Közeledik az év vége, és ezzel együtt az idei kormányzati ciklus utolsó nyilvános sajtótájékoztatója is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy ma tartják az év utolsó kormányinfóját, amely 15:30-kor veszi kezdetét, az évzáró eseményt pedig élőben követjük.

Ma délután 15:30-kor rajtol el az év utolsó kormányinfója, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter fontos bejelentésekkel fogja zárni az évet / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A megszokott rend szerint Gulyás Gergely és Vitályos Eszter áll a pódiumra, hogy ismertessék a kormány legfontosabb döntéseit, valamint válaszoljanak az újságírók kérdéseire. Az eseménynek különös súlyt ad, hogy idén utoljára kerül sor ilyen formában kormányzati beszámolóra.

Bombabejelentések várhatóak 2025 utolsó kormányinfóján

A mai nap jelentőségét tovább növeli, hogy ma tartják meg az év utolsó kormányülését is, így a kormányinfón várhatóan az évzáró döntések és a jövő évi irányvonalak is terítékre kerülnek. A tájékoztató ezért nemcsak összegzésről, hanem előretekintésről is szólhat.

Az eseményt a kormány szokás szerint élőben közvetíti, ahol a friss döntések mellett az aktuális politikai és gazdasági kérdések is napirendre kerülhetnek.