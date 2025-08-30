Deviza
EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
reklámfilm
Sydney Sweeney
lányzenekar
Gap
American Eagle

Botrány után: megint letarolta az internetet egy reklám – megnyerte a farmerháborút

Legutóbb hatalmas botrány robbant ki az American Eagle márka Sydney Sweeney-t felvonultató reklámja körül. Máris itt az egyik konkurens, a Gap reklámfilmje, amely szintén nagy port vert fel világszerte, egyesek pedig farmerháborúról beszélnek a közösségi médiában.
Világgazdaság
2025.08.30., 10:30
Fotó: Unsplash

A Gap új farmerkollekcióját népszerűsítő reklámfilmjében a Katseye lányegyüttes Kelis közismert, Milkshake című számára táncol. A kritika dicséri és szórakoztatónak nevezi a reklámot, emellett rengeteg pozitív visszajelzést kapott az interneten is – írja az Origo.

Farmer, farmernadrág, Gap
A Gap reklámját az American Eagle reklámfilmjével hasonlítják össze / Fotó: Unsplash

A Gap semmit sem kockáztat, mégis mindent visz

A Gap versenytársai, az American Eagle és a Lucky Brand szintén nemrégiben mutattak be hírességekkel készített reklámszpotokat – előbbiben Sydney Sweeney, utóbbiban Addison Rae szerepelt. A Gap hirdetésének közösségi médiás aktivitása azonban messze megelőzte a versenytársait, és egyértelműen megnyerte az iskolakezdési farmerháborút.

A márka a 90-es évek vége óta készít vizuálisan és tematikusan is jellegzetesnek mondható hirdetéseket – modellek, néha hírességek énekelnek vagy táncolnak bennük egyszínű háttér előtt. Ez egy jól bevált sablon – és a legújabb Katseye-reklám éppen a retró hangulatra és korszellemre épít. Az elmúlt években többek között Tyla és Troye Sivan szerepelt a reklámfilmekben, idén tavasszal pedig a „Fehér Lótusz”-ból ismert Parker Posey.

Nem véletlenül esett a választás most a lányzenekarra, hiszen amellett, hogy hihetetlenül népszerűek, sokak szerint a nagybetűs divatot képviselik – nemrégiben a Fendi reklámjaiban is szerepeltek. Kitűnő táncosok, és nagyszerű hírverést csapnak a bő farmernadrágoknak és farmer miniszoknyáknak. Ráadásul mindenki szereti a Milkshake című dalt. A reklám nem kockáztat semmit, ragaszkodik egy már bevált formulához. Azonban egyesek szerint több mint egy jó reklám.

És itt egy kicsit ki kell térni a Katseye elnevezésű lányzenekarra, amelynek tagjai – Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia és Yoonchae – különböző országokból, a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból, Brazíliából, Argentínából és az Egyesült Államokból származnak. 

Ezért a Katseye-t gyakran „globális lánycsapatnak” nevezik, és gyakran emlegetik velük kapcsolatban a különbözőséget és a multikulturalizmust. 

Ez a reklám sokak szerint akár az ellenpontja is lehet a konkurens American Eagle Sydney Sweeney-vel készített reklámkampányának, amelynek hatására a közösségi médiában az elmúlt hetekben elszabadultak az indulatok, miután kommentek ezrei szerint konzervatív üzeneteket közvetít, miközben burkolt utalásokat tesz a fehér felsőbbrendűségre és az eugenikára. A két reklámszpot között feszülő éles különbségről itt olvashat bővebben.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
személyi jövedelemadó

Tisza-adó: Szalai Piroska szerint a számok magukért beszélnek – legalább 4 millió honfitársunk keresete csökkenhet jövő júliustól

Már a kedvezmények és mentességek szűkítése miatt is milliók éreznék a változást a zsebükön.
2 perc
Panyi Miklós

Otthon Start: gyorsított engedélyezés, olcsóbb lakások – új szakaszba lépett a kormány programja

A kormány gyorsított engedélyezéssel és adminisztratív könnyítésekkel támogatja azokat a projekteket, amelyek elsőlakás-vásárlóknak kínálnak otthonokat.
2 perc
személyazonosítás

Gyerekvédelem az interneten: új korszakot hozhat az MI-alapú biztonsági technológia

A technológiai cégek most kénytelenek olyan eszközöket fejleszteni, amelyek kiszűrik a káros tartalmakat – miközben egyre erősebbek a magánéleti aggályok is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu