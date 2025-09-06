Sokan felvásárolnák a Magyarországon is népszerű olcsó bolthálózatot

Az amerikai anyavállalat fizetésképtelensége után a brit Claire's is csődvédelmet kért, ám a márka népszerűsége azért annyira mégsem kopott meg, hogy ne lenne több érdeklődő is a cég megvételére.

A Claire's népszerű, ám nem elég nyereséges/Fotó: Billy Tompkins

Többen is szívesen vinnék a Claire's üzleteit

A Sky News információi szerint az egyik érdeklődő a Modella Capital, mely korábban a WH Smith 480 üzletét vásárolta meg és indította újra TG Jones név alatt, míg a másik érdeklődő Doug Putnam, akinek a Subnrise Records nevű cége a HMV-t mentette meg a megszűnéstől.

Azt ugyanakkor a Claire's adminisztrátora, az Interpath nem árulta el, hogy melyik fél áll az élen a divatkiegészítket és filléres bizsukat áruló cégért folytatott, tinik körében népszerű üzletért folytatott versenyben. Azt ugyanakkor közölték, hogy

szeretnék mind a 278 brit és 28 ír boltot nyitva tartani, amíg megvitzsgálják a lehetőségeket.

A Claire's már a csőd előtt is igyekezett vevőt találni, de a Hilco Capitallal folytatott tárgyalások összeomlottak.

Nem ez a Claire's első csődje az elmúlt években

A cég vállalati anyja mindenesetre már 2018-ban is fizetésképtelenné vált, ekkor a céget a hitelezők, az Elliot Management és a Monarch Alternative Capital kezéébe került. Amennyiben a Modella Capital ajánlata nyer, úgy a társaság megerősíti helyzetét, mint a legfontosabb új befektető a brit kiskereskedelemben. A vállalat tavasszal vette át a WH Smith 480 üzletét, de más márkákat is birtokolt már előtte is.

Ugyanakkor bárki is veszi meg a brit Claire'st, várhatóan boltok tömegét zárja be, ugyanis csak mindössze mintegy 100 üzlet üzemeltethető nyereségesen. A brit kiskereskedelmi láncokat ugyanis megviselte a társasági járulékok emelése, amit tavaly ősszel lépett meg Rachel Reeves pénzügyminiszter.

A cég amerikai részlegének mintegy 950 üzletét az Ames Watson magántőke társaság vásárolta meg. Hogy a cég magyarországi üzleteinek mi lesz a sorsa, azt még nem tudni.