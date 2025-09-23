A törökök nem ijedősek, 19-re lapot húztak – még Trump se biztos, hogy elhiszi, ez valóban megtörténik

Törökország Trump beleegyezését kéri egyes amerikai repülőgép-alkatrészek helyi gyártásához – írta meg a Bloomberg.

A törökök becsatlakoznak a vadászrepülőgép-gyártásba, leginkább helyben gyártott alkatrészekkel / Fotó: Aselsan

Recep Tayyip Erdogan török elnök több száz Boeing utasszállító repülőgépet és Lockheed Martin vadászgépet tervez vásárolni, miközben arra törekszik, hogy egyes alkatrészeiket kifejezetten Törökországban gyártsák – közölte a Bloomberg.

Pénz helyett gyárépítésekben gondolkozik Erdogan

Erdogan ellensúlyozná az amerikai repülőgépek kifizetését több mint 10 milliárd dollár értékű helyi gyártási megállapodásokkal. A megállapodások jóváhagyását Donald Trump elnöknek kell megadnia, aki Erdogant fogadja a Fehér Házban – számolt be róla a Kiyiv Post.

Korábban Amerika és Törökország között az S-400 Moszkva légvédelmi fegyver okozott feszültséget. Ez a mobil rendszer, amely általában egy parancsnoki egységből, egy radarból és négy indítóállomásból áll, 400 kilométeres hatótávolságon belül képes felismerni és megsemmisíteni repülőgépeket, valamint kisebb távolságon belül ballisztikus rakétákat és drónokat.

Az orosz S-400 rakétákkal kapcsolatos vita megoldása a védelmi ipar együttműködésének gyors növekedéséhez vezethet.

Amerika az orosz légvédelmi fegyverek miatt korábban egy CAATSA néven ismert szankciócsomagot vezetett be Törökország ellen, amely kifejezetten a nemzet védelmi iparát célozta meg, és kizárta F-35-ös fejlesztési programból.

Nem működött a hintapolitika

Ankara továbbra sem hajlandó lemondani az S-400-asokról, ahogyan azt Washington követelte, viszont nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Trump beleegyezik a CAATSA módosításába, hogy Törökország megvásárolhassa a Lockheed által gyártott 40 darab F-35A repülőgépet.

Az évszázad üzletére készül a Boeing: gigantikus szerződést írhat alá Kínával – szinte felfoghatatlan, mennyi új repülőgépet vásárolna Peking

Kétszázötven repülőgép készül a török elnök számára

Egy ilyen lépés arra késztetheti az Egyesült Államokat, hogy megszüntesse tíz török vállalat felfüggesztését, amelyek körülbelül 12 milliárd dollár értékű F-35-alkatrészt gyártottak, beleértve a Turkish Aerospace Industries által gyártottakat, és ezzel megerősítse az ország növekvő védelmi iparát – mondták a Bloomberg forrásai.

Néhány török elektronikai vállalat továbbra is fontos szoftvermegoldásokat nyújthat, mások pedig segíthetnek megkerülni az Európai Unió szigorúbb szabályozását, amely korlátozza bizonyos vegyi anyagok használatát a repülőgép alkatrészeinek gyártásában.

Erdogan azt is reméli, hogy véglegesítheti a Lockheed Martin legújabb generációs F-16 Viper repülőgépeinek 40 darabos vásárlását, valamint több száz bomba, rakéta és tartalék hajtőmű beszerzését.