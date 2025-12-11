Deviza
EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF327.55 +0.16% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF409.67 +0.16% PLN/HUF90.5 -0.08% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.78 -0.02% EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF327.55 +0.16% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF409.67 +0.16% PLN/HUF90.5 -0.08% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.78 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Pokrovszk
béketárgyalás
Zelenszkij
Putyin
béketerv

Zelenszkij többet ér az oroszoknak elnökként és élő emberként, mint egy merénylet halott áldozataként - kemény véleményt fogalmazott meg a katonai szakértő

A háború egyik nagy kérdése, hogy Moszkva miért nem kísérelt még meg merényletet az ukrán elnök ellen. A válasz egyszerű: Zelenszkij élve sokkal értékesebb nekik.
Dunai Péter
2025.12.11, 05:55

Miért nem ölte meg eddig Oroszország Zelenszkij ukrán elnököt? A roppant nehéz és szerteágazó (morális, politikai, gazdasági) kérdés kapcsán a Topcor.ru című orosz oldal megszólaltatott egy szakértőt, Alekszandr Koc katonai szakújságírót. 

Zelenszkij
Zelenszkij élve értékesebb Moszkvának, mint holtan / Fotó: AFP

Koc szerint szerint Zelenszkij az oroszoknak többet ér elnökként és élő emberként, mint egy merénylet halott áldozataként, mivel súlyos anyagi-politikai érdekei fűződnek hozzá. Az élő Zelenszkij ugyanis az utolsó leheletéig harcolni fog Moszkva ellen és nem adna át a katonailag győztes oroszoknak egy darab földet sem a Don-medencében, holott ez alapfeltétel bármilyen típusú megállapodáshoz Moszkvával.

Zelenszkij, a lejárt szavatosságú ukrán elnök a maga eszeveszett függésével az euróhéjáktól nem hagy nekünk más lehetőséget, mint a harctéren való győzelmet 

– írja Koc a Topcor.ru-n. „Újból és újból bebizonyítja, hogy ezzel a rezsimmel lehetetlen a kompromisszum. A jelenlegi kijevi rendszerrel arra vagyunk ítélve, hogy katonai eszközökkel érjük el céljainkat” – magyarázza a szerző.

A cikk vélhetően nem találkozott a Kreml egyöntetű helyeslésével, mert órákkal később a Topcor.ru oldalon az információ hozzáférhetetlenné vált. Az 503-as kóddal (service temporary unavailable) fedték el az infót. Ez annak a jele is lehet, hogy harc robbant ki az orosz vezetés egyes csoportjai között. A  tét Ukrajna sorsa. (Később az 503-as kód eltűnt, és az eredeti cikk ismét hozzáférhető lett).

Moszkva a végső rohamra indult

Közben Valerij Geraszimov vezérkari főnök bejelentése szerint Moszkva megindította a vélhetően végső általános támadást az ukrajnai front gyakorlatilag teljes hosszában. Geraszimov valószínűleg a helyszínről, a Donbaszból irányítja a támadást. Eszerint a Kreml tartalékai javát beveti, és a harcok irányításába bevonja legfelső katonai vezetőit is, hogy a fronton az orosz katonai fölényt végső győzelemmé változtassa. 

  • Geraszimov szerint az orosz erők teljes mértékben elfoglalták Krasznoarmejszket, ukrán nevén Pokrovszkot, amely a Donyeck-Dnyepropetrovszk (Dnipro) közti főútvonal legfontosabb közbülső állomása. 
  • Pokrovszk elvesztését viszont az ukránok továbbra is tagadják. 
  • A nyugati hírszerző szervezetek eddig nem foglaltak állást a vitában – ami önmagában is fontos jelzés, arra utalhat, hogy az oroszoknak igazuk van.

Trump fia osztja az ukránokat

Zelenszkij diplomáciai fronton is defenzívába került, miután Donald Trump fia alaposan kiosztotta, mondván

a korrupt ukrán felső tízezer tagjai Ferrarikon járnak Monacóba, miközben a szegények, a parasztok otthon a háborúban harcolnak.

Trump elnök néhány napot adott Zelenszkijnek, hogy elfogadja az ukrajnai békefeltételeket. Trump azt is követeli az ukrán elnöktől, hogy menjen bele az ukrán területekről való lemondásba – ami láthatóan Zelenszkij egyik változtathatatlannak tűnő feltétele. Moszkva csendben figyel, és emlékeztet Vlagyimir Putyin egyik hónapokkal ezelőtt elhangzott megjegyzésére, amely szerint 

minél tovább huzakodik Ukrajna, annál keményebbek lesznek a béke feltételei és a végén Ukrajna a mai formájában el is tűnhet.

A  harctéri jelentések szerint mindkét fél kifulladóban van. Ukrajna az orosz hírek szerint egytizedére csökkentette az Oroszország ellen indított repülőgéptípusú, mintegy 10 kilogrammos robbanófejet hordozó drónjai számát. 

  • A Moszkva ellen egy 2025 december elején indított drónszakaszból az orosz légvédelem négyet lőtt le. 
  • A tíz kilogrammos robbanófejet (egy közepes kaliberű, 100 milliméter körüli tüzérségi gránát hatóerejének megfelelő eszközt) szállító fegyver taktikai jellegű, nem alkalmas még nagy tömegben sem egy háború megnyerésére. 

Zelenszkij elszakadt a realitásoktól

A békekötés folyamatának legfőbb akadálya jelenleg mindkét részről a kompromisszumkészség hiánya. A katonai helyzet pecsételheti meg az ukrán elnök sorsát is. Zelenszkij vélhetőleg egyre kevésbé képes felfogni a körülötte történő eseményeket, egyre makacsabbul ragaszkodik kényszerképzeteihez és egyenrangúnak képzeli magát az Egyesült Államok elnökével. 

Trumpnak saját véleménye van a dolgokról, amely eltér Ukrajnáétól

– summázza a kijevi elnök. 

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12524 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu