Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,686.28 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.82 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.48 +0.32% BUX98,686.28 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.82 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.48 +0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Boeing
Donald Trump
fegyvergyártás

A törökök nem ijedősek, 19-re lapot húztak – még Trump se biztos, hogy elhiszi, ez valóban megtörténik

Javulhat a viszony az Egyesült Államok és Törökország között. A török elnök bejelentette, hogy repülőgép-alkatrészeket gyártana, cserébe az az igénye, hogy az Egyesült Államok módosítsa a vele szemben hozott szankciókat.
VG
2025.09.23., 11:05

Törökország Trump beleegyezését kéri egyes amerikai repülőgép-alkatrészek helyi gyártásához – írta meg a Bloomberg. 

török,
A törökök becsatlakoznak a vadászrepülőgép-gyártásba, leginkább helyben gyártott alkatrészekkel / Fotó: Aselsan

Recep Tayyip Erdogan török elnök több száz Boeing utasszállító repülőgépet és Lockheed Martin vadászgépet tervez vásárolni, miközben arra törekszik, hogy egyes alkatrészeiket kifejezetten Törökországban gyártsák – közölte a Bloomberg.

Pénz helyett gyárépítésekben gondolkozik Erdogan

Erdogan ellensúlyozná az amerikai repülőgépek kifizetését több mint 10 milliárd dollár értékű helyi gyártási megállapodásokkal. A megállapodások jóváhagyását Donald Trump elnöknek kell megadnia, aki Erdogant fogadja a Fehér Házban – számolt be róla a Kiyiv Post. 

Korábban Amerika és Törökország között az S-400 Moszkva légvédelmi fegyver okozott feszültséget. Ez a mobil rendszer, amely általában egy parancsnoki egységből, egy radarból és négy indítóállomásból áll, 400 kilométeres hatótávolságon belül képes felismerni és megsemmisíteni repülőgépeket, valamint kisebb távolságon belül ballisztikus rakétákat és drónokat. 

Az orosz S-400 rakétákkal kapcsolatos vita megoldása a védelmi ipar együttműködésének gyors növekedéséhez vezethet.

Amerika az orosz légvédelmi fegyverek miatt korábban egy CAATSA néven ismert szankciócsomagot vezetett be Törökország ellen, amely kifejezetten a nemzet védelmi iparát célozta meg, és kizárta F-35-ös fejlesztési programból.

Nem működött a hintapolitika

Ankara továbbra sem hajlandó lemondani az S-400-asokról, ahogyan azt Washington követelte, viszont nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Trump beleegyezik a CAATSA módosításába, hogy Törökország megvásárolhassa a Lockheed által gyártott 40 darab F-35A repülőgépet.

Az évszázad üzletére készül a Boeing: gigantikus szerződést írhat alá Kínával – szinte felfoghatatlan, mennyi új repülőgépet vásárolna Peking

Kétszázötven repülőgép készül a török elnök számára

Egy ilyen lépés arra késztetheti az Egyesült Államokat, hogy megszüntesse tíz török vállalat felfüggesztését, amelyek körülbelül 12 milliárd dollár értékű F-35-alkatrészt gyártottak, beleértve a Turkish Aerospace Industries által gyártottakat, és ezzel megerősítse az ország növekvő védelmi iparát – mondták a Bloomberg forrásai. 

Néhány török elektronikai vállalat továbbra is fontos szoftvermegoldásokat nyújthat, mások pedig segíthetnek megkerülni az Európai Unió szigorúbb szabályozását, amely korlátozza bizonyos vegyi anyagok használatát a repülőgép alkatrészeinek gyártásában. 

Erdogan azt is reméli, hogy véglegesítheti a Lockheed Martin legújabb generációs F-16 Viper repülőgépeinek 40 darabos vásárlását, valamint több száz bomba, rakéta és tartalék hajtőmű beszerzését. 

Az Egyesült Államok tavaly jóváhagyta az eladást, miután Törökország ratifikálta Svédország csatlakozását a szövetséghez. Ankara eredetileg 79 darab modernizációs készletet tervezett vásárolni a 23 milliárd dolláros beszerzés részeként.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
NAV

Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Európában minden 10. szál cigaretta illegális.
3 perc
Donald Trump

A törökök nem ijedősek, 19-re lapot húztak – még Trump se biztos, hogy elhiszi, ez valóban megtörténik

Javulhat a viszony az Egyesült Államok és Törökország közt.
8 perc
Kína

Újabb versenytársat kaptak az amerikai gazdák a kínai szójapiacért

Argentína eltörölte az exportadót, felpörgött az üzlet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu