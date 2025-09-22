Megkezdődött a casting az óriási panamai gázvezeték építésére

A Panama-csatorna elsősorban a kereskedelmi áruszállító hajók miatt fontos átjáró az Atlanti- és a Csendes-óceán között, de az átkelőt nemcsak konténer- és ömleszettáru-szállító hajók, hanem például LNG-tankerek is igénybe veszik. Méghozzá egyre nagyobb számban, ami viszont értékes kapacitásokat jelent az áruszállítás kezelésében. Ebben hozhat alapvető változást a jövőben a gázvezeték, melynek célja, hogy Panama a Mexikói-öböl és Északkelet-Ázsia közötti energiafolyosó fontos, elsőként elkészülő eleme legyen – írja az Origo.

Energiafolyosóvá válna Panama többek között egy új gázvezetékkel, amivel részben tehermentesítenék a Panama-csatornát az energiaszállítás alól (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Gázvezetéket álmodtak a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjéhez

A tervek szerint napi 2,5 millió hordó szállítási kapacitással rendelkező infrastruktúra célja a csatornakapacitás felszabadítása további vízfelhasználás nélkül – ez a közelmúltbeli aszályos viszonyok miatt különösen fontos lenne.

A gázvezetéken az energiahordozó a tengeri átkelő igénybe vétele nélkül juthatna át a Panama-csatornán.

A projekt iránt óriási a nemzetközi érdeklődés. Közel félszáz globális energiacég képviselője vett részt a Panamavárosban megrendezett első projekttalálkozón, többet között az ExxonMobil, a Shell, az Energy Transfer és a Mitsubishi vállalatoktól, valamint olyan pénzügyi intézmények, mint a Japan Bank of International Cooperation és a Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

A tengeri átkelőt felügyelő ACP korábbi nyilatkozatai szerint a csővezeték kifejezetten az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra szállítana LPG-t. Mindkét parton tengeri terminálok támogatják majd az infrastruktúrát. Az ACP szerint a fejlesztések kivitelezése során betartják a nemzetközi biztonsági, környezetvédelmi szabványokat.

A projekt része az ACP által a következő hét évre javasolt, 8,5 milliárd dolláros beruházási tervnek, amely új víztározó építését és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is magában foglalja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.