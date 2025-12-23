Váratlan fordulat, orosz vagyont oldott fel az Euroclear – komoly feltételeket szabtak a belgák, csak erre lehet költeni

Az Euroclear feloldott korábban orosznak gondolt forrásokat az Eurázsiai Fejlesztési Bank (Eurasian Development Bank, EDB) számára – közölte Dauren Kenbeil kazahsztáni pénzügyminiszter-helyettes, aki azonban azt is elárulta, hogy a belga pénzintézet csak azzal a feltétellel volt erre hajlandó, hogy a pénzt Kazahsztánban költik el, amit az Euroclear monitorozni is tud.

A befagyasztott orosz vagyon oroszlánrésze a belga Euroclearben parkol/Fotó: NurPhoto via AFP

Az Euroclear már fizetett is a kazahoknak

A kazah miniszterhelyettes szerint így a 733 millió dollárból 2023 óta már több mint 600 millió dollárt feloldottak kazahsztáni projektekre és

Asztana arra számít, hogy ezt jövőre újabb 120 millió dollár követheti.

Az Ukrajna elleni orosz invázióra válaszul az Európai Unió és a G7 országai az orosz devizatartalék mintegy felét zárolták, amiből több mint 200 milliárd euró uniós tagállamok fennhatósága alatt található, főként a belga Euroclear számláin – idézi fel a Ria Novosztyi orosz hírügynökség. Válaszként Moszkva a barátságtalan országokból származó befektetők vagyonát zárolta, melyek különleges "C" számlákon parkolnak és csak külön engedéllyel vehetők fel. Emellett Oroszország pert is indított az Euroclear ellen a zárolt vagyon visszaszerzése érdekében a moszkvai arbitrációs bíróságon.

Moszlkva szerint el akarják lopni a vagyonát, az EU szerint ez csak jóvátétel a háború miatt

Moszkva szerint ugyanis az EU el akarja lopni az orosz vagyont, miután az utóbbi hetekben egyre gyakrabban merült fel, hogy annak fedezetével úgynevezett jóvátételi hitelt nyújtsanak Ukrajna számára, mely anyagi szempontból is jóval nagyobb veszteségeket szenvedett el az orosz támadás eredményeként, mint a zárolt orosz vagyon.

A múlt héten azonban az uniós tagállamok vezetői nem voltak képesek megállapodni a hitelről, melyet az Euroclearnek otthont adó Belgium mellett például Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is ellenzett.

A befagyasztott orosz vagyobn helyett az EU így végül 90 milliárd eurós közös uniós hitelfelvétel mellett döntött Ukrajna támogatása érdekében, azonban Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradhatott a közös hitelfelvételből. Az orosz vagyon felhasználása jóvátételként pedig egyelőre lekerült a brüsszeli napirendről. A hónapokig tartó vita ellenére Belgium nem adta be derekát, így az orosz vagyont nem sikerült elkobozni, helyette az EU más megoldást dolgozott ki Ukrajna segítésére az orosz invázióval szemben.