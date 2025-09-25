Deviza
Mérföldkő az amerikai-török kapcsolatokban: Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal

Recep Tayyip Erdogan hat év után visszatér a Fehér Házba, ahol Donald Trumppal milliárdos védelmi és energetikai megállapodásokat köthet. Erdogan igyekszik újjáépíteni kapcsolatait a Nyugattal, benne főként az Egyesült Államokkal, miután azok megromlottak Oroszország miatt.
VG
2025.09.25, 21:03

Recep Tayyip Erdogan török elnök hat év után újból ellátogat a Fehér Házba, a házigazda pedig megint Donald Trump lesz. A csütörtöki találkozón várhatóan megnyílik az út Törökország előtt, hogy többek között a Lockheed Martin vadászgépeket, Boeing repülőgépeket és több mint 50 milliárd dollár értékű cseppfolyósított földgázt vásároljon – közölték török tisztviselők a Bloomberggel.

erdogan President Trump Hosts Turkey's President Erdogan At The White House
Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal / Fotó: NurPhoto via AFP

Erdogan a találkozót annak lehetőségeként látja, hogy helyreállítsa azokat a kapcsolatokat, amelyeket az orosz fegyvervásárlások, diplomáciai viták és megtorló vámok megingattak.

Törökország továbbra is az amerikai katonai és diplomáciai szövetségre támaszkodik regionális befolyásának megőrzéséhez. A befektetők is kulcsfontosságúnak tartják a Nyugattal való szövetséget. Sőt, a kapcsolatok javulásának reményei már most erősítették a török piacokat: az államadósság csökkent és a részvények értéke emelkedett, mióta Trump bejelentette, hogy vendégül látja a török elnököt.

Emre Peker, az Eurasia Group európai igazgatója szerint Erdogannak nagyon jól jön, hogy Trump az Egyesült Államok elnöke. Trump ugyanis üzletember és a kölcsönösen előnyös, tranzakción alapuló kapcsolatot értékeli. Erdogan pedig pont ezen alapuló energia- és védelmi megállapodásokat keres.

Törökország Amerikától akarja beszerezni katonai és energetikai szükségleteinek egy részét, ami Trump számára könnyen elérhető kereskedelmi sikert jelenthet. Erdogan a kapcsolatok újraindításával pedig megmutathatja a választóinak, hogy elkötelezett a nyugati szövetség mellett.

A Fehér Házhoz fűződő szoros kapcsolat kulcsfontosságú a befektetői bizalom fenntartásához mindaddig, amíg a 30 százalék feletti infláció nem csökken, és az ország újra nem építi devizatartalékait, hogy ellenálljon a gazdasági turbulenciáknak.

„Erdogan, aki mindenképp elnök akar maradni, igyekszik elkerülni minden olyan problémát, amely az USA-val vagy Trumppal való kapcsolatokból fakadhat, legalább a 2028-as vagy korábbi választásokig” – mondta Nihat Ali Ozcan, az ankarai TEPAV agytröszt stratégája.

Törökország stratégiai irányváltást jelez a bizalom újjáépítése felé, különösen az orosz védelmi kapcsolatok miatti feszültségek és az eltérő külpolitikai álláspontok után

– mondta Umud Shokri, a washingtoni Middle East Institute vezető külpolitikai tanácsadója.

Ugyanakkor a „kényes egyensúly” Oroszország és a Nyugat között továbbra is kockázati tényező, amely bizonytalanságot teremt – tette hozzá.

Milyen szerződéseket köthet Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump?

A csütörtöki megállapodások legnagyobb része a repülőgépiparban várható. A Boeing és a Lockheed Martin akár 250 utasszállító repülőgép és további F16-os vadászgépek megrendelésére számíthat – közölték a török tisztviselők.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy van esély a hosszú ideje húzódó F35-ös vadászgépek ügyének rendezésére. Törökország eredetileg részt vett a Lockheed legfejlettebb vadászgépének fejlesztésében, de kizárták a programból, miután orosz S–400-as légvédelmi rendszert vásárolt. Ez a lépés amerikai kongresszusi szankciókhoz vezetett.

Ankara nem hajlandó lemondani az S–400-asokról, ahogy azt Washington követeli, de abban bízik, hogy kompromisszum születhet azok telepítéséről, ami újra megnyithatná az utat 40 darab F35-ös vásárlása előtt – közölték a török tisztviselők a hírügynökséggel.

New,Windsor,,Ny,-,August,2,,2019:,The,Lockheed,Martin
Lockheed Martin F35 vadászrepülőgép / Fotó: Jgorzynik / sShutterstock

Szerdán Törökország hosszú távú megállapodásokat jelentett be a Mercuria Energy Group és a Woodside Energy Group cégekkel mintegy 76 milliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz vásárlásáról, főként amerikai üzemekből.

A gázszállítmányok és a védelmi megállapodások erősíthetik a kétoldalú kereskedelmet, amelyet a két ország évi 100 milliárd dollárra növelne.

Az IMF adatai szerint a kereskedelem nagyjából kiegyensúlyozott, így Törökország csak 15 százalékos amerikai vámokkal szembesül, ami az egyik legalacsonyabb Trump által kivetett arány volt.

Az amerikaitörök kapcsolatok javulása a Közel-Keletre is befolyással lehet

A kapcsolatok jövőbeli alakulása Törökország határain túl is éreztetheti hatását, különösen Szíriában. Ankara amerikai segítséggel próbál egyezséget létrehozni a szíriai kurd harcosok és Ahmed al-Sharaa új damaszkuszi kormányához hű erők között.

Törökország a szíriai kurd csoportokat a PKK kiterjesztésének tekinti, amely szervezettel több mint négy évtizede harcol. A PKK-t az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette, és a szervezet nemrég beleegyezett a fegyverletételbe.

A török tisztviselők azonban attól tartanak, hogy néhány PKK-harcos Szíriába menekülhet, és onnan folytathatja a fenyegetést amerikai fegyverekkel, amelyeket eredetileg az Iszlám Állam elleni harcra kaptak.

A regionális politikai különbségek, köztük Erdogan éles kritikái az amerikai szövetséges Izraellel szemben, veszélyeztethetik az újrakezdést, és „megakadályozhatják a török–amerikai kapcsolatok hosszú távú stabilitásának megteremtését gazdasági engedmények révén” – mondta Ozcan.

A törökök nem ijedősek, 19-re lapot húztak – még Trump se biztos, hogy elhiszi, ez valóban megtörténik

Javulhat a viszony az Egyesült Államok és Törökország között. A török elnök bejelentette, hogy repülőgép-alkatrészeket gyártana, cserébe az az igénye, hogy az Egyesült Államok módosítsa a vele szemben hozott szankciókat.

