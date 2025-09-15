Az orvostudomány jövője már az űrben íródik: a NASA a Hold körül fogja vizsgálni a betegségeket

A NASA a személyre szabott orvoslás új korszakát is megcélozza az Artemis II. küldetéssel: az űrügynökség bejelentette az AVATAR-projekt (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response Project) nevű kísérletet, melyben úgynevezett organ-on-a-chip eszközöket – vagyis szövetcsipeket – küldenek az űrbe. Ezek a miniatűr, pendrive méretű rendszerek képesek utánozni az emberi szervek működését, így betekintést nyújtanak abba, hogyan hat a mélyűri sugárzás és a mikrogravitáció az emberi szervezetre.

AVATAR-projekt: új fejezet nyílik az űrorvoslásban / Fotó: NASA

Az Artemis II. négy űrhajósa tíznapos Hold körüli útjára saját sejtjeiből készült szövetcsipekkel indul. A kísérlet célja, hogy a NASA előre felmérhesse, milyen egészségügyi kockázatokkal kell számolni a jövőbeni, hosszabb küldetések során, legyen szó a Hold felszínéről vagy a Mars eléréséről. „Az AVATAR-projekt forradalmasíthatja, hogyan végezzük a tudományt, az orvoslást és az emberiség több bolygóra kiterjedő felfedezését” – fogalmazott Nicky Fox, a NASA tudományos igazgatóságának vezetője.

A szövetcsip élő emberi sejteket tartalmaz, amelyek képesek modellezni például a szív, a tüdő vagy a máj funkcióit.

Összekapcsolva még azt is megmutathatják, hogyan hatnak egymásra a különböző szervek. A módszer ma már a rákgyógyászatban is fontos szerepet kap: így lehet előre látni, hogy egy beteg daganata hogyan reagál bizonyos gyógyszerekre vagy a sugárkezelésre. A NASA azonban új szintre emeli a technológiát: míg a földi laborokban eddig nagyjából 30 napig tudták életben tartani a sejteket, az űrügynökség célja legalább hat hónap, hogy hosszabb távon is megfigyelhessék a betegségek és kezelések hatásait.

Az Artemis II. során a legérzékenyebb szervet, a csontvelőt vizsgálják. Az űrhajósok sejtjeiből készített csontvelőcsipek így értékes adatokat adhatnak arról, hogyan befolyásolja a mélyűri környezet az immunrendszert és a vérképződést. Ez nemcsak a hosszú távú űrutazás szempontjából kulcsfontosságú, hanem a földi orvoslásban is hasznos lehet, például a sugár- vagy kemoterápiás kezelések megértésében.