával a Fed kamatpályájával kapcsolatos híreket figyelte. Miért lehetett ebben a környezetben jó vétel a Wizz Air (8 százalékos mínusz azóta) vagy éppen az Intel (45 százalékos plusz azóta), mi lesz a dollárral, és miért érdemes immár indexek helyett egyedi részvényekben gondolkozniuk a befektetőknek? Többek közt ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Doernbrack Svennel, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettesével és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezetővel nyár végi adásunkban.

 

Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel

Hatalmas vevői nyomást helyezhet az OTP árfolyamára a következő hónapokban a cégvezetés által korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási program, a számítások szerint akár napi 1,3 milliárd forintos nagyságrendben is történhetnek majd tranzakciók a bankpapír kurzusán, hogy a menedzsment eleget tudjon tenni a korábban bejelentett programjának, melyet a várakozásokkal szemben egyelőre nem kezdett meg a nagybank – emelte ki az Arbitrázs szeptember eleji adásában Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője. Ahhoz, hogy eldönthessük, mennyire volt igaza a szakértőnek, elég csak a részvény árfolyamát megtekinteni. 

OTP részvény
OTP részvény2025.12.23.
Árfolyam: 35 440 HUF 0 / -0,03 %
Forgalom: 6 091 737 350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bukta Gáborral és Somlai-Kiss Máté részvényelemzővel az OTP-n és a pesti parkett többi blue chipjén túl az idén bomba formában lévő kispapírok, köztük az Állami Nyomda és a Waberer’s, kilátásairól is beszélgettünk. 

 

Állampapír: bomba vételeket látni itthon, de van egy titkos favorit

Egy újabb tőkerotációnak lehetünk tanúi az amerikai részvénypiacon: míg a befektetők a vámháborús félelmek csúcspontján egymásra licitálva menekítették pénzüket a bizonytalanná váló amerikai piacról, addig most ennek az ellenkezőjét látjuk, a befektetői vagyonok ismét megindultak a világ legnagyobb tőkepiaca felé, ez pedig a nagy indexek árfolyamainak pozitív korrekciójában is meglátszik, mint a Nasdaq friss történelmi árfolyamcsúcsa – emelte ki Laczai Attila, az Equilor Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere és Grébel Szabolcs, az Equilor Alapkezelő portfóliómenedzsere az Arbitrázs június végi adásában , melyben az amerikai tőzsde magára találásáról, a Fed előtt álló útról és az állampapírpiaci lehetőségekről beszélgettünk.

 

Trump elnöksége új magasságokba repítheti a BÉT-et, ragyogóak a magyar blue chipek kilátásai

Hiába az elmúlt két év féktelen árfolyam-emelkedései, a magyar piac továbbra is ragyogó kilátásokkal rendelkezik, az árazások ugyanis továbbra is egyértelműen nyomottak a legtöbb blue chip esetében, Trump elnökségének a piacra kifejtett hatásait pedig egyelőre csak találgatni lehet, a leendő elnök kommunikációja e téren ugyanis nagyon zavaros − mondta Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója az Arbitrázs első 2025-ös adásában, és akkor még nem is sejthettük, mennyire igaza lesz a szakértőnek mindkét oldalon: Trump kiszámíthatatlan lépéseinek hatásai kapcsán elég csak az áprilisi, „felszabadulás napi” vámbejelentések hatásaira visszaemlékezni, a BÉT idei teljesítményét pedig minden bizonnyal senkinek nem kell már bemutatni.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

2 perc
részvény

Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel - az Arbitrázs legnépszerűbb idei adásai

Összegyűjtöttük az idei öt legnépszerűbb adást.
3 perc
Live Nation

A világsztárok már nem tudnak nemet mondani Budapestnek – a magyar főváros koncertnagyhatalommá vált

A Live Nation magyarországi irodája szerint a jegyek 20–40 százalékát gyakran külföldiek vásárolják meg, ami Budapest erős régiós vonzerejét jelzi.
3 perc
REPowerEU

A szankciók kijátszása semmi, az igazi nagyüzem csak most jön: komolyan megizzadnak majd a legális földgázkereskedők

Be fog indulni „Mosó Masa Mosodája”, vagyis az orosz vezetékes gázból a piacon hirtelen török, azeri és másmilyen lesz – nyilatkozták a Világgazdaságnak a folyamatra rálátó források.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
