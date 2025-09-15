Kimondta a bíróság a Patrióták igazát Brüsszellel szemben: ez még csak a kezdet – nagyon sok pénzről van szó

A jobboldali Patrióták Európáért mozgalom jogi lépéseket tesz, miután az Európai Parlament állítólagos visszaélések miatt felfüggesztette a közpénzekhez való hozzáférést – írja a Politico.

Két külön ügyben a Patriots párt a Parlament és az EU pártfelügyeleti szervének döntéseit vitatja, amelyek eredményeként

elvesztették a hozzáférést több mint 4 millió eurónyi forráshoz, azzal érvelve, hogy a döntések illegitimek, elfogultságból fakadnak.

A politikai platform folyamatosan panaszkodik amiatt, hogy kiszorul az uniós politikából és a kulcsfontosságú hatalmi pozíciókból, miközben a parlament harmadik legnagyobb frakciója lett.

Probléma van a parlamenti adminisztrációval

– mondta a Patrióták párt tiszteletbeli elnöke.

A Patrióták szerdán megszerezte első győzelmét, miután az

Európai Bíróság hatályon kívül helyezte a pártfelügyeleti szerv, az APPF által kiszabott szankciót , amely 47 000 eurós bírság megfizetésére kötelezte a pártot.

A szankció azután született, hogy a párt egy közösségi médiás bejegyzésben tévesen hivatkozott egyik törvényhozójára úgy, mintha az igazgatótanácsának tagja lenne, amit az APPF annak a jeleként értelmezett, hogy a párt hazudott a hatóság nyilvántartásába való bejegyzésekor.

A POLITICO által megszerzett dokumentumok szerint az APPF-ítélet lehetővé tette az Európai Parlament számára, hogy megfosztsa a Patrióta pártot a 2023-as 4 millió eurós uniós támogatástól. Ez a párt 2024-es választásokra rendelkezésre álló költségvetésének jelentős csökkentését jelentette.

A szerdai bírósági ítélet lehetővé teszi a Patrióták számára, hogy megpróbálja visszakövetelni ezen alapok egy részét – és valószínűleg megerősíti a párt azon állításait, hogy a parlamenti adminisztráció elfogult.

Már nem csak a Patrióták akarják Leyen a vesztét, balról is elegük van belőle

Az Európai Parlament szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportjai külön bizalmatlansági indítványokat nyújtottak be Von der Leyen ellen szerdán éjfélkor. A lépések csak pár órával azután történnek, hogy Von der Leyen megtartotta mérföldkőnek számító, Unió helyzete című beszédét az Európai Parlamentben, Strasbourgban. Von der Leyennek és bizottságának le kellene mondania, ha bármelyik indítvány átmegy – ez valószínűtlen, ugyanis élvezi a törvényhozók többségének támogatását.Ugyanakkor a szavazás lehetőséget adhat Von der Leyen centrista szövetségeseinek, hogy engedményeket csikarjanak ki belőle, ahogy azt a legutóbbi, júliusi bizalmatlansági indítvány alkalmával tették.