Egész nap ütik a forintot - egy hete nyilatkozatok rángatják a magyar devizát

Nincs megállás az árfolyamlejtőn. Kamatcsökkentési várakozások miatt üti a piac a forintot. Már a 392 forintos euró van műsoron.
Faragó József
2025.12.23, 16:25
Frissítve: 2025.12.23, 17:30

Múlt héten a kamatdöntést követő MNB kommunikáció küldte lejtőre a forintot, ahonnan egy szóbeli jegybanki intervenció még visszarántotta a magyar devizát. Ám Nagy Márton miniszter kamatcsökkentési várakozása újabb ütést mért a hazai fizetőeszközre. 

forint
Egyre meredekebb lejtőn a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Sorra töri a szinteket a forint

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza. 

A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.

Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam.

A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően, 

immár az 391,80-as ellenállás következik.

  Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nyilatkozatok rángatják a forintot

Múlt héten az MNB keddi kamatdöntését követő galamb hangvételű monetáris politikai üzenetek küldték lejtőre a forintot. A hét második felében 

szóbeli intervencióval támasztotta a jegybank a forintot: 

miután csütörtökön 390 fölé  szúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és akkor 388 alá erősödött vissza a forint. Ám ennek hatása nem tartott sokáig. Már hétfőn látszott, hogy aki szilveszterkor utazni akar, rohanhat valutát váltani.  

Míg ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét

 a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát,

 és a kormány árszabályozó politikája mellett is kiállt egy friss interjúban.

 

 

