Bejelentették a Sainsbury’s és JD.com tárgyalását, majd egy nap után lezárták

A JD.com a korábbiakhoz képest „jelentősen módosított feltételekkel hajlandó tárgyalni az együttműködésről” az Argos kiskereskedelmi márka kapcsán a Sainsbury’s nyilatkozata szerint – írja külföldi sajtóinformációk alapján az Origo. A Sainsbury’s még 2016-ban szerezte meg az Argost, több mint 1 milliárd fontot fizetett érte, a 24 óra után kikosarazott vevőjelölt JD.com pedig Kína egyik legnagyobb kiskereskedőjének számít.
Miként a Világgazdaság megírta, a JD.com az európai kontinensre készül, ennek lett volna egyik fontos lépése az Argos megszerzése. Az Argos az Egyesült Királyság második legnagyobb vegyesáru-kiskereskedője, közvetlenül a Tesco után, és a harmadik leglátogatottabb brit kiskereskedelmi weboldal tulajdonosa. Több mint 1100 átvételi ponttal rendelkezik az országban, ezek többsége a Sainsbury’s üzleteibe integráltan működik. A hálózat eladásáról kellett volna megállapodnia az Argos mögött álló Sainsbury’snek és a JD.com-nak, mely nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy magához csatolná a MediaMarkt tulajdonosát is. Az Argos körüli ügyletből azonban vélhetően nem lesz semmi.
Elemzői kommentárok szerint ráadásul az Argost most bizonyosan jóval alacsonyabb áron tudta volna értékesíteni az élelmiszer-kiskereskedő, mint amennyiért 2016-ban megszerezte a Home Retailer nevű vállalatot, az Argos akkori tulajdonosát. A legfrissebb pénzügyi adatok szerint a lánc értéke 344 millió font, csökkenő nyeresége a szupermarket eredményeinek egészére rányomta bélyegét.
