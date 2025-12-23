Megvette a kínai óriás a magyarok kedvenc elektronikai boltját, új fővárosa lesz Magyarországnak, rögtön kettő is – a magyar gazdaság legolvasottabb cikkei októberben

A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése a MediaMarktban nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját – mondta lapunknak októberben Szilágyi Gábor, a MediaMarkt hazai igazgatója. Az ázsiai cégcsoport a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplője, és logisztikai, illetve IT-kapacitásokat hoz Európába, amelyekből a MediaMarkt és a vásárlók is profitálhatnak.

A JD.com kínai kereskedelmi óriás vette meg a MediaMarkt magyar érdekeltségét / Fotó: NurPhoto via AFP

A JD.com Kína második legnagyobb online kereskedelmi szereplője, amely az elmúlt években kiterjesztette tevékenységét az offline térre is.

A kínai óriás inkább partner a MediaMarkt számára

Szilágyi szerint a cég tudatosan építi az úgynevezett „omnichannel” működést, vagyis az online és a fizikai jelenlét integrációját. Az európai expanziót évek óta készítették elő, és a MediaMarkt számára természetes partnernek bizonyultak: több mint ezer áruházzal, tizenegy országos jelenléttel és egy erős, beágyazott márkával rendelkeznek. Mint mondta, a JD.com célja, hogy Kínán kívül is kiépítse saját infrastruktúráját.

Ennek részeként már létrehozta operációját

az Egyesült Királyságban,

Németországban

és Franciaországban,

saját logisztikai rendszert, IT-hátteret és adatközpontokat működtetve. A MediaMarktban történő többségi tulajdonszerzés ebbe az európai növekedési stratégiába illeszkedik – mondta a menedzser.

