Hőség, aszály, tűzvész után szinte alig lesz francia bor idén

A tavalyi után az idei szüret is szegényesnek ígérkezik Franciaországban, ahol aszály, hőhullámok és erdőtüzek is pusztítottak az elmúlt hetekben, csökkentve a szőlőtermést.
Idén 37,4 millió hektoliter francia bor készülhet, jóval kevesebb, mint az augusztusban jósolt 42,5 millió hektoliter – közölte kedden a francia agrárminisztérium. Bár ez az ugyancsak gyengére sikeredett tavalyi termést meghaladja, az ötéves átlagtól 13 százalékkal elmarad – írja a Bloomberg.
A franciák büszkeségének számító bortermelő ágazatot csapások sora sújtja, hiszen nemcsak a klímaváltozással és a szélsőséges időjárással kell megküzdenie, de a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokkal és a világszerte változó alkoholfogyasztási szokásokkal is, s mindezt a francia gazdaság nehézségei is tetézik.
A francia agrártárca szerint az aszály és az augusztusi hőhullámok nemcsak a termés mennyiségét korlátozták, de a szüretet is előrébb kell hozni az időjárás miatt. Az ország emellett a túltermelés elkerülése céljából az ültetvények fölszámolására is adott pénzt, így több mint 20 ezer hektárral csökkent a bortermelő terület Bordeuax, Languedoc-Roussillon és más, délnyugati régiókban. A minisztérium szerint ez is hozzájárul a csökkenéshez, de az 50-60 millió hektáros termőterület mellett ennek a jelentősége azért nem lehet túlságosan nagy, és a termőterület csökkenésével már az augusztusi becslésnek is számolnia kellett.
Az elmúlt hetven év legsúlyosabb tűzvésze a délnyugati Aude régióban 17 ezer hektárt semmisített meg, közte szőlőket és más mezőgazdasági területeket. Az aszály és a hőség Elzász és Languedoc-Roussillon régiókban volt különösen pusztító. A klímaváltozás azonban nemcsak a francia borokat érinti: tavaly a globális bortermelés is több mint 60 éves mélypontra süllyedt.
Borítókép: AFP
