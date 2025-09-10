Főellenség lett Ursula von der Leyen Brüsszelben: szerdán éjfélkor közelebb kerül a bukása, mint valaha - már nem csak a Patrióták akarják a vesztét, balról is elegük van belőle

A lépések csak pár órával azután történnek, hogy Von der Leyen megtartotta mérföldkőnek számító, Unió helyzete című beszédét az Európai Parlamentben, Strasbourgban. Von der Leyennek és bizottságának le kellene mondania, ha bármelyik indítvány átmegy – ez valószínűtlen, ugyanis élvezi a törvényhozók többségének támogatását.

Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság vezetője ellen / Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Ugyanakkor a szavazás lehetőséget adhat Von der Leyen centrista szövetségeseinek, hogy engedményeket csikarjanak ki belőle, ahogy azt a legutóbbi, júliusi bizalmatlansági indítvány alkalmával tették.

Az EU ma gyengébb, mint valaha, a bizottság elnökének tartós kudarcai miatt, aki nem képes megbirkózni a legsürgetőbb kihívásokkal

– fogalmaznak a Patrióták a Politico kezébe került indítványukban. Emellett elítélik a Mercosurral és az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat.

A Baloldali Csoport indítványa szintén kritizálja a bizottság kereskedelempolitikáját, de nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az EU végrehajtó szerve tétlen Izrael gázai háborújával kapcsolatban.

„Nem hozott valódi szankciókat, és a mai bejelentése, amiben szankciókat javasol izraeli miniszterek és telepesek ellen, semmit sem változtat – mondta Manon Aubry, a Baloldali Csoport társelnöke Von der Leyennek a beszéde után. – Népirtással szemben nem lehet félmegoldásokat alkalmazni.”

Fontos időzítés

A parlamenti szabályok szerint egy csoport két hónappal az előző indítvány után már 72 aláírással is benyújthat bizalmatlansági indítványt

– különben 144 aláírásra van szükség. Az utolsó indítvány július 10-én volt, ami azt jelenti, hogy a csoportok legkorábban szerda éjfélkor nyújthatják be indítványaikat 72 aláírással.

„A terv továbbra is az, hogy amint lehetséges, benyújtsuk” – mondta Thomas Shannon, a Baloldali Csoport szóvivője. Egy magas rangú Patrióta-hivatalnok megerősítette, hogy ők szintén benyújtják indítványukat.

Az indítvány benyújtásához e-mailt kell küldeniük a parlament elnökének a szöveggel és az összes szükséges aláírással. A benyújtást követően a jogi szolgálatok ellenőrzik az aláírások hitelességét, és ha az indítványok elfogadhatók, már októberben sor kerülhet a bizalmatlansági vitára és szavazásra.

Az újabb bizalmatlansági indítványra Orbán Viktor is reagált a Facebookon.