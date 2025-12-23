A Mollal tárgyal a Gazprom a NIS eladásáról – megszólalt Vucsics: „a magyarok a barátaink, január 15-ig ezt be kell fejeznünk"

A Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Neft (SIBN.MM) 44,9 százalékkal. A szerb kormány 29,9 százalékot birtokol, a fennmaradó rész pedig kisrészvényesek és alkalmazottak tulajdonában van.

Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke: a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak / Fotó: Filip Stevanovic / AFP

„Információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink” – mondta Vucsics kedden újságíróknak. „A lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig” – hangsúlyozta a szerbek elnöke.

Csak történjen meg január 15-ig. Hogy ne legyen semmi gond, hiszen nem tudunk behozni napi 6000 tonnát, amennyire szükségünk van. Büszke vagyok Szerbiára és a polgárokra, ez már a 75. nap, hogy egy csepp olajat sem kaptunk, és senki sem jár kannákkal. Ennyire felelősségteljesen viselkedtünk

Megismételte ugyanakkor, ha esetleg nem is születik megállapodás az orosz részesedés eladásáról a NIS-ben, Szerbia akkor sem fog – ahogyan ő fogalmazott – „rablásba” kezdeni. „Szerbia ebben az esetben is kész lesz kifizetni a NIS-t” – szögezte le.

Az Egyesült Államok januárban jelentette be az orosz olajszektort célzó átfogó szankciókat Moszkva ukrajnai háborúja miatt, de az NIS esetében a szankciók alkalmazását többször is elhalasztották, mielőtt október 8-án végre hatályba léptek volna.

Vucsics most azt is közölte, hogy Szerbia és Oroszország közötti gázszállítási megállapodást további három hónappal meghosszabbítják. „Így ez a határidő most március 31-ig tart” – így az elnök.

Gazprom vs. Mol – január 15-e előtt?

„A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics még december 18-án.

A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök akkor kiemelte, hogy már 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen, Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit. „Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.