Deviza
Panama-csatorna
ACP
infrastruktúra
gázvezeték

Megkezdődött a casting az óriási panamai gázvezeték építésére

A Panama-csatorna Hatóság (ACP) hivatalosan elindította a koncessziós kiválasztási folyamatot egy stratégiai jelentőségű, hetvenhat kilométeres gázvezeték építésére, mely a világhírű, világkereskedelmi szempontból kiemelkedően jelentős tengeri átjárónál létesül. A gázvezeték a jövőben kritikus fontosságú infrastruktúrává válhat olyan időjárási viszonyok között, melyekben a szárazság és a vízszint ingadozása a Panama-csatornán keresztüi energiaszállítást is kihívások elé állítja.
VG
2025.09.22, 17:35
Frissítve: 2025.09.22, 18:31

A Panama-csatorna elsősorban a kereskedelmi áruszállító hajók miatt fontos átjáró az Atlanti- és a Csendes-óceán között, de az átkelőt nemcsak konténer- és ömleszettáru-szállító hajók, hanem például LNG-tankerek is igénybe veszik. Méghozzá egyre nagyobb számban, ami viszont értékes kapacitásokat jelent az áruszállítás kezelésében. Ebben hozhat alapvető változást a jövőben a gázvezeték, melynek célja, hogy Panama a Mexikói-öböl és Északkelet-Ázsia közötti energiafolyosó fontos, elsőként elkészülő eleme legyen – írja az Origo.

Panama-csatorna, Panama csatornaPanama canalAmerikai Egyesült Államok, Kína, dollár, gázvezeték
Energiafolyosóvá válna Panama többek között egy új gázvezetékkel, amivel részben tehermentesítenék a Panama-csatornát az energiaszállítás alól (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Gázvezetéket álmodtak a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjéhez

A tervek szerint napi 2,5 millió hordó szállítási kapacitással rendelkező infrastruktúra célja a csatornakapacitás felszabadítása további vízfelhasználás nélkül – ez a közelmúltbeli aszályos viszonyok miatt különösen fontos lenne. 

A gázvezetéken az energiahordozó a tengeri átkelő igénybe vétele nélkül juthatna át a Panama-csatornán.

A projekt iránt óriási a nemzetközi érdeklődés. Közel félszáz globális energiacég képviselője vett részt a Panamavárosban megrendezett első projekttalálkozón, többet között az ExxonMobil, a Shell, az Energy Transfer és a Mitsubishi vállalatoktól, valamint olyan pénzügyi intézmények, mint a Japan Bank of International Cooperation  és a Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

A tengeri átkelőt felügyelő ACP korábbi nyilatkozatai szerint a csővezeték kifejezetten az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra szállítana LPG-t. Mindkét parton tengeri terminálok támogatják majd az infrastruktúrát. Az ACP szerint a fejlesztések kivitelezése során betartják a nemzetközi biztonsági, környezetvédelmi szabványokat. 

A projekt része az ACP által a következő hét évre javasolt, 8,5 milliárd dolláros beruházási tervnek, amely új víztározó építését és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is magában foglalja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

