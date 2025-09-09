Hőség, aszály, tűzvész után szinte alig lesz francia bor idén

A tavalyi után az idei szüret is szegényesnek ígérkezik Franciaországban, ahol aszály, hőhullámok és erdőtüzek is pusztítottak az elmúlt hetekben, csökkentve a szőlőtermést.

Részben az erdőtüzek miatt lesz kevesebb francia bor / Fotó: Hans Lucas via AFP

Jóval kevesebb francia bor készülhet idén, mint azt még egy hónapja is gondolták

Idén 37,4 millió hektoliter francia bor készülhet, jóval kevesebb, mint az augusztusban jósolt 42,5 millió hektoliter – közölte kedden a francia agrárminisztérium. Bár ez az ugyancsak gyengére sikeredett tavalyi termést meghaladja, az ötéves átlagtól 13 százalékkal elmarad – írja a Bloomberg.

A franciák büszkeségének számító bortermelő ágazatot csapások sora sújtja, hiszen nemcsak a klímaváltozással és a szélsőséges időjárással kell megküzdenie, de a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokkal és a világszerte változó alkoholfogyasztási szokásokkal is, s mindezt a francia gazdaság nehézségei is tetézik.

A francia agrártárca szerint az aszály és az augusztusi hőhullámok nemcsak a termés mennyiségét korlátozták, de a szüretet is előrébb kell hozni az időjárás miatt. Az ország emellett a túltermelés elkerülése céljából az ültetvények fölszámolására is adott pénzt, így több mint 20 ezer hektárral csökkent a bortermelő terület Bordeuax, Languedoc-Roussillon és más, délnyugati régiókban. A minisztérium szerint ez is hozzájárul a csökkenéshez, de az 50-60 millió hektáros termőterület mellett ennek a jelentősége azért nem lehet túlságosan nagy, és a termőterület csökkenésével már az augusztusi becslésnek is számolnia kellett.

Az elmúlt hetven év legsúlyosabb tűzvésze a délnyugati Aude régióban 17 ezer hektárt semmisített meg, közte szőlőket és más mezőgazdasági területeket. Az aszály és a hőség Elzász és Languedoc-Roussillon régiókban volt különösen pusztító. A klímaváltozás azonban nemcsak a francia borokat érinti: tavaly a globális bortermelés is több mint 60 éves mélypontra süllyedt.

Borítókép: AFP