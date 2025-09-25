Mérföldkő az amerikai-török kapcsolatokban: Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal

Recep Tayyip Erdogan török elnök hat év után újból ellátogat a Fehér Házba, a házigazda pedig megint Donald Trump lesz. A csütörtöki találkozón várhatóan megnyílik az út Törökország előtt, hogy többek között a Lockheed Martin vadászgépeket, Boeing repülőgépeket és több mint 50 milliárd dollár értékű cseppfolyósított földgázt vásároljon – közölték török tisztviselők a Bloomberggel.

Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal / Fotó: NurPhoto via AFP

Erdogan a találkozót annak lehetőségeként látja, hogy helyreállítsa azokat a kapcsolatokat, amelyeket az orosz fegyvervásárlások, diplomáciai viták és megtorló vámok megingattak.

Törökország továbbra is az amerikai katonai és diplomáciai szövetségre támaszkodik regionális befolyásának megőrzéséhez. A befektetők is kulcsfontosságúnak tartják a Nyugattal való szövetséget. Sőt, a kapcsolatok javulásának reményei már most erősítették a török piacokat: az államadósság csökkent és a részvények értéke emelkedett, mióta Trump bejelentette, hogy vendégül látja a török elnököt.

Emre Peker, az Eurasia Group európai igazgatója szerint Erdogannak nagyon jól jön, hogy Trump az Egyesült Államok elnöke. Trump ugyanis üzletember és a kölcsönösen előnyös, tranzakción alapuló kapcsolatot értékeli. Erdogan pedig pont ezen alapuló energia- és védelmi megállapodásokat keres.

Törökország Amerikától akarja beszerezni katonai és energetikai szükségleteinek egy részét, ami Trump számára könnyen elérhető kereskedelmi sikert jelenthet. Erdogan a kapcsolatok újraindításával pedig megmutathatja a választóinak, hogy elkötelezett a nyugati szövetség mellett.

A Fehér Házhoz fűződő szoros kapcsolat kulcsfontosságú a befektetői bizalom fenntartásához mindaddig, amíg a 30 százalék feletti infláció nem csökken, és az ország újra nem építi devizatartalékait, hogy ellenálljon a gazdasági turbulenciáknak.

„Erdogan, aki mindenképp elnök akar maradni, igyekszik elkerülni minden olyan problémát, amely az USA-val vagy Trumppal való kapcsolatokból fakadhat, legalább a 2028-as vagy korábbi választásokig” – mondta Nihat Ali Ozcan, az ankarai TEPAV agytröszt stratégája.

Törökország stratégiai irányváltást jelez a bizalom újjáépítése felé, különösen az orosz védelmi kapcsolatok miatti feszültségek és az eltérő külpolitikai álláspontok után

– mondta Umud Shokri, a washingtoni Middle East Institute vezető külpolitikai tanácsadója.