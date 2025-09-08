Szépségápolásban erősít a világ egyik legnagyobb divatmárkája

A Gap tulajdonában lévő Old Navy-üzletekben idén ősszel szélesebb választékban jelennek meg szépségápolási termékek, köztük néhány az Old Navy márkanév alatt – írja az Origo. A bőrápoló, a smink- és a hajápolási termékektől egészen a körömlakkokig terjed majd a paletta – a legtöbbet 25 dollár alatti áron kínálják.

A szépségápolási termékek felé nyit a Gap / Fotó: Mariia Ploshikhina / Shutterstock

Későn lép be a szépségiparba a Gap?

A The Wall Street Journal kiemeli: a terv a cég üzleti stratégiájának változását jelenti, jelezve, hogy hajlandók a növekedés érdekében a ruházati üzletágon kívül más termékcsoportokban is megjelenni. Gap márkájú üzleteik jövőre szépségápolási termékeket is kínálnak majd, köztük illatszereket.

Az új szépségápolási részlegek az Old Navy márkájú termékek mellett Mario Badescu, E.l.f. és koreai szépségápolási márkák, például a TonyMoly és a Mixik termékeit is árusítják majd. Nagyjából 150 Old Navy-üzletben bővítik ki a szépségápolási és testápolási termékek választékát.

Az Old Navy már árul néhány szépségápolási terméket, köztük az E.l.f. kozmetikumok korlátozott választékát és Burt’s Bees ajakbalzsamot, de ezek a lánc teljes árbevételének csak töredékét teszik ki, tavaly 8,4 milliárd dollárt.

2023 óta Richard Dickson személyében új vezérigazgató irányítja a céget, amely a Banana Republic és az Athleta márka tulajdonosa is. A legtöbb részlegben sikerült növelnie az eladásokat, és ismét menővé tette a Gap márkát. A vállalat a kiegészítők felé is terjeszkedni kíván.

A szépségápolás egy nagy és gyorsan növekvő kategória, magasabb haszonkulccsal, mint a ruházati cikkeké, így vonzó terület a ruházati márkák számára.

Nagy vonzerőt jelent a fiatalabb vásárlók számára is, akikre a márkák áhítoznak. Egy vállalati felmérés szerint az Old Navy vásárlóinak 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szépségápolási termékeket vásárolna a lánctól – mondta Dickson.

A Gap viszonylag későn lép be a szépségiparba – erről itt olvashat bővebben.