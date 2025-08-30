Botrány után: megint letarolta az internetet egy reklám – megnyerte a farmerháborút

A Gap új farmerkollekcióját népszerűsítő reklámfilmjében a Katseye lányegyüttes Kelis közismert, Milkshake című számára táncol. A kritika dicséri és szórakoztatónak nevezi a reklámot, emellett rengeteg pozitív visszajelzést kapott az interneten is – írja az Origo.

A Gap reklámját az American Eagle reklámfilmjével hasonlítják össze / Fotó: Unsplash

A Gap semmit sem kockáztat, mégis mindent visz

A Gap versenytársai, az American Eagle és a Lucky Brand szintén nemrégiben mutattak be hírességekkel készített reklámszpotokat – előbbiben Sydney Sweeney, utóbbiban Addison Rae szerepelt. A Gap hirdetésének közösségi médiás aktivitása azonban messze megelőzte a versenytársait, és egyértelműen megnyerte az iskolakezdési farmerháborút.

A márka a 90-es évek vége óta készít vizuálisan és tematikusan is jellegzetesnek mondható hirdetéseket – modellek, néha hírességek énekelnek vagy táncolnak bennük egyszínű háttér előtt. Ez egy jól bevált sablon – és a legújabb Katseye-reklám éppen a retró hangulatra és korszellemre épít. Az elmúlt években többek között Tyla és Troye Sivan szerepelt a reklámfilmekben, idén tavasszal pedig a „Fehér Lótusz”-ból ismert Parker Posey.

Nem véletlenül esett a választás most a lányzenekarra, hiszen amellett, hogy hihetetlenül népszerűek, sokak szerint a nagybetűs divatot képviselik – nemrégiben a Fendi reklámjaiban is szerepeltek. Kitűnő táncosok, és nagyszerű hírverést csapnak a bő farmernadrágoknak és farmer miniszoknyáknak. Ráadásul mindenki szereti a Milkshake című dalt. A reklám nem kockáztat semmit, ragaszkodik egy már bevált formulához. Azonban egyesek szerint több mint egy jó reklám.

És itt egy kicsit ki kell térni a Katseye elnevezésű lányzenekarra, amelynek tagjai – Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia és Yoonchae – különböző országokból, a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból, Brazíliából, Argentínából és az Egyesült Államokból származnak.

Ezért a Katseye-t gyakran „globális lánycsapatnak” nevezik, és gyakran emlegetik velük kapcsolatban a különbözőséget és a multikulturalizmust.

Ez a reklám sokak szerint akár az ellenpontja is lehet a konkurens American Eagle Sydney Sweeney-vel készített reklámkampányának, amelynek hatására a közösségi médiában az elmúlt hetekben elszabadultak az indulatok, miután kommentek ezrei szerint konzervatív üzeneteket közvetít, miközben burkolt utalásokat tesz a fehér felsőbbrendűségre és az eugenikára. A két reklámszpot között feszülő éles különbségről itt olvashat bővebben.